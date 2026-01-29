Gregorio Dalbón es el abogado de Claudio Tapia, quien denunció sufrir una extorsión en su rol de presidente del CEAMSE, por la que identificó al empresario Leandro Camani, el legislador porteño Facundo Del Gaiso y el titular de la CC-ARI Pilar, Matías Yofe. Ahora Dalbón difundió la versión de AFA (Asociación del Fútbol Argentino) de la residencia o chacra en Pilar (Provincia de Buenos Aires), que precisamente fue una denuncia de Yofe que potenciaron los multimedios Grupo Clarín y S.A. La Nación.
POSTEO DE GREGORIO DALBÓN
La AFA sigue de contraataque: La casa de Pilar fue aprobada en 2024
Gregorio Dalbón es el abogado que patrocina a Claudio Tapia en su denuncia por extorsión. Ahora explicó la relación de AFA con la chacra en Pilar.
El texto del posteo:
"En 2014, el entonces presidente de la AFA, Julio Humberto Grondona, firmó un comodato del predio de EZEIZA con vigencia hasta el año 2030.
Ese predio fue, durante años, parte central del funcionamiento institucional de la Asociación del Fútbol Argentino.
A partir de marzo de 2024, con la irrupción del DNU 70/2024, mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional impulsó la incorporación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), comenzaron presiones directas y explícitas sobre el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
El mensaje fue claro: “O aceptás la SAD, o te sacamos el predio firmado en 2014”.
Las presiones provinieron de sectores de poder político de altísimo nivel, cuyos nombres Tapia no va a exponer, no por desconocimiento, sino por una decisión personal y ética.
Tapia no transó. Y no va a transar. Frente a ese escenario —real, concreto y documentable— la AFA actuó con responsabilidad institucional: no podía quedar sin predio ni sin domicilio.
Por eso, mucho antes de que cualquier amenaza se materializara, la AFA gestionó y obtuvo una concesión por 30 años en Pilar, destinada a garantizar:
- un domicilio estable,
- un predio propio, y
- la continuidad institucional de la Asociación.
El domicilio de Mercedes 1366 en Pilar, no solo es legal, sino que fue expresamente aprobado por la Asamblea de la AFA, en fecha 17/10/2024, cumpliendo todos los requisitos estatutarios, legales y administrativos. Ese domicilio:
- está correctamente nomenclado,
- tiene título habilitante, y
- se encuentra plenamente a derecho.
Todo lo demás es ruido. Lo legal está saldado. Lo institucional está resuelto. Lo estatutario está consagrado por Asamblea, que es el máximo órgano de la AFA.
Si algún organismo administrativo —tal como ARCA— tuviera observaciones, se resolverán por las vías administrativas correspondientes, tal como ocurre en cualquier Estado de Derecho.
Pero una cosa es clara: no hay irregularidad alguna.
El intento de condicionar a la AFA para imponer la SAD fracasó. Tapia no cedió. Y la AFA aseguró su futuro.
Pueden escribir lo que quieran. Pueden titular como quieran. Pero la única verdad es la realidad."
--------------------
