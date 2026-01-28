Ardió la interna en la Derecha Fest: El enojo con Sebastián Pareja ya llega a los Milei

Luego, presentó a Javier Milei y se abrazaron: el apoyo del Presidente sigue estando igual de firme, pese a que una parte de su militancia está pidiendo que lo 'corran'.

De hecho, este miércoles (28/01) siguen las repercusiones y ya son varios militantes que empiezan a visibilizar el enojo con los hermanos Milei -especialmente con Karina- por seguir sosteniendo a Pareja.

