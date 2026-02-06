Juan Doe, la hipocresía mileísta: Insultaba al Estado y hoy cobra para defenderlo

Cuando asumió, Carreira publicó un texto que resume bastante bien cómo se ve a sí mismo, como protagonista de una cruzada, no como funcionario técnico. "Después de dos meses de trabajo conformando un equipo impresionante, habiendo sido un engranaje dentro de la mejor campaña de la historia y de ocho años convencido de que a este país lo salvamos nosotros, es hora de entrar a la cancha. Nada más que agradecerle a Javier Milei por esta oportunidad. Me preparé toda la vida para este momento."

La ironía perfecta: del "Estado parásito" al sueldo público para atacar

Carreira se la pasó años diciendo que nunca aceptaría un cargo público, que el Estado era un nido de vagos y que los empleados estatales eran todos parásitos. Esos tuits, por arte de magia, desaparecieron después de su designación, pero igual siguen circulando gracias a capturas previas que se comparten en X.

De hecho, la cuenta "Arrepentidos de Milei" se lo recordó en la misma publicación donde anunció que fue designado jefe de la ORO. Y la respuesta de Carreira, un tanto burlona, un tanto en serio, fue un escueto: "Me arrepentí".

Hoy, Juan Doe cobra del Estado para dirigir un dispositivo estatal cuya función explícita es confrontar. La ORO fue anunciada el 5 de febrero de 2026 como respuesta a un supuesto aumento de fake news tras el retiro de la pauta oficial, pero la lógica se parece más al "Rapid Response 47" del trumpismo en Estados Unidos: señalar, exponer y ridiculizar al adversario.

Carreira, además, es parte del núcleo duro libertario. Es considerado un alfil de Santiago Caputo dentro del grupo conocido como "Las Fuerzas del Cielo", con diálogo constante con Daniel Parisini (Gordo Dan) y Agustín Romo. En los hechos, ocupa el lugar que antes tenían influencers como Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón, desplazados por algunas internas y cuestionamientos internos.

Pero lo preocupante no es solamente quién es Juan Doe, sino lo que representa. El mileísmo oficializó al troll. Convirtió una lógica de redes en política pública. Le dio estructura estatal al escrache digital. Y eligió responder a la crítica con más agresión, no con más datos ni más transparencia.

En contraste, el outsider que denunciaba la casta hoy integra una nueva casta, más joven, más risible, pero igual de cerrada. Una casta digital que no debate ideas sino que marca a los enemigos.

La Oficina de Respuesta Oficial es una señal clara del rumbo comunicacional del Gobierno. Y Juan Doe es su cara visible: el ejemplo perfecto de cómo el mileísmo transformó a un troll libertario en funcionario con poder institucional. Y cuando eso pasa, ya no estamos hablando solo de Twitter, estamos hablando del Estado, y eso debería importarnos.

