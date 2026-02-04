urgente24
Las fascinantes termas de Buenos Aires que todos visitan en verano

Estas termas ubicadas en Buenos Aires son de las más concurridas por su belleza y tranquilidad. Ideales para una escapada.

04 de febrero de 2026 - 09:11
Las preciosas termas de Buenos Aires.

Buenos Aires tiene unas termas espectaculares que no vas a querer perderte. Las mismas cuentan con piscinas de agua termal y un ambiente de tranquilidad total el cual es ideal para despejarse y recargar energía. Un lugar ideal para hacer turismo.

En estas termas tenés de todo para sentirte bien y volver a tu casa completamente renovado. Cuentan con muchos servicios adicionales que hacen una experiencia completa y sumamente relajante para todos los que visitan este complejo.

image

Las termas que no podés perderte en Buenos Aires

Las Termas del Salado se ubican en General Belgrano, Buenos Aires, a unos 90 minutos de CABA. Un pueblo espectacular donde vas a poder disfrutar de este complejo de aguas termales y también de otros servicios que son muy buscados.

Además de las piletas podés acceder al spa y también a una sesión de quiropraxia. Tienen todo lo necesario para que tu estadía sea inmejorable: kiosco, guardavidas, lockers y muchas comodidades más para que no te preocupes por nada.

La entrada general cuesta $19.000 y todas se adquieren de manera presencial hasta agotar cupos. Jubilados abonan $15.500 y menores de 11 años pagan $11.000. Las tarifas son acordes y siguen la misma línea que otros complejos ubicados en la provincia.

