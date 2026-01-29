Mientras el gobierno nacional espera que enero muestre una baja de la inflación con respecto al pico de diciembre, lo que inicie la senda hacia una desaceleración en el año, febrero volverá a traer aumentos en el transporte, las prepagas, telefonía y el debut del nuevo esquema de subsidios para la luz y el gas.
Aumentos de febrero: Transporte, prepagas, cable, telefonía y debutan los nuevos subsidios en luz y gas
Aumentos en las prepagas
Siguiendo con el parámetro del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el Indec, las prepagas podrán disponer aumentos en sus cuotas del 2,8% según la inflación de diciembre que se difundió en enero. Esto significa que las subas quedarían por encima del porcentaje de inflación que las consultoras privadas calculan para enero y que se ubicaría entre el 2,3% y el 2,6%.
La suba de las prepagas también alcanzará a los copagos.
Cabe recordar que los afiliados a las empresas de medicina privada podrán revisar todos los detalles de sus planes a través de la plataforma digital de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que permite comparar tarifas, prestadores y modalidades de cobertura, ofreciendo mayor transparencia en la información disponible.
Cable y Telefonía
La TV por cable, internet y telefonía tendrán aumentos que dependerán de cada empresa, pero las principales operadoras del país ya anticiparon ajustes de entre 2,8% y 3,5%, de acuerdo con los acuerdos salariales alcanzados por la Confederación de Sindicatos de las Telecomunicaciones (Consitel) y las tres principales operadoras del país, Claro, Telecom y Movistar.
Alquileres
Aquellos inquilinos que todavía tengan contratos firmados por la derogada ley de alquileres tendrán en febrero el aumento anual que será del 34,6%, según el Índice de Contratos de Locación (ICL).
Quienes tienen contratos posteriores al DNU que eliminó esa norma deberán aplicar los ajustes de acuerdo a lo pautado con el propietario.
En el caso de haber pactado aumentos trimestrales, el incremento será del 6,08%; el cuatrimestral, de 8,22%; y el semestral, de 12,81%.
El Transporte otra vez supera a la inflación
El transporte público en la Ciudad como en la provincia de Buenos Aires volverá a aumentar en febrero y nuevamente lo hará por encima de la inflación.
En la Ciudad de Buenos Aires, el boleto de colectivos se incrementará 2,8% según el IPC de diciembre a lo que se le adiciona un 2% que se agrega con el objetivo de compensar el atraso en los pasajes, lo que hae un total de +4,8%.
Así las cosas, el boleto mínimo de colectivos en CABA hasta 3 kilómetros pasará de los actuales $620,07 a los $637,43.
En los colectivos del AMBA el boleto mínimo aumentará de $688,40 a $721,44.
Estos valores corresponden a los usuarios que cuenten con su tarjeta SUBE registrada, ya que quienes no la tengan nominalizada deberán afrontar tarifas más altas.
El cuadro tarifario del transporte público queda así:
En Ciudad de Buenos Aires
El boleto mínimo, hasta 3 km: $637,58
Recorrido de 3 a 6 km: $708,46
Recorrido de 6 a 12 km: $763,05
Recorrido de 12 a 27 km: $817,67
En Provincia de Buenos Aires
Boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): $721,08
Tramo de 3 a 6 km: $803,29
Tramo de 6 a 12 kilómetros: $865,17
Viajes de 12 a 27 km: $927,12
Más de 27 kilómetros: $988,63
Sólo dentro de PBA:
El boleto mínimo, hasta 3 kilómetros: $721,08
Tramo de 3 a 6 kilómetros: $803,29
Tramo de 6 a 12 kilómetros: $865,17
Viajes de 12 a 27 kilómetros: $927,12
Más de 27 kilómetros: $988,63
En cuanto al subte, el pasaje pasará de los actuales $1.260 a los $1.336 para los usuarios con SUBE registrada, mientras que quienes no hayan realizado el trámite pagarán $2.124,24 por viaje.
Por último, en el Premetro, la tarifa simple será de $467,60 con SUBE registrada y en $743,48 para quienes no nominalizaron la tarjeta.
Luz y Gas: Debuta el nuevo esquema de subsidios
El aumento en la luz y el gas dependerá de los consumos de cada usuario y su situación patrimonial tras la entrada en vigencia del registro de clientes subsidados.
La Secretaría de Energía anticipó que el 35% de los usuarios de luz pagará una factura promedio inferior a $22.000 en temporada de alto consumo; el 66%, menos de $44.000: y el 81%, menos de $67.000.
En cuanto al gas, durante los meses de invierno el 56% de los hogares pagará una factura inferior a $14.000; el 75%, menos de $56.000; y el 83%, menos de $73.000.
