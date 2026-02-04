Buenos Aires tiene unas termas espectaculares que no vas a querer perderte. Las mismas cuentan con piscinas de agua termal y un ambiente de tranquilidad total el cual es ideal para despejarse y recargar energía. Un lugar ideal para hacer turismo.
Las fascinantes termas de Buenos Aires que todos visitan en verano
Estas termas ubicadas en Buenos Aires son de las más concurridas por su belleza y tranquilidad. Ideales para una escapada.
En estas termas tenés de todo para sentirte bien y volver a tu casa completamente renovado. Cuentan con muchos servicios adicionales que hacen una experiencia completa y sumamente relajante para todos los que visitan este complejo.
Las termas que no podés perderte en Buenos Aires
Las Termas del Salado se ubican en General Belgrano, Buenos Aires, a unos 90 minutos de CABA. Un pueblo espectacular donde vas a poder disfrutar de este complejo de aguas termales y también de otros servicios que son muy buscados.
Además de las piletas podés acceder al spa y también a una sesión de quiropraxia. Tienen todo lo necesario para que tu estadía sea inmejorable: kiosco, guardavidas, lockers y muchas comodidades más para que no te preocupes por nada.
La entrada general cuesta $19.000 y todas se adquieren de manera presencial hasta agotar cupos. Jubilados abonan $15.500 y menores de 11 años pagan $11.000. Las tarifas son acordes y siguen la misma línea que otros complejos ubicados en la provincia.
