Fracasó USA en mediación por Ucrania; México se ofrece para diálogo Washington-Cuba

1-Estados Unidos fracasó en su mediación entre Rusia y Ucrania
Las conversaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, quedaron empantanadas porque Vladimir Putin pide Kiev acepte ciertas condiciones para frenar sus ataques.
La mediación de USA entre Ucrania y Rusia está empantanada; México ofrece diálogo entre Washington y Cuba: Libia está peor, matan al hijo de Gaddafi.
Las conversaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, quedaron empantanadas porque Vladimir Putin pide Kiev acepte ciertas condiciones para frenar sus ataques.
Pretende Moscú que Zelensky acepte desistir de su intento de entrar en la OTAN, reduzca la dimensión de sus Fuerzas Armadas y reconozca como rusas las regiones anexadas en 2022.
Tenía 53 años y fue ejecutado por 4 sicarios en el interior de su propia casa.
El país quedó en medio de una guerra civil luego de la invasión de USA y la OTAN en 2011.
Claudia Sheinbaum, la presidenta azteca, quiere que los Estados Unidos y La Habana se sienten a negociar una salida al actual bloqueo de la isla.
El país caribeño se ha quedado sin energía tras la interrupción de la ayuda que le llegaba desde Venezuela.