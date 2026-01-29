Aumentos de febrero: Transporte, prepagas, cable, telefonía y debutan los nuevos subsidios en luz y gas

image La telefonía tendrá aumentos superiores a la inflación mensual general.

Alquileres

Aquellos inquilinos que todavía tengan contratos firmados por la derogada ley de alquileres tendrán en febrero el aumento anual que será del 34,6%, según el Índice de Contratos de Locación (ICL).

Quienes tienen contratos posteriores al DNU que eliminó esa norma deberán aplicar los ajustes de acuerdo a lo pautado con el propietario.

En el caso de haber pactado aumentos trimestrales, el incremento será del 6,08%; el cuatrimestral, de 8,22%; y el semestral, de 12,81%.

El Transporte otra vez supera a la inflación

El transporte público en la Ciudad como en la provincia de Buenos Aires volverá a aumentar en febrero y nuevamente lo hará por encima de la inflación.

En la Ciudad de Buenos Aires, el boleto de colectivos se incrementará 2,8% según el IPC de diciembre a lo que se le adiciona un 2% que se agrega con el objetivo de compensar el atraso en los pasajes, lo que hae un total de +4,8%.

sube colectivos.jpg Los colectivos aumentan todos los meses por inflación y un 2% adicional

Así las cosas, el boleto mínimo de colectivos en CABA hasta 3 kilómetros pasará de los actuales $620,07 a los $637,43.

En los colectivos del AMBA el boleto mínimo aumentará de $688,40 a $721,44.

Estos valores corresponden a los usuarios que cuenten con su tarjeta SUBE registrada, ya que quienes no la tengan nominalizada deberán afrontar tarifas más altas.

El cuadro tarifario del transporte público queda así:

En Ciudad de Buenos Aires

El boleto mínimo, hasta 3 km: $637,58

Recorrido de 3 a 6 km: $708,46

Recorrido de 6 a 12 km: $763,05

Recorrido de 12 a 27 km: $817,67

En Provincia de Buenos Aires

Boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): $721,08

Tramo de 3 a 6 km: $803,29

Tramo de 6 a 12 kilómetros: $865,17

Viajes de 12 a 27 km: $927,12

Más de 27 kilómetros: $988,63

Sólo dentro de PBA:

El boleto mínimo, hasta 3 kilómetros: $721,08

Tramo de 3 a 6 kilómetros: $803,29

Tramo de 6 a 12 kilómetros: $865,17

Viajes de 12 a 27 kilómetros: $927,12

Más de 27 kilómetros: $988,63

En cuanto al subte, el pasaje pasará de los actuales $1.260 a los $1.336 para los usuarios con SUBE registrada, mientras que quienes no hayan realizado el trámite pagarán $2.124,24 por viaje.

subte El Subte pasará a costar $1.336 en febrero.

Por último, en el Premetro, la tarifa simple será de $467,60 con SUBE registrada y en $743,48 para quienes no nominalizaron la tarjeta.

Luz y Gas: Debuta el nuevo esquema de subsidios

El aumento en la luz y el gas dependerá de los consumos de cada usuario y su situación patrimonial tras la entrada en vigencia del registro de clientes subsidados.

La Secretaría de Energía anticipó que el 35% de los usuarios de luz pagará una factura promedio inferior a $22.000 en temporada de alto consumo; el 66%, menos de $44.000: y el 81%, menos de $67.000.

En cuanto al gas, durante los meses de invierno el 56% de los hogares pagará una factura inferior a $14.000; el 75%, menos de $56.000; y el 83%, menos de $73.000.

