Alan Velasco es la nueva y sensible baja de Boca Juniors. Tras salir reemplazado en el partido contra Deportivo Riestra, el futbolista se hizo estudios y el cuerpo médico del club dio a conocer, este lunes, qué es lo que tiene.
PODER OFENSIVO
Por la lesión de Alan Velasco, Boca suma un refuerzo inesperado en la delantera
La ausencia de Alan Velasco es sensible para un Boca que pierde una pieza fundamental para su estructura. La decisión de Claudio Úbeda.
Según informó el departamento médico, "el jugador Alan Velasco sufrió una distensión Grado 2 del Ligamento colateral medial de la rodilla izquierda".
El grado 2 implica una inestabilidad moderada de la rodilla, por lo que la lesión de Velasco no es grave. Sin embargo, le demandará varias semanas de recuperación, y Boca pierde así a un futbolista clave para su estructura. El volante estará, al menos, un mes afuera de las canchas, en lo que se estima que podría estirarse a dos meses.
Es una ausencia importante. Para ningún plantel es saludable que, en la primera fecha del campeonato y luego de toda una pretemporada de planificación, tenga que prescindir de un jugador tan importante para la estructura.
Gonzalo Gelini, la incorporación de Reserva que eligió Úbeda
Ante esta situación, Claudio Úbeda decidió subir a un chico de Reserva. Para enfrentar la baja de Velasco, el DT incorporó a Gonzalo Gelini, delantero extremo que fue pieza fundamental del equipo bicampeón de la Reserva en 2025.
Zurdo, veloz, juega en la posición que acostumbra Brian Aguirre. No son exactamente las características de Velasco, aunque aporta velocidad y dinámica en ataque como el ex MLS. En su pasada temporada en las divisiones inferiores Xeneizes, marcó 5 goles y dio 6 asistencias.
Cavani ya está recuperado, pero Janson sería el 9 en el próximo partido de Boca
Edinson Cavani ya se entrena con el grupo, ya tiene el alta médica tras su recuperación de la lumbalgia, un problema que lo molesta hace casi un año. Sin embargo, el entrenador esperará a cómo responde en la práctica del martes. Por lo pronto, Lucas Janson será quien vuelva a ocupar la posición de 9.
Cómo sigue la situación de Santiago Ascacíbar a Boca
Boca y Estudiantes de La Plata tienen conversaciones muy avanzadas para que Santiago Ascacíbar se convierta en refuerzo del plantel. Por ahora, el Xeneize compraría el 80% del pase por algo más de 4 millones de dólares, y Brian Aguirre sería parte de la operación. Lo que resta acordar es el préstamo de Aguirre, que podría sellarse en 12 meses con opción de compra del 50%.
