Amigo / Enemigo, la lógica de Carl Schmitt (y Javier Milei) que atrapó a Paolo Rocca / Techint

Embed La conversación digital sobre Techint y Paolo Rocca es la más alta de los últimos 12 meses.



Más de 23 mil usuarios mencionaron a la empresa o a su CEO en enero y se superaron las 33 mil publicaciones pic.twitter.com/Mv0mc80f5d — Ad Hoc (@AdHocOK) January 28, 2026

Embed Techint pierde una licitación por cotizar un 40% más caro. Y ahora todo el peronismo sale a defender a la industria nacional como si ellos la alentarían

Un poco de memoria “compañeros” pic.twitter.com/3gWf1FurY6 — Armando Bardolindo ® (@marcerec) January 27, 2026

Rifirrafe

El objetivo fue provocar un debate que consigue solapar el mal comportamiento de la microeconomía, aunque en este objetivo también colabora que el 'riesgo país' haya perforado el piso de 500 puntos básicos, un éxito de LLA. Pero no deja de resultar muy interesante la polémica:

@DiegoMac227: Milei puso sobre la mesa un hecho concreto, un empresario intentó quedarse con una licitación ofreciendo un precio más caro que el de competidores internacionales. Eso dejó al descubierto que detrás del verso de la “industria nacional” muchas veces se esconden empresarios ventajeros que, amparados en privilegios estatales, no tienen ningún problema en que los argentinos paguen más por un bien o servicio que podría conseguirse más barato y con mejor calidad. Aun así, gran parte de los medios prefirió correr el foco y salir a defender a esos empresaurios, en lugar de estar del lado del consumidor y señalar el verdadero problema, la falta de competencia y el uso del Estado para sostener negocios ineficientes a costa del bolsillo de la gente.

@christilcara: Milei decididamente no es libertario. En el caso Techint debiera haber adoptado una mirada "desde afuera" y haber argumentado que era un conflicto entre privados producto del mercado. Al jugar contra uno de los actores desde el Estado manifiesta abiertamente que no es libertario.

@alecastelli22: Con Techint, Milei ejerció un ADOCTRINAMIENTO EJEMPLIFICADOR para el resto de empresarios que no son afines a el. Si no estás apoyándome,.te destruyo. Si hubiese sido más barato que India,.no se los compraban a Techint por politica. Todo muy K lo de Milei.

@VascoAmonda: Lo de Techint es muy importante porque tiene efecto demostracion. Techint factura 38.000 millones de dolares en el mundo por año. Alguien supone por ventura que gana esas licitaciones con precios 40 por ciento mas caros que sus competidores en el resto del mundo. No lo creo.

Y el cruce entre tirios y troyanos trascendió las fronteras, no sólo hacia Financial Times y Bloomberg sino también llegó a Italia, donde los Rocca tienen la siderúrgica Dalmine, inicio de la historia de Agostino Rocca.

Il Foglio (La Hoja) es un diario italiano fundado en 1996 por el periodista y político italiano Giuliano Ferrara tras su salida como director de la revista Panorama (del Grupo Rizzoli). Desde 2015 es dirigida por Claudio Cerasa. Desde 2016, es propiedad de Sorgente Group, un grupo financiero y de real estate presidido por Valter Mainetti. Wikipedia: "El conservadurismo angloestadounidense puede considerarse aproximadamente como su posición política más cercana. Presenta editoriales inspiradas en periódicos estadounidenses, especialmente The Wall Street Journal."

Luciano Capone, de Il Foglio: Se pensaba que libraría una guerra contra los pobres, pero en cambio ha empezado a librarla contra los ricos. El establishment argentino está conmocionado por el enfrentamiento entre Javier Milei y Paolo Rocca, director de Techint y el segundo hombre más rico del país: una licitación y dos modelos económicos.

(Nudo del editorial de Capone).

Finalmente, Macri se mostró con Paolo Rocca y hubo foto (aunque aparece un tanto 'camuflado', el tercero contando desde la izquierda). Foto: NA. En la foto estan Mauricio Macri y Paolo Rocca. El propósito fue desmentir las versiones muy fundamentadas de enojo entre ambos.

El caso Rapetti

Diego Bossio, el ex titular de ANSeS y ex diputado nacional, posteó: Hace años, para defender al Estado y a los jubilados desde la gestión de la ANSES, me tocó enfrentar a Techint. El Estado, a través de los fondos del FGS, tenía acciones de la empresa para resguardar los fondos previsionales.

Gabriel Martino, ex ejecutivo del HSBC, importante en el pasado en el PRO, le acotó: Hace años el Estado le robo el ahorro a los argentinos con la estatizacion de los fondos de pensión , generando también un deterioro letal al mercado de capitales. Otra pésima decisión del nefasto gobierno populista.

Y ahí intervino el economista Martin Rapetti, cofundador de la consultora Equilibra junto a Bossio: Coincido con lo que dice Diego. Acá la falla fue de coordinación. El gasoducto debió hacerse con la mejor combinación precio/calidad pero por actores nacionales. El mal resultado es porque el Estado no se ocupo de coordinar para que un proyecto de esta naturaleza maximice las capacidades productivas nacionales. De eso se trata la política productiva también. No sale plata. Es sentar actores a la mesa para encontrar una solución eficiente que maximice el potencial productivo de un país que necesita crecer.

Constantino Hevia: Por qué el "mal resultado"? Se adjudicó a una empresa que cumple con los requisitos del pliego y lo hace más barato. Donde está el mal resultado?

Bruno Antenucci: Porque lo hace con acero chino que en la mayorías de los países del mundo tiene aranceles adicionales por dumping. El precio en USD de una ton de acero laminado en caliente: USA 1.027; MEX 760; BRA 740; China 463. Este último debajo del costo de cualquier productor de occidente.

Constantino Hevia: Más barato todavía! Bien.

Fortunato Soyio: En qué el kuka siempre piensa primero en su bolsillo y el tano se ve que repartía lindo,sino fíjate en la causa cuadernos,hasta un testa asumió su representación para que no tuviera que sentarse el el banquillo.

@DiegoMac227: Vaya sorpresa, el impresentable de Rapetti defendiendo que los argentinos paguen un 40% o más por un tubo. Cada vez que vean a alguien hablar de “defender la industria nacional”, pregúntense a quién están defendiendo en realidad. Algunos lo hacen por ignorancia, pero la mayoría lo hace para cuidar privilegios.

@LaVonHayek: Profesor Titular de Macroeconomía Avanzada de la UBA (la keynesianera no falla), pidiendo que las licitaciones sean un simulacro para que gane la oferta "coordinada" (digitada) previamente. Antes a eso le decían "la Patria contratista". Posta este país es El Javo o el abismo.

Histórico profesor de Ucema, Jorge C. Ávila a Rapetti: La política productiva no existe. Es puro humo para esconder intereses sectoriales. La política productiva crea necesariamente ventajas para los sectores que el gobierno dice que son productivos. Es ineficiente y, por tanto, injusta, además de una fuente de corrupción. Milei tiene razón. Lo que realmente existe es la política de reforma estructural, que consiste en acercar la organización económica del país a la libertad de comercio, la estabilidad monetaria y bancaria, y la competencia en todos los mercados, de productos y de factores.

Embed NI ROCCA NI MILEI



Reducir el debate sobre la industria argentina a si se está o no a favor de Rocca y Techint, tal cual pretende hacer el desgobierno y el partido de la destrucción del Estado, no solo es ingenuo. Es hacerle el juego a la estrategia de desindustrialización. pic.twitter.com/PXtGl2Wq47 — Guillermo Carmona (@grcarmonac) January 29, 2026

Recordatorio y final

@ViejoLibertario recorrió todo el caso: TODO LO QUE TENÉS QUE SABER SOBRE LA LICITACIÓN PERDIDA POR TECHINT. Llamativamente, la noticia no es quién ganó, sino quien perdió. Analicemos paso a paso como fueron los hechos:

SESA (PAE, YPF, Pampa, Harbour y Golar) lanzó en el 2º semestre de 2025 la licitación para la provisión de caños de un gasoducto de 480–500 km desde Tratayén (Vaca Muerta) a la costa rionegrina, ligado al proyecto de GNL.

En diciembre de 2025 ganó Welspun (India) con US$203M. Techint/Tenaris quedó 40% arriba (US$280M).

Hubo una ronda de mejoramiento de oferta a ciegas: cada oferente ajustó sin conocer los otros precios, evitando el “te igualo después” y forzando el mejor precio inicial.

El 23/12/2025 se adjudicó y firmó. Luego, Technt/Tenaris intentó corregir.

Se evaluó un right to match solicitado por Techint/Tenaris para poder igualar la mejor cotización cuando ya conocía que estaba fuera de precio. A favor: YPF, Pampa. En contra: PAE, Harbour, Golar (mayoría). Concederlo huboiera significado castigar al que hizo inicialmente la cotización más agresiva y hubiera desalentado a futuros competidores.

El contrato fue solo provisión de caños. La obra/instalación va por otra licitación.

Techint evalúa dumping (insumos a menor precios de mercado fruto de subsidios). Y pretende revertir un contrato privado ya firmado. En el campo dirían: Difícil que el chancho chifle.

El gap de precios se puede lo pueden queres justificar por costos globales, mejores condiciones comerciales, etc.

Pero la verdad fue, que sin acusar abiertamente sin pruebas, es razonable plantear que Techint/Tenaris ofertó con holgura, arrastrando una inercia de sobreprecios de etapas donde el lobby posterior era parte del proceso. Esta vez, no funcionó. Saludos - Hugo Villada (EVL).

César Milani: Paolo Rocca, dueño de Techint, ninguneado y degradado como nunca imaginó por un Presidente. (...) Ojalá hubieran comprendido a tiempo lo que significaba el proyecto nacional del peronismo. Ojalá hubieran entendido que, más allá de los errores de los últimos gobiernos, no se puede construir nada destruyendo el país desde sus cimientos. La industria, el trabajo argentino y la capacidad productiva no se reconstruyen desde las ruinas. Hoy, con un Presidente que ataca abiertamente a la industria nacional y confronta incluso con quienes lo apoyaron, veremos cuántos empresarios industriales logran atravesar este experimento anarco-capitalista, abiertamente anti-patria, que desprecia el desarrollo, la producción y el empleo de los argentinos. Probablemente, a esta altura, muchos como Rocca, Galperin, Magnetto, Eurnekian, Pagani y todos aquellos que celebraron el ajuste y demonizaron al peronismo estén revisando su postura. Y a los que aún no se dieron cuenta del desastre que se avecina, ya los hechos se encargarán de darles un sopapo de realidad.

Embed MILEI O TECHINT: ¿DE QUÉ LADO ESTÁS?



️"En diciembre, Paolo Rocca piensa en Techint e hizo trascender que si no le dan la licitación que pretende, va a cerrar la planta de Valentín Alsina".



"Una histórica con muchos trabajadores y proveedores. Te negocia así. '¿No me das el… pic.twitter.com/TbEDNSq34G — El Destape 1070 (@eldestape_radio) January 27, 2026

----------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La nueva materia que será obligatoria en todas las escuelas de Argentina

Cambian las escuelas: El Gobierno eliminó dos materias obligatorias por decreto

Tensión en un móvil de TN: Una cronista se llevó una bikini y la vendedora la salió a buscar

En Telefe se acabó la coronita: La figura que quiso poner condiciones y no la llamaron más

River aceleró para meter "un bombazo" en el mercado de pases