La AFA sigue de contraataque: La casa de Pilar fue aprobada en 2024

El mensaje fue claro: “O aceptás la SAD, o te sacamos el predio firmado en 2014”.

Las presiones provinieron de sectores de poder político de altísimo nivel, cuyos nombres Tapia no va a exponer, no por desconocimiento, sino por una decisión personal y ética.

Tapia no transó. Y no va a transar. Frente a ese escenario —real, concreto y documentable— la AFA actuó con responsabilidad institucional: no podía quedar sin predio ni sin domicilio.

Por eso, mucho antes de que cualquier amenaza se materializara, la AFA gestionó y obtuvo una concesión por 30 años en Pilar, destinada a garantizar:

un domicilio estable,

un predio propio, y

la continuidad institucional de la Asociación.

El domicilio de Mercedes 1366 en Pilar, no solo es legal, sino que fue expresamente aprobado por la Asamblea de la AFA, en fecha 17/10/2024, cumpliendo todos los requisitos estatutarios, legales y administrativos. Ese domicilio:

está correctamente nomenclado,

tiene título habilitante, y

se encuentra plenamente a derecho.

Todo lo demás es ruido. Lo legal está saldado. Lo institucional está resuelto. Lo estatutario está consagrado por Asamblea, que es el máximo órgano de la AFA.

Si algún organismo administrativo —tal como ARCA— tuviera observaciones, se resolverán por las vías administrativas correspondientes, tal como ocurre en cualquier Estado de Derecho.

Pero una cosa es clara: no hay irregularidad alguna.

El intento de condicionar a la AFA para imponer la SAD fracasó. Tapia no cedió. Y la AFA aseguró su futuro.

Pueden escribir lo que quieran. Pueden titular como quieran. Pero la única verdad es la realidad."

