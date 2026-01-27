Fanático de Maradona y campeón con Italia, deja la MLS para jugar en 2da división

"Maradona es un grande. Estoy orgulloso de que haya jugado en Napoli. Lo tengo aquí tatuado. Diego es Diego para nosotros los napolitanos, el más grande de la historia de la pelota y nos da orgullo que haya jugado con nuestra camiseta", dijo una vez.

Lorenzo Insigne - AFP PHOTO GIUSEPPE CACACE Insigne y una larga y destacada trayectoria con la camiseta del Napoli AFP PHOTO GIUSEPPE CACACE

También confesó, tiempo atrás, su deseo de jugar en Argentina y, particularmente, en el Xeneize. Ya no solo gracias al Diego, sino también a su compatriota Daniele De Rossi. "Pienso que me gustaría Boca, como Daniele. No miro los partidos por el horario, pero me gusta Boca".

Más allá de todo eso, el futuro de Lorenzo Insigne luego de la MLS parece encaminarse hacia el equipo de su infancia. Irá con toda su carrera a cuestas, sus títulos con el Napoli y su trayectoria en la selección de Italia, con la que se consagró campeón de la Eurocopa 2020. No será un desafío sencillo, porque el Delfino Pescara marcha último en la Serie B italiana.

+ de Golazo24