Impacto en River por lo que dijo Gustavo Yarroch sobre Kendry Páez

Justamente por esto, todo hace indicar que su debut oficial en el Millonario será en algunos días. Marcelo Gallardo acordó con el jugador un plan de readaptación física de unos 10 días, por lo que jugaría recién el 17 de febrero ante Ciudad Bolívar, por Copa Argentina.

image

Algunos datos a tener en cuenta: Kendry Páez no completa 90 minutos desde el 14 de diciembre de 2024, en la final entre Independiente del Valle y Liga de Quito. En Strasbourg, lo máximo que disputó fueron 88 minutos ante Slovan Bratislava, el 2 de octubre de 2025.

Más sobre River Plate de Marcelo Gallardo

La actualidad de River Plate marca que, hasta el momento, el Millonario incorporó cuatro futbolistas en el actual mercado de pases.

Fausto Vera, Aníbal Moreno, Matías Viña y Kendry Páez son las caras nuevas del plantel, conformando por ahora un mercado positivo para el equipo de Marcelo Gallardo.

Los volantes centrales comenzaron a aportar una dinámica distinta al funcionamiento del equipo, mientras que el lateral izquierdo, más allá de haber sufrido una expulsión, mostró sobriedad en sus primeras presentaciones.

Por su parte, tal como fue mencionado, Kendry Páez contará con algunos días más de adaptación antes de ponerse de manera oficial la camiseta del club de Núñez.

En lo estrictamente futbolístico, el equipo del Muñeco suma dos victorias y un empate, y buscará estirar su buen momento cuando reciba a Tigre el próximo sábado 7 de febrero, desde las 20 horas, en el estadio Monumental.

Embed

Más allá de los resultados, se percibe una leve pero sostenida mejoría en el funcionamiento colectivo. Será interesante ver si el equipo sigue creciendo en los próximos partidos.

+ EN GOLAZO24

No solo Huracán-San Lorenzo: los 4 partidos imperdibles del Apertura este finde

Mikel Arteta, la revolución de los finishers: fin de los suplentes en el fútbol