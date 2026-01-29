urgente24
La playa de agua turquesa que deslumbra a todos en Argentina

Una playa salida del Caribe está en Argentina y muchos todavía no la conocen. Un destino único para hacer turismo y relajarse en verano.

29 de enero de 2026 - 14:53
La playa de Argentina que enamora a todos.

Argentina cuenta con una playa impresionante donde el mar turquesa fascina a todos. No tenés que ir al Caribe ni tampoco al norte de Brasil para conseguir aguas cristalinas y con un color increíble. Este lugar enamora a cualquiera que desee hacer turismo.

Si ya te cansaste de la Costa Atlántica o querés ir a un lugar nuevo en pareja, en familia o por tu cuenta, esta playa de Argentina es un sí rotundo. Se trata de un lugar paradisíaco, tranquilo y el cual todavía muchos no conocen en profundidad.

image

La playa majestuosa de agua turquesa en Argentina

Esta playa está ubicada en Río Negro y se llama La Conchilla. Al contrario de otros balnearios, la misma está constituida por caracoles que la hacen tener un color muy claro y en contraste con el agua brinda un paisaje paradisíaco y fenomenal.

Este lugar muy similar al Caribe no tiene grandes olas y el paisaje te sumerge en una profunda calma. No se escuchan vehículos, tampoco sonidos bulliciosos de la ciudad ni nada parecido. La naturaleza hace su parte y te relaja de una manera única.

Para llegar a este lugar se suele hacer desde Las Grutas, otras playas increíbles de la provincia. Desde ese lugar se toma la Ruta Nacional 3 en dirección a San Antonio Oeste y luego se continúa hacia San Antonio Este por unos 65 kilómetros. Esta playa tiene forma de bahía y todos quedan alucinados por su hermosura.

