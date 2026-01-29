La FIFA feliz: El fútbol es un negocio global en expansión

Informe FIFA: Las transferencias internacionales de derechos federativos y comerciales de jugadores profesionales de fútbol masculino alcanzó un nuevo récord en 2025: un total de 24.558 operaciones, un incremento superior al 7% respecto a 2024 y el récord de traspasos jamás registrado. Pero el monto aumentó 50%. Envidiable para cualquier actividad comercial del planeta Tierra.
De los 18.137 traspasos en 2021 a los 24.558 de 2025 hay una firme tendencia de crecimiento.
En 2025, el gasto en indemnizaciones por transferencias llegó a US$ 13.080 millones, un incremento superior al 50% con respecto a 2024.
Es la primera vez que los clubes superan los US$ 10.000 millones en gastos de traspasos internacionales en 1 solo año.
Las 5 federaciones con mayor circulación de jugadores (2025) tienen a Brasil al frente.
Brasil fue la federación miembro con el mayor número de contrataciones en el fútbol profesional masculino en 2025. La mayor proporción de estas incorporaciones procedió de clubes de Portugal, seguida por Paraguay, Colombia, Argentina y Bolivia.
Los clubes acordaron incluir una indemnización en el 18% de todos los traspasos realizados en 2025, con un importe medio de US$ 3 millones, variable entre regiones.
El mayor porcentaje de traspasos con indemnización se registró en clubes de la UEFA, con más del 24%. Estos clubes también pagaron el mayor importe medio.
La edad media de los jugadores implicados en traspasos internacionales se ha mantenido relativamente estable a lo largo de las temporadas, en torno a los 24.6 años.
Más del 62% de los traspasos en 2025 correspondió a jugadores sin contrato. Las cesiones representaron el 19% del total y el 19% restante correspondió a traspasos permanentes.
