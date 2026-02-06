Otro paro de colectivos en el AMBA a pesar del acuerdo paritario

Claudio, uno de los delegados de los choferes, explicó que “el principal responsable” del paro es “el empleador”, a la vez que pidió intervención del gobierno municipal “para tratar de destrabar” la situación.

Además, confirmó que la medida de fuerza continuará a menos que les abonen el sueldo. “Si depositan el dinero salimos, cuando depositen se levanta la medida”, aclaró en declaraciones a La Nación+.

colectivos 148 Colectivos de la Línea 148 paralizados por la medida de fuerza de los choferes.

Oscar, delegado de la línea 166 a Radio Mitre informó este viernes (6/2): “no prestamos servicio por falta de pago, no nos depositaron la totalidad del salario, nos presentamos a nuestro puesto de trabajo pero no salimos a trabajar”.

Paro a pesar del acuerdo

A fines de enero pasado, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las empresas de transporte llegaron a un acuerdo paritario en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por el cual se implementaría un aumento salarial del 4% en tres tramos con un incremento del 1,4% en enero, otro del 1,3% en febrero y un tercero del 1,3% en marzo.

Así, los choferes de colectivos pasarían a cobrar a partir del mes de abril un salario básico de $1.574.000.

A su vez, se acordó el pago de sumas fijas no remunerativas de $100.000 para enero, otros $100.000 para febrero y $120.000 en marzo.

image Los mensajes de los trabajadores en redes sociales y mensajes de whatsapp sobre el paro.

Y en cuanto a los viáticos, uno de los reclamos de los choferes que están de paro, se había acordado que el primer mes del año serán de $360.000, en febrero de $384.000, en marzo de $408.000 y en abril de $456.000.

Fue por ese acuerdo de fines de enero que se desactivaron las medidas de fuerza de los choferes de colectivos, una parte de la cual ahora paraliza los servicios por la falta de pagos.

--------------

Más noticias en Urgente24:

Las provincias que suspenderán prestaciones a PAMI desde el 10 de febrero

Sin paradero conocido de Alex Saab, dicen que detenido para condenar a Nicolás Maduro

La Argentina y USA firmaron el acuerdo comercial: Expectativas por los detalles

Antes de la 2da. ola de protestas, Irán se sienta con Donald Trump