Miguel Díaz Canel: "Cuba está dispuesta a un diálogo con USA en condición de iguales"

“Nosotros no somos una amenaza, no protegemos terroristas, ni hay fuerza militares en Cuba de otras naciones, no hay bases militares de otros países”, sostuvo Díaz-Canel.

CUBA.webp El bloqueo de USA a los buques petroleros agudizó la agonía de Cuba

La fría contestación de Washington

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reaccionó a los comentarios de La Habana reiterando los comentarios de Trump de las últimas semanas sobre la isla: “el Gobierno cubano está a punto de caer”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2019544061460271586&partner=&hide_thread=false | La vocera de Trump, Karoline Leavitt, anticipó la inminente caída del régimen comunista en Cuba: "Deberían ser prudentes en sus declaraciones, su país está por colapsar... El Presidente siempre está dispuesto a participar en la diplomacia, algo que ya está sucediendo". pic.twitter.com/Z0c6udr4aQ — La Derecha Diario (@laderechadiario) February 5, 2026

Organizaciones defensoras de los Derechos Humanos han expresado que la liberación de casi un millar de presos políticos debería ser una condición para un hipotético diálogo: piden una amnistía general similar a la ofrecida por la presidenta Delcy Rodríguez en Venezuela.

Caracas ha dejado de enviar hace varias semanas los 40.000 barriles de petróleo diarios a las refinerías cubanas.

Esta situación generó larguísimas colas para comprar combustible en la isla. Paralelamente, el precio de la gasolina en el mercado negro se ha duplicado y los apagones se han intensificado, acumulando hasta más de 20 horas diarias sin luz eléctrica.