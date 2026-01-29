La FIFA feliz: El fútbol es un negocio global en expansión

traspasos fifa Total de operaciones de transferencia de jugadores en 2025.

Brasil fue la federación miembro con el mayor número de contrataciones en el fútbol profesional masculino en 2025. La mayor proporción de estas incorporaciones procedió de clubes de Portugal, seguida por Paraguay, Colombia, Argentina y Bolivia.

Los clubes acordaron incluir una indemnización en el 18% de todos los traspasos realizados en 2025, con un importe medio de US$ 3 millones, variable entre regiones.

El mayor porcentaje de traspasos con indemnización se registró en clubes de la UEFA, con más del 24%. Estos clubes también pagaron el mayor importe medio.

La edad media de los jugadores implicados en traspasos internacionales se ha mantenido relativamente estable a lo largo de las temporadas, en torno a los 24.6 años.

Más del 62% de los traspasos en 2025 correspondió a jugadores sin contrato. Las cesiones representaron el 19% del total y el 19% restante correspondió a traspasos permanentes.

