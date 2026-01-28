Ryan Reynolds y una jugada de Hollywood: la campaña de marketing espacial de su nuevo equipo

Embed - Interbogotaoficial on Instagram: "Desde el Metropolitano de Techo hasta la estratósfera. 35.000 metros de altura. Un solo statement: Bogotá y este club pueden llegar tan alto como se lo propongan. Vamos juntos. #EstaHistoriaEsDeTodos Pd: No es IA, je!" View this post on Instagram

La compra de La Equidad, concretada a comienzos de 2025, se suma así a un portafolio deportivo diversificado. El grupo es propietario del Wrexham AFC, el club galés convertido en fenómeno global tras su adquisición en 2021; mantiene participación en el Club Necaxa, a través de Sam Porter; y registra inversiones previas en Swansea City AFC y DC United. El alcance del holding se extiende incluso fuera del fútbol, con activos como los New Zealand Breakers y DC Pickleball, lo que refuerza su perfil multisport y su apuesta por disciplinas en expansión.

En ese contexto, la transformación de La Equidad en Internacional de Bogotá aparece como una pieza más de una arquitectura global. Bajo la presidencia de Nicolás Maya, el club inició una reestructuración profunda que va desde lo deportivo hasta lo institucional y comercial. El cambio de nombre, identidad y posicionamiento (plenamente efectivo desde la temporada 2026) marca el pasaje de un modelo tradicional, ligado a una aseguradora local, hacia un proyecto concebido como marca de ciudad, plataforma de contenidos y activo internacional. La jugada de marketing que llevó la camiseta del club a la estratósfera no fue un gesto aislado, sino la primera señal visible de una estrategia que busca jugar el partido fuera de la cancha con la misma ambición que dentro de ella.

Ryan Reynolds Ryan Reynolds posa con la camiseta del Internacional de Bogotá, el club colombiano que integra el portafolio del grupo inversor Tylis-Porter y que busca expandir su marca a escala global.

El modelo Wrexham: del amateurismo al fenómeno global

Como no iba a figurar Ryan Reynolds luciendo la camiseta del nuevo Internacional de Bogotá si su primer gran experimento futbolero es hoy uno de los casos de éxito más citados del deporte moderno. El Wrexham, club histórico del norte de Gales que supo vagar durante años cerca de las categorías amateurs, fue rescatado del olvido en 2021 tras su adquisición por Reynolds y McElhenney. Desde entonces, la historia cambió por completo.

Con una combinación de inversión deportiva, profesionalización de la gestión y una narrativa que trascendió lo futbolístico, Wrexham encadenó ascensos consecutivos hasta instalarse en el Championship, la segunda división inglesa. Lejos de conformarse con la permanencia, el equipo hoy compite de igual a igual y se ilusiona con dar un paso más. Actualmente se ubica sexto en la tabla, con 44 puntos, y mantiene una racha positiva que alimenta el sueño del ascenso a la Premier League, ya sea vía playoffs o incluso por la pelea directa en los primeros puestos.

El impacto deportivo tuvo su capítulo más resonante en la FA Cup, donde Wrexham protagonizó una de las grandes sorpresas de la temporada al eliminar por penales al Nottingham Forest, equipo de la máxima categoría inglesa. En una noche épica en el Racecourse Ground, el conjunto galés resistió, golpeó en los momentos clave y terminó imponiéndose desde los doce pasos, sellando una clasificación histórica que volvió a poner al club en la escena internacional.

Embed - PENALES ASOMBROSOS Y CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DEL WREXHAM EN FA CUP | Wrexham 3-3 N. Forest | RESUMEN

Más allá del resultado puntual, el caso Wrexham se transformó en un fenómeno integral. El club multiplicó ingresos comerciales, expandió su base global de hinchas y convirtió su historia en contenido audiovisual de alcance mundial. El salto deportivo también abrió la puerta a los posibles premios económicos clave para los equipos recientemente ascendidos a la primera del fútbol inglés, con ingresos que pueden alcanzar cifras millonarias y cambiar para siempre la escala financiera de una institución. Para un club que hace pocos años sobrevivía en el amateurismo, el impacto fue total.

Ese antecedente explica por qué cada movimiento del grupo Tylis-Porter es leído hoy en clave estratégica. Wrexham dejó de ser una curiosidad para convertirse en un modelo replicable. Y en Bogotá, con una camiseta enviada a la estratósfera y una narrativa en plena construcción, el guion parece recién empezar.

--------------------

Más en GOLAZO 24:

Gallardo confirmó su decisión con Alexis Cuello tras ser ofrecido a River

Boca rompió el mercado de pases y confirmó sus dos primeros refuerzos para el 2026

Se fue mal de River y ahora se convertiría en refuerzo de Boca: "10 millones"

Tensión total en el Tribunal de Disciplina de AFA: Fuerte audio de Fernando Mitjans