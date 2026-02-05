Llega "Daga Atlántica" el gran ejercicio militar conjunto Argentina - USA

El gobierno informó el jueves (05/02) que en abril, USA y la Argentina compartirán un gran ejercicio militar conocido como "Daga Atlántica". De acuerdo con los datos que se conocen será uno de los ejercicios más relevantes de la historia entre ambos países, Sin embargo, sobre vuelan algunas dudas ya que deberían contar con aprobación del Congreso.
En terminos formales cada marzo el poder Ejecutivo presenta el Plan de Ejercicios Militares para el año que cursen 2026. Luego pasan a tratamiento en comisiones en ambas cámaras, dan dictamen y aprueban. Frente a posibles negativas existen los DNU del caso.
Mayor ejercicio militar
El mayor ejercicio militar multilateral reciente en el que participaron las Fuerzas Armadas argentinas fue “Estrella Austral 2025”, considerado el despliegue de Fuerzas de Operaciones Especiales más importante de América Latina, detalla el medio Clarín.
La actividad reunió a más de 2.700 efectivos de distintos países, entre ellos Chile, Estados Unidos, España, Argentina, Colombia y Paraguay. Además, Argentina participó en 2025 de la Operación Tridente, en la que soldados estadounidenses realizaron ejercicios en las bases navales argentinas de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano. Fue aprobado por DNU.
En 2024, la llegada del portaaviones George Washington también implicó un despliegue militar intenso entre los militares argentinos y estadounidenses, que no se veían desde 2016 y 2019.
"Daga Atlántica"
Esta claro que tanto Milei como su par del norte buscar acercar posiciones para temas que en ambos casos, son de conveniencia política territorial. Washington, reflexiona el medio porteño, busca marcar su dominio ensuelo latinoamericano, en el que los chinos extendieron su influencia económica, logística y de telecomunicaciones.
El ejercicio militar tiene fecha y hora de comeinzo, era sabido en medios politicos que figuraba entre los planes del Comando Sur de EE.UU. para América Latina durante 2026, pero lo diferente esta vez resultan los125 militares de Estados Unidos, que viajarán a Córdoba primero, luego podrían realizar cada uno o dos años.
Las versiones aegurán que para el ejercicio vendrán sistemas tecnológicos integrados de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras y Ciberdefensa (C5ISR) con cuatro helicópteros.
Pocos detalles
Por lo pronto poco se sabe de semejante despliegue. apenas que comenzarán el 6 de abril alllí estarán unidades de élite estadounidenses y tropas argentinas, comandadas por el ministro de Defensa Carlos Presti y en lo militar por el nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcello Della Nogare, invitado a la cumbre en el Pentágono para este año.
Veremos maniobras complejas de contraterrorismo, rescate de rehenes y acciones conjuntas de alta intensidad y también, presencia de Boinas Verdes del Ejército, del Comando de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea (AFSOC) y de unidades del Cuerpo de Marines.
