Ángel de Brito se sumó al ataque a Julia Mengolini y terminó escrachado: "Misógino"

Se intentó instalar que viajar al exterior fuera pecado. Nadie menciona, claro, que hoy muchos destinos de Uruguay o Brasil resultan más baratos que Bariloche, Mar del Plata o la Costa Atlántica, una consecuencia directa del atraso cambiario y de un modelo que favorece el turismo emisivo. Pero ese dato económico no sirve para el relato.

Ángel de Brito agitó el dedo pero sus seguidores lo dejaron solo

Ángel de Brito decidió meterse con un tuit que buscó ironizar, repitiendo el mismo argumento que Dente ("el que viaja en Buquebus va a Punta del Este"), pero terminó incendiando su propio avispero: "Si viajós en buque es al exterior. Con los dólares, que no quería que el resto de los argentinos gasten afuera porque lalalalalalalalalalalalalalala".

tweet-2015918582190780644 Ángel de Brito se subió al escrache con un tuit burlón, pero sus propios seguidores le marcaron la doble vara.

Ver posteo original en X

El conductor de LAM (América TV) apostó a quedar del lado "correcto" del clima libertario del momento, pero las respuestas no fueron las esperadas. Le recordaron algo básico: Mengolini no es funcionaria pública, Milei sí. Y mientras a ella le cuentan los días en Uruguay, al Presidente nadie le pasa factura por sus viajes permanentes al exterior con comitiva incluida.

Algunos mensajes fueron demoledores:

"Che Mengolini no es funcionaria publica, Milei si y no te veo cuestionandole los 180.000 viajes que hace por mes totalmente innecesarios y que obviamente pagamos nosotros.. La doble vara siempre ustedes"

"Y cuál es el problema ? Si vacacionar en Argenti a es muy caro? Con lo que gastas de hospedaje y comida por 15 días en mi ciudad, Bariloche, yo me pase dos meses en Río de Janeiro."

"Este pelotud0 le cuenta las costillas a mengolini por unos dias en PDE pero cierra bien el orto con todos los viajes de la comitiva presidencial a recibir premios falopa y para chuparle la pij4 a trump"

"Ella puede ir adonde se le cante! Que fascista y misogino sos! De Fantino, Feiman, Laje no decís nada chusma ensobrado! Libertario ignorante!"

"Nadie gana la plata de forma tan sucia como vos, encubriendo pedofilos y mofandote de la desgracia ajena"

Más allá del tono, a Mengolini la quisieron correr por mujer, por opositora y por visible, usando un viaje corto como excusa. El "Buquebusgate" dejó algo interesante al descubierto: el intento de disciplinamiento público ya no funciona tan automático, incluso dentro del propio público que suele acompañar a De Brito.

Ángel se subió a una ola que creyó segura y terminó revolcado por su propia gente. Y mientras tanto, el por qué hoy conviene más cruzar el charco que vacacionar en Argentina sigue sin aparecer en los grandes medios.

