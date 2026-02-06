Juan Doe dejó de ser otro troll libertario de Twitter para convertirse, casi sin escalas, en una pieza del gobierno de Javier Milei, y ese salto del barro digital al Estado dice muchísimo de esta época. Ahora maneja la Oficina de Respuesta Oficial y, con aval, convierte la furia en política pública mientras vende épica y reparte palos.
CRITICABA PARÁSITOS Y AHORA ES UNO
Juan Doe, la hipocresía mileísta: Insultaba al Estado y hoy cobra para defenderlo
El troll libertario Juan Doe, que juraba no tomar cargos públicos, hoy es el jefe de la Oficina de Respuesta Oficial y desmiente "fake news" para Javier Milei.
Quién es Juan Doe: De troll que agitaba en X a funcionario de la Casa Rosada
Juan Doe es, en realidad, Juan Pablo Carreira, ingeniero industrial, ex empleado del sector privado con ingresos en dólares y hoy, titular de la flamante Oficina de Respuesta Oficial (ORO) del gobierno de Javier Milei. En X, su cuenta @jdoedoe101101 supera los 200.000 seguidores, con picos que llegan a los 250 mil, y una identidad construida a base de confrontación permanente.
Carreira arrancó alrededor de 2015 como activista liberal anti–kirchnerista. En 2018 fundó La Derecha Diario junto a Fernando Cerimedo (estratega digital clave del mileísmo), un proyecto que empezó como un agregador de tuits y terminó convertido en un portal ideológico con alcance regional, al que más tarde se sumó Javier Negre (EDATV) como accionista. También armó el Club de los Viernes Argentina, una usina militante del "Estado mínimo".
Desde el principio, su marca registrada era el choque frontal: insultos, memes, capturas de pantalla y la guerra cultural permanente. Fue uno de los primeros en acuñar frases muy repetidas como "no odiamos lo suficiente a los periodistas", además de descalificaciones sistemáticas a comunicadores, dirigentes y militantes opositores. De hecho, en diciembre de 2025 llamó "parásito" y "perdedor" a un dirigente opositor, y dejó otra postal de época con este exabrupto textual: "Julia Mengolini es una hija de re mil puta".
En junio de 2024 entró formalmente al Estado como Director Nacional de Comunicación Digital. Y ahora, bajo la órbita de Manuel Adorni y Javier Lanari, conduce la ORO, una cuenta oficial pensada para "desmentir falsedades" pero que, en la práctica, parece una máquina de respuesta agresiva en redes.
Cuando asumió, Carreira publicó un texto que resume bastante bien cómo se ve a sí mismo, como protagonista de una cruzada, no como funcionario técnico. "Después de dos meses de trabajo conformando un equipo impresionante, habiendo sido un engranaje dentro de la mejor campaña de la historia y de ocho años convencido de que a este país lo salvamos nosotros, es hora de entrar a la cancha. Nada más que agradecerle a Javier Milei por esta oportunidad. Me preparé toda la vida para este momento."
La ironía perfecta: del "Estado parásito" al sueldo público para atacar
Carreira se la pasó años diciendo que nunca aceptaría un cargo público, que el Estado era un nido de vagos y que los empleados estatales eran todos parásitos. Esos tuits, por arte de magia, desaparecieron después de su designación, pero igual siguen circulando gracias a capturas previas que se comparten en X.
De hecho, la cuenta "Arrepentidos de Milei" se lo recordó en la misma publicación donde anunció que fue designado jefe de la ORO. Y la respuesta de Carreira, un tanto burlona, un tanto en serio, fue un escueto: "Me arrepentí".
Hoy, Juan Doe cobra del Estado para dirigir un dispositivo estatal cuya función explícita es confrontar. La ORO fue anunciada el 5 de febrero de 2026 como respuesta a un supuesto aumento de fake news tras el retiro de la pauta oficial, pero la lógica se parece más al "Rapid Response 47" del trumpismo en Estados Unidos: señalar, exponer y ridiculizar al adversario.
Carreira, además, es parte del núcleo duro libertario. Es considerado un alfil de Santiago Caputo dentro del grupo conocido como "Las Fuerzas del Cielo", con diálogo constante con Daniel Parisini (Gordo Dan) y Agustín Romo. En los hechos, ocupa el lugar que antes tenían influencers como Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón, desplazados por algunas internas y cuestionamientos internos.
Pero lo preocupante no es solamente quién es Juan Doe, sino lo que representa. El mileísmo oficializó al troll. Convirtió una lógica de redes en política pública. Le dio estructura estatal al escrache digital. Y eligió responder a la crítica con más agresión, no con más datos ni más transparencia.
En contraste, el outsider que denunciaba la casta hoy integra una nueva casta, más joven, más risible, pero igual de cerrada. Una casta digital que no debate ideas sino que marca a los enemigos.
La Oficina de Respuesta Oficial es una señal clara del rumbo comunicacional del Gobierno. Y Juan Doe es su cara visible: el ejemplo perfecto de cómo el mileísmo transformó a un troll libertario en funcionario con poder institucional. Y cuando eso pasa, ya no estamos hablando solo de Twitter, estamos hablando del Estado, y eso debería importarnos.
