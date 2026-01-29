Casi 6 de cada 10 argentinos tuvieron que incrementar "mucho" o "bastante" su nivel de endeudamiento durante enero para afrontar los gastos domésticos. La cifra enciende una alarma porque va en ascenso. Los datos se desprenden de la última encuesta de Pulso Research, a la que tuvo acceso Urgente24.
PREOCUPANTE
Encuesta: Cada vez cuesta más llegar a fin de mes y aumenta la deuda para gastos cotidianos
La encuesta de Pulso Research muestra un fuerte salto entre quienes afirman tienen problemas de ingresos y los que deben endeudarse para cubrirlos.
El estudio abarcó 2.600 casos efectivos recolectados de forma online entre el 06 y el 12/01. El margen de error es de +/-3,5%. El trabajo de la consultora que dirige Juan Adaro indaga sobre la situación del consumo con un apartado dedicado a las vacaciones.
En primer término, muestra un crecimiento sostenido de quienes afirman que tienen problemas para llegar a fin de mes con su salario.
En enero, prácticamente el 65% respondió en ese sentido, 5 puntos más que en la medición previa, de junio y 13 más que en la de abril, cuando tocó el piso de 51,6%. Además, se trata del punto más alto en la serie histórica de la encuesta.
Por su parte, sólo el 10% de los consultados afirmó que su ingreso "alcanza bien", mientras que el 21,8% contestó que les "alcanza justo, sin grandes dificultades". Esto resulta en un 32% consolidado de quienes no pasan penurias con sus salarios.
Deuda
En este sentido, aparece el tramo referido al incremento de la deuda en los hogares para hacer frente a gastos cotidianos. 34,5% de los consultados respondió "bastante" mientras que el 22,6% dijo "mucho".
Así, un 57,1% de los encuestados por Pulso Research afirmó que tuvo que aumentar su nivel de endeudamiento. El resultado es 10 puntos superior al de la medición previa, de noviembre de 2024, el mismo porcentaje en que se redujeron los que respondieron que incrementaron su nivel de deuda "Nada" o "Poco" (37%).
El resultado de la encuesta se produce en un contexto en el que ha crecido la morosidad de las familias en el sistema financiero hasta niveles récord. Por caso, y de acuerdo a información del Banco Central, en las tarjetas de crédito la morosidad se elevó de 1,57% en octubre de 2024 a 8,41% en noviembre de 2025.
Volviendo a la encuesta de Pulso Research, entre quienes aumentaron su pasivo, los picos se registran entre las mujeres (60%), en la franja etaria que va desde los 30 a los 49 años (65,5%), el nivel socio-económico bajo (60%) y en el NEA (60%).
Si el criterio es por el voto en la elección legislativa, las respuestas parecen moldearse a la pertenencia partidaria, ya que entre los electores de LLA se encuentra el nivel más bajo de los que respondieron en relación a un alto endeudamiento y viceversa: entre los mismos está la mayor proporción de los que dicen haber aumentado poco o nada su pasivo.
Por el contrario, quienes votaron por fuerzas opositoras o en blanco respondieron que aumentaron su endeudamiento "mucho o bastante" con guarismos superiores al 60% (67,74% en el caso de los electores de Provincias Unidas).
Consumo
En otro tramo, la encuesta de Pulso Research indaga sobre si los consultados tuvieron que resignar consumo. Luego de una baja pronunciada en diciembre en relación a las mediciones previas (de 2024), vuelven a subir quienes afirman que tuvieron que dejar de consumir algún bien o servicio. 63,4% respondió en ese sentido, 1,6 puntos más que en diciembre, cuando se produjo un bajón en relación al promedio de los meses anteriores, cercano al 70%. Entre los consumos resignados encabezan "Alimentos, comida y bebidas en general" (41,20% de los consultados, que podían elegir varias opciones), "Carne" (24,3%), "Salidas en general" (13,8%), "Ropa e indumentaria" (13,6%) y "Servicios de telefonía móvil, internet, TV, suscripciones" (8,9%).
Más contenido de Urgente24
Amigo / Enemigo, la lógica de Carl Schmitt (y Javier Milei) que atrapó a Paolo Rocca / Techint
La AFA sigue de contraataque: La casa de Pilar fue aprobada en 2024
La construcción vuelve a frenar y el empleo cae otra vez
El fuego alcanza a Milei: Liberan fondos atrasados para los bomberos