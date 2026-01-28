La interna libertaria se reavivó anoche en la Derecha Fest cuando Sebastián Pareja subió al escenario. Un sector de la militancia digital, que viene embistiendo desde hace tiempo contra el armador de Karina Milei en PBA, lo silbó y cantó en su contra, en pleno evento. Pero los hermanos Milei lo siguen bancando (y eso está generando enojo...)
SILBIDOS Y CÁNTICOS
Ardió la interna en la Derecha Fest: El enojo con Sebastián Pareja ya llega a los Milei
Anoche hubo tensión en La Derecha Fest, donde Sebastián Pareja fue recibido con cánticos y silbidos. 'Trolls' libertarios ya reclaman a los hermanos Milei.
En rigor, desde el cierre de listas para las elecciones legislativas bonaerenses, Sebastián Pareja viene siendo cuestionado por un grupo de libertarios con fuerte presencia en redes sociales, conocidos como los 'trolls' de La Libertad Avanza, que responden a 'Las Fuerzas del Cielo' que lidera Santiago Caputo (que quedaron excluidos de las listas). Las críticas fueron en aumento, y más aún tras un presunto ataque físico del 'armador' al reconocido tuitero libertario TraductorTeAma (Esteban Glavinich).
Anoche la interna quedó expuesta, al rojo vivo. Cuando Pareja salió al escenario intentando arengar a los presentes, primero recibió indiferencia del público, luego algunos silbidos y finalmente un grupo comenzó a cantar "traductor, traductor", dejando en claro que están del lado de Glavinich en la pelea.
Según contó tiempo atrás el tuitero, en un acto de Javier Milei en Rosario, el jefe de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires le pegó "una piña a traición".
"No se confundan muchachos. No se confundan muchachos. No se confundan... El enemigo no está adentro, el enemigo lo tenemos afuera. El enemigo es aquel que estuvo durante 20 años rompiendo la familia, rompiendo a nuestros jóvenes. Ese kirchnerismo que intentó callar a todos nosotros", dijo Sebastián Pareja desde el escenario, respondiendo los silbidos y cánticos en su contra.
Luego, presentó a Javier Milei y se abrazaron: el apoyo del Presidente sigue estando igual de firme, pese a que una parte de su militancia está pidiendo que lo 'corran'.
De hecho, este miércoles (28/01) siguen las repercusiones y ya son varios militantes que empiezan a visibilizar el enojo con los hermanos Milei -especialmente con Karina- por seguir sosteniendo a Pareja.
