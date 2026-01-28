Baby Etchecopar dijo lo que muchos piensan de Milei: "No es momento para boludear"

Los datos acompañan la bronca: solo en Chubut ya se quemaron cerca de 35.000 hectáreas, con focos activos en Puerto Patriada (El Hoyo) y el Parque Nacional Los Alerces, donde hay pueblos enteros viviendo entre las cenizas.

Y el mensaje de Marixa fue clarísimo: "Él puede hacer lo que quiera, puede cantar, no canta mal, me parece divertido. No estoy en contra de eso pero me parece que estamos perdiendo algo muy importante de nuestro país. ¿Queremos a nuestro país o no lo queremos? ¿Lo respetamos? ¿Somos patriotas o no nos importa? No estamos espectacular como para cantar".

No habla desde una torre de marfil. Recordemos que hace poco tuvo que cerrar Xurama, su local de indumentaria en Flores, golpeada por la crisis económica. Sabe lo que es sostener un negocio y también lo que es ver cómo se cae todo.

Baby Etchecopar, adentro del mileísmo: "A veces no solo hay que serlo, sino parecerlo"

La otra crítica fuerte vino de un lugar incómodo para el oficialismo. Baby Etchecopar, conductor de Radio Rivadavia y votante declarado de Milei, publicó un video en Instagram que después replicaron desde la emisora.

image Baby Etchecopar, votante de Milei, lo cruzó por ir a cantar con Fátima Florez en plena crisis. Dijo que no alcanza con ser presidente: también hay que parecerlo.

Arrancó sin vueltas: "Yo no le pego a Milei; de hecho, lo voté, pero reflexiono como votante de Milei sobre cosas que me molestan". Y fue directo al punto: "No creo que sea oportuno ir a cantar ‘El rock del gato’... digamos, a boludear, ¿no? Cuando hay una parte del país que se prende fuego, hay gente que se quedó sin casas". Aunque la frase que quedó flotando fue otra: "A veces no solo hay que ser presidente, sino parecerlo".

El conductor de Radio Rivadavia, Baby Etchecopar, habló sobre la visita del presidente Javier Milei a Mar del Plata para ver el espectáculo teatral de Fátima Flórez, su ex pareja.



¿Un presidente disfrutando de un show en plena temporada?

¿Un presidente disfrutando de un show en plena temporada?

Ahí está el corazón del problema. Milei ya había cantado con el Chaqueño Palavecino en Jesús María, después fue figura central del Derecha Fest y más tarde apareció en el show de su ex pareja, dándose abrazos y generando rumores de reconciliación. Todo mientras el sur ardía.

Como si fuera un rockstar de gira, el Presidente armó agenda de show. Y esta vez no fueron "los políticos de siempre" los que marcaron la contradicción, sino una panelista de Telefe y un conductor de Radio Rivadavia.

Dos voces distintas, mismo mensaje: hay momentos para el espectáculo y momentos para gobernar. Y cuando hay gente perdiendo todo, subirse a cantar rock no queda rebelde ni disruptivo; simplemente, queda fuera de lugar.

