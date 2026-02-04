urgente24
RESUMEN AUDIOVISUAL 4/2

Fracasó USA en mediación por Ucrania; México se ofrece para diálogo Washington-Cuba

La mediación de USA entre Ucrania y Rusia está empantanada; México ofrece diálogo entre Washington y Cuba: Libia está peor, matan al hijo de Gaddafi.

04 de febrero de 2026 - 19:11
Cllaudia Sheinbaum, presidenta de México

1-Estados Unidos fracasó en su mediación entre Rusia y Ucrania

Las conversaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, quedaron empantanadas porque Vladimir Putin pide Kiev acepte ciertas condiciones para frenar sus ataques.

Pretende Moscú que Zelensky acepte desistir de su intento de entrar en la OTAN, reduzca la dimensión de sus Fuerzas Armadas y reconozca como rusas las regiones anexadas en 2022.

Embed - Guerra en Ucrania: diálogo estancado y señales de escalada

2-En Libia escala la violencia: matan al hijo de Gaddafi

Tenía 53 años y fue ejecutado por 4 sicarios en el interior de su propia casa.

El país quedó en medio de una guerra civil luego de la invasión de USA y la OTAN en 2011.

Embed - Libia, 15 años después: la guerra que nunca terminó

3-México quiere mediar entre Cuba y USA

Claudia Sheinbaum, la presidenta azteca, quiere que los Estados Unidos y La Habana se sienten a negociar una salida al actual bloqueo de la isla.

El país caribeño se ha quedado sin energía tras la interrupción de la ayuda que le llegaba desde Venezuela.

Embed - México se ofrece como mediador en un conflicto clave del continente

