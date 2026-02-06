Impacto en River por lo que dijo Gustavo Yarroch sobre Kendry Páez

Cuando parecía que River Plate se iba a retirar del mercado de pases con las incorporaciones de Aníbal Moreno, Fausto Vera y Matías Viña, apareció la incorporación de Kendry Páez. Hay sorpresa por lo que dijo el periodista Gustavo Yarroch acerca del número 10 de la Selección de Ecuador.
Si bien el defensor uruguayo fue expulsado, los tres refuerzos ya sumados al plantel de Marcelo Gallardo han mostrado buenos rendimientos hasta el momento, y ahora crece la ilusión con lo que pueda aportar el ex Independiente del Valle.
Gustavo Yarroch sobre Kendry Páez
Hay mucha expectativa por lo que pueda pasar con Kendry Páez en River Plate.
El hecho de que porte la camiseta número 10 de la Selección de Ecuador genera ilusión en el Millonario y por eso mismo los hinchas pretenden que debute cuanto antes.
Según informó el periodista Gustavo Yarroch, el ecuatoriano “se sorprendió con el nivel de intensidad de los entrenamientos en River, en comparación a los que tenía en Francia”.
Justamente por esto, todo hace indicar que su debut oficial en el Millonario será en algunos días. Marcelo Gallardo acordó con el jugador un plan de readaptación física de unos 10 días, por lo que jugaría recién el 17 de febrero ante Ciudad Bolívar, por Copa Argentina.
Algunos datos a tener en cuenta: Kendry Páez no completa 90 minutos desde el 14 de diciembre de 2024, en la final entre Independiente del Valle y Liga de Quito. En Strasbourg, lo máximo que disputó fueron 88 minutos ante Slovan Bratislava, el 2 de octubre de 2025.
Más sobre River Plate de Marcelo Gallardo
La actualidad de River Plate marca que, hasta el momento, el Millonario incorporó cuatro futbolistas en el actual mercado de pases.
Fausto Vera, Aníbal Moreno, Matías Viña y Kendry Páez son las caras nuevas del plantel, conformando por ahora un mercado positivo para el equipo de Marcelo Gallardo.
Los volantes centrales comenzaron a aportar una dinámica distinta al funcionamiento del equipo, mientras que el lateral izquierdo, más allá de haber sufrido una expulsión, mostró sobriedad en sus primeras presentaciones.
Por su parte, tal como fue mencionado, Kendry Páez contará con algunos días más de adaptación antes de ponerse de manera oficial la camiseta del club de Núñez.
En lo estrictamente futbolístico, el equipo del Muñeco suma dos victorias y un empate, y buscará estirar su buen momento cuando reciba a Tigre el próximo sábado 7 de febrero, desde las 20 horas, en el estadio Monumental.
Más allá de los resultados, se percibe una leve pero sostenida mejoría en el funcionamiento colectivo. Será interesante ver si el equipo sigue creciendo en los próximos partidos.
