34 años y una carrera envidiable, Lorenzo Insigne se ha ganado un lugar en la historia del fútbol de Italia. Ahora, después de un recorrido destacado, el talentoso futbolista tiene planeado volver a sus orígenes tras dejar la MLS. Quizás, para concluir su trayectoria y ponerle un punto final poético.
LEVANTÓ LA EUROCOPA 2020
Fanático de Maradona y campeón con Italia, deja la MLS para jugar en 2da división
Napolitano de pura cepa, este crack italiano termina su paso por la MLS. A sus 34 años, el Delfino Pescara parece ser su 'last dance'.
Lorenzo Insigne se muda de la MLS a la Serie B de Italia
Insigne, conocido por estos lares no solo por sus aptitudes como futbolista sino por su fanatismo por Diego Maradona, tiene encaminado su próximo paso: el Delfino Pescara, de la segunda división de Italia. ¿Qué tiene de particular? Es el club de su infancia.
Quizás así se explique la decisión de este gran jugador, que quedó libre del Toronto FC de la MLS y buscaba nuevo equipo. Toda su cerrera -la mayor parte de ella- la hizo en Napoli, donde se convirtió en ídolo, ganando dos veces la Copa Italia y una vez la Supercopa de Italia. Fueron más de 10 años, siendo el segundo futbolista más goleador de la historia.
Pero, esta vez, la decisión parece rumbear hacia Pescara, ciudad que da nombre al club. Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de fichajes internacional, informó: "Pescara está listo para fichar a Lorenzo Insigne como agente libre después de que dejó Toronto el verano pasado. De regreso a su club de la infancia, Insigne firmará pronto con un equipo de la segunda división italiana".
Eso sí, más allá de que el destino no sea Napoli, la escuadra más popular del sur de Italia siempre estará su corazón. Él, como napolitano hasta la médula, ha confesado su fanatismo -lógico- por Diego Maradona.
"Maradona es un grande. Estoy orgulloso de que haya jugado en Napoli. Lo tengo aquí tatuado. Diego es Diego para nosotros los napolitanos, el más grande de la historia de la pelota y nos da orgullo que haya jugado con nuestra camiseta", dijo una vez.
También confesó, tiempo atrás, su deseo de jugar en Argentina y, particularmente, en el Xeneize. Ya no solo gracias al Diego, sino también a su compatriota Daniele De Rossi. "Pienso que me gustaría Boca, como Daniele. No miro los partidos por el horario, pero me gusta Boca".
Más allá de todo eso, el futuro de Lorenzo Insigne luego de la MLS parece encaminarse hacia el equipo de su infancia. Irá con toda su carrera a cuestas, sus títulos con el Napoli y su trayectoria en la selección de Italia, con la que se consagró campeón de la Eurocopa 2020. No será un desafío sencillo, porque el Delfino Pescara marcha último en la Serie B italiana.