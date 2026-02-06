Otro paro de colectivos en el AMBA a pesar del acuerdo paritario

A fines de enero todo indicaba que los reclamos salariales de los choferes de colectivos habían quedado resueltos con el acuerdo paritario entre UTA y empresarios. Pero este viernes (6/2) más de 20 líneas que circulan por el AMBA están de paro por la falta de pago de salarios y viáticos.
Las líneas afectadas por la medida de fuerza son las de Micro Ómnibus General San Martín S.A.C. (MOGSM) 333, 407, 437 y 707 y las de Micro Ómnibus Quilmes S.A. (MOQSA), 159, 219, 300, 372, 584, 603 y 619.
A esas líneas se suman las líneas de la Empresa 216 que son 236, 166, 634, 504 Merlo y 504 Ituzaingó y las de San Juan Bautista, 383, 500, 503, 506, 507, 508, 509, 511, 512 y 513, según precisó la agencia Noticias Argentinas.
Por último, tampoco circula la 148 que pertenece a El Nuevo Halcón y que ya estaba con retenciones de tareas desde el pasado jueves 29 de enero.
Claudio, uno de los delegados de los choferes, explicó que “el principal responsable” del paro es “el empleador”, a la vez que pidió intervención del gobierno municipal “para tratar de destrabar” la situación.
Además, confirmó que la medida de fuerza continuará a menos que les abonen el sueldo. “Si depositan el dinero salimos, cuando depositen se levanta la medida”, aclaró en declaraciones a La Nación+.
Oscar, delegado de la línea 166 a Radio Mitre informó este viernes (6/2): “no prestamos servicio por falta de pago, no nos depositaron la totalidad del salario, nos presentamos a nuestro puesto de trabajo pero no salimos a trabajar”.
A fines de enero pasado, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las empresas de transporte llegaron a un acuerdo paritario en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por el cual se implementaría un aumento salarial del 4% en tres tramos con un incremento del 1,4% en enero, otro del 1,3% en febrero y un tercero del 1,3% en marzo.
Así, los choferes de colectivos pasarían a cobrar a partir del mes de abril un salario básico de $1.574.000.
A su vez, se acordó el pago de sumas fijas no remunerativas de $100.000 para enero, otros $100.000 para febrero y $120.000 en marzo.
Y en cuanto a los viáticos, uno de los reclamos de los choferes que están de paro, se había acordado que el primer mes del año serán de $360.000, en febrero de $384.000, en marzo de $408.000 y en abril de $456.000.
Fue por ese acuerdo de fines de enero que se desactivaron las medidas de fuerza de los choferes de colectivos, una parte de la cual ahora paraliza los servicios por la falta de pagos.
