El Trece mostró los dientes: Cuatro despidos de golpe y una decisión que incomodó

En un medio donde casi todo es precario y temporario, jugar con la continuidad laboral de alguien es una irresponsabilidad grande como una casa.

El descargo de una de las azafatas que expuso a El Trece

La que terminó de ponerle rostro al conflicto fue Candela "Pampa" Díaz, que subió un video a sus redes visiblemente quebrada apenas se enteró de la decisión. Su descargo fue sin filtro y con una sinceridad que pocas veces se ve.

image Candela "Pampa" Díaz expuso en redes el golpe emocional y la falta de cierre tras ser despedida. Su testimonio volvió visible cómo la TV descarta personas, prioriza los formatos y deja heridos en el camino.

"Me acabo de enterar de que, probablemente, en el nuevo formato de Canal 13, en el programa de Guido no vamos a estar. Estaba rechazando un montón de propuestas pensando que iba a volver a trabajar con él y me dijeron que probablemente no. Dijeron que en el nuevo programa no van a necesitar tantas azafatas. Es re feo enterarse así. Es terrible esta situación".

Después agregó algo todavía más humano, que explica por qué este tema tocó una fibra distinta: "Fue hermoso lo que me pasó, la pasé re bien ahí, pero supongo que todo lo bueno se termina. Ay, no puedo más. No tanto por mí, porque sé que voy a seguir teniendo propuestas increíbles. Estar en la tele nunca fue mi sueño, pero fue tan lindo y duró tan poco. Siento que no le había dado el cierre que necesitaba".

Lo de Candela es parte de una lógica bastante instalada en la industria: contratos cortos, decisiones tomadas desde arriba y cero cuidado por el impacto emocional de quienes quedan en el camino. Puede que Guido Kaczka no haya estado involucrado directamente, pero en su programa esta práctica se repite demasiado seguido.

La tele sigue funcionando como si las personas fueran intercambiables, incluso cuando hay vínculos, promesas y expectativas de por medio. Y cuando eso estalla en redes, el canal queda incómodo, los productores siguen con lo suyo y los afectados se quedan sin trabajo.

