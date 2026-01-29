Encuesta: Cada vez cuesta más llegar a fin de mes y aumenta la deuda para gastos cotidianos

image

En este sentido, aparece el tramo referido al incremento de la deuda en los hogares para hacer frente a gastos cotidianos. 34,5% de los consultados respondió "bastante" mientras que el 22,6% dijo "mucho".

Así, un 57,1% de los encuestados por Pulso Research afirmó que tuvo que aumentar su nivel de endeudamiento. El resultado es 10 puntos superior al de la medición previa, de noviembre de 2024, el mismo porcentaje en que se redujeron los que respondieron que incrementaron su nivel de deuda "Nada" o "Poco" (37%).

El resultado de la encuesta se produce en un contexto en el que ha crecido la morosidad de las familias en el sistema financiero hasta niveles récord. Por caso, y de acuerdo a información del Banco Central, en las tarjetas de crédito la morosidad se elevó de 1,57% en octubre de 2024 a 8,41% en noviembre de 2025.

image

Volviendo a la encuesta de Pulso Research, entre quienes aumentaron su pasivo, los picos se registran entre las mujeres (60%), en la franja etaria que va desde los 30 a los 49 años (65,5%), el nivel socio-económico bajo (60%) y en el NEA (60%).

Si el criterio es por el voto en la elección legislativa, las respuestas parecen moldearse a la pertenencia partidaria, ya que entre los electores de LLA se encuentra el nivel más bajo de los que respondieron en relación a un alto endeudamiento y viceversa: entre los mismos está la mayor proporción de los que dicen haber aumentado poco o nada su pasivo.

Por el contrario, quienes votaron por fuerzas opositoras o en blanco respondieron que aumentaron su endeudamiento "mucho o bastante" con guarismos superiores al 60% (67,74% en el caso de los electores de Provincias Unidas).

image

Consumo

En otro tramo, la encuesta de Pulso Research indaga sobre si los consultados tuvieron que resignar consumo. Luego de una baja pronunciada en diciembre en relación a las mediciones previas (de 2024), vuelven a subir quienes afirman que tuvieron que dejar de consumir algún bien o servicio. 63,4% respondió en ese sentido, 1,6 puntos más que en diciembre, cuando se produjo un bajón en relación al promedio de los meses anteriores, cercano al 70%. Entre los consumos resignados encabezan "Alimentos, comida y bebidas en general" (41,20% de los consultados, que podían elegir varias opciones), "Carne" (24,3%), "Salidas en general" (13,8%), "Ropa e indumentaria" (13,6%) y "Servicios de telefonía móvil, internet, TV, suscripciones" (8,9%).

image

Más contenido de Urgente24

Amigo / Enemigo, la lógica de Carl Schmitt (y Javier Milei) que atrapó a Paolo Rocca / Techint

La AFA sigue de contraataque: La casa de Pilar fue aprobada en 2024

La construcción vuelve a frenar y el empleo cae otra vez

El fuego alcanza a Milei: Liberan fondos atrasados para los bomberos