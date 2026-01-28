Mientras Javier Milei se mostraba en Mar del Plata cantando con Fátima Florez, la bronca empezaba a crecer con los incendios en la Patagonia y una sensación de país un fuera de foco. Y ahí aparecieron Baby Etchecopar desde Radio Rivadavia y Marixa Balli desde Telefe, diciendo sin maquillaje lo que muchos piensan pero pocos se animan a decir.
"HAY QUE PARECER PRESIDENTE"
Baby Etchecopar dijo lo que muchos piensan de Milei: "No es momento para boludear"
Baby Etchecopar cruzó a Javier Milei por jugar al rockstar en Mar del Plata mientras la Patagonia arde. Desde adentro del mileísmo, la crítica más incómoda.
"No podemos fingir demencia": Marixa Balli dijo lo que muchos pensaban
El estallido de Marixa Balli se dio en A la Barbarossa (Telefe), mientras Pía Shaw estaba contando los detalles del paso presidencial por el show de Fátima Florez. Ahí, la panelista invitada mostró que no se bancaba el tono liviano del tema y salió con los tapones de punta. Primero marcó un límite institucional: "No deja de ser el presidente. Un poco de respeto a la Bandera. A mí me preocupa la Patagonia… ¡nos estamos incendiando!".
Cuando Robertito Funes, que estaba reemplazando a Georgina Barbarossa, le pidió que "finja demencia por tres minutos", Balli redobló la apuesta: "No podemos fingir demencia. La gente está perdiendo sus casas. Yo no lo puedo creer, la verdad es que no me entra en la cabeza, y reitero: soy apolítica. Porque después empiezan a decir: '¿Esta de qué lado está?'. En ningún lado. Quiero ser feliz y quiero que la gente esté feliz. Eso es el resultado de un buen gobierno. Ver la agente feliz".
Diego Brancatelli sumó desde el mismo panel algo que tampoco necesita un doctorado en ciencias políticas: "No hace falta ser político o apolítico, es sentido común. No es muy difícil. Si tenés algo de sentido común, esto te tiene que joder. Ahora, si no lo tenés, y estás en un limbo, en las boludeces, esto te va a parecer divertido".
Balli estaba visiblemente movilizada: "No lo puedo ver. No puedo creer que no estén recibiendo ayuda", dijo, mientras Brancatelli recordaba que el fuego llevaba más de 50 días arrasando todo a su paso y que el Presidente no había pisado las zonas afectadas.
Los datos acompañan la bronca: solo en Chubut ya se quemaron cerca de 35.000 hectáreas, con focos activos en Puerto Patriada (El Hoyo) y el Parque Nacional Los Alerces, donde hay pueblos enteros viviendo entre las cenizas.
Y el mensaje de Marixa fue clarísimo: "Él puede hacer lo que quiera, puede cantar, no canta mal, me parece divertido. No estoy en contra de eso pero me parece que estamos perdiendo algo muy importante de nuestro país. ¿Queremos a nuestro país o no lo queremos? ¿Lo respetamos? ¿Somos patriotas o no nos importa? No estamos espectacular como para cantar".
No habla desde una torre de marfil. Recordemos que hace poco tuvo que cerrar Xurama, su local de indumentaria en Flores, golpeada por la crisis económica. Sabe lo que es sostener un negocio y también lo que es ver cómo se cae todo.
Baby Etchecopar, adentro del mileísmo: "A veces no solo hay que serlo, sino parecerlo"
La otra crítica fuerte vino de un lugar incómodo para el oficialismo. Baby Etchecopar, conductor de Radio Rivadavia y votante declarado de Milei, publicó un video en Instagram que después replicaron desde la emisora.
Arrancó sin vueltas: "Yo no le pego a Milei; de hecho, lo voté, pero reflexiono como votante de Milei sobre cosas que me molestan". Y fue directo al punto: "No creo que sea oportuno ir a cantar ‘El rock del gato’... digamos, a boludear, ¿no? Cuando hay una parte del país que se prende fuego, hay gente que se quedó sin casas". Aunque la frase que quedó flotando fue otra: "A veces no solo hay que ser presidente, sino parecerlo".
Ahí está el corazón del problema. Milei ya había cantado con el Chaqueño Palavecino en Jesús María, después fue figura central del Derecha Fest y más tarde apareció en el show de su ex pareja, dándose abrazos y generando rumores de reconciliación. Todo mientras el sur ardía.
Como si fuera un rockstar de gira, el Presidente armó agenda de show. Y esta vez no fueron "los políticos de siempre" los que marcaron la contradicción, sino una panelista de Telefe y un conductor de Radio Rivadavia.
Dos voces distintas, mismo mensaje: hay momentos para el espectáculo y momentos para gobernar. Y cuando hay gente perdiendo todo, subirse a cantar rock no queda rebelde ni disruptivo; simplemente, queda fuera de lugar.
-----------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
La nueva materia que será obligatoria en todas las escuelas de Argentina
La miniserie de 6 capítulos que se consume en una noche
En Telefe se acabó la coronita: La figura que quiso poner condiciones y no la llamaron más
Otro avión de la Fuerza Aérea de USA en Argentina: La explicación oficial
Vélez 2-1 Talleres: el Fortín lo dio vuelta en un partido con un regreso emocionante