Por la lesión de Alan Velasco, Boca suma un refuerzo inesperado en la delantera

Gonzalo Gelini, la incorporación de Reserva que eligió Úbeda

Ante esta situación, Claudio Úbeda decidió subir a un chico de Reserva. Para enfrentar la baja de Velasco, el DT incorporó a Gonzalo Gelini, delantero extremo que fue pieza fundamental del equipo bicampeón de la Reserva en 2025.

SaveClip.App_590800797_18096971470851080_4782884569731289808_n Gonzalo Gelini Instagram Gonzalo Gelini

Zurdo, veloz, juega en la posición que acostumbra Brian Aguirre. No son exactamente las características de Velasco, aunque aporta velocidad y dinámica en ataque como el ex MLS. En su pasada temporada en las divisiones inferiores Xeneizes, marcó 5 goles y dio 6 asistencias.

Cavani ya está recuperado, pero Janson sería el 9 en el próximo partido de Boca

Se-lesiono-Cavani-y-no-llega-al-superclasico-con-River.png Edinson Cavani

Edinson Cavani ya se entrena con el grupo, ya tiene el alta médica tras su recuperación de la lumbalgia, un problema que lo molesta hace casi un año. Sin embargo, el entrenador esperará a cómo responde en la práctica del martes. Por lo pronto, Lucas Janson será quien vuelva a ocupar la posición de 9.

Cómo sigue la situación de Santiago Ascacíbar a Boca

Boca y Estudiantes de La Plata tienen conversaciones muy avanzadas para que Santiago Ascacíbar se convierta en refuerzo del plantel. Por ahora, el Xeneize compraría el 80% del pase por algo más de 4 millones de dólares, y Brian Aguirre sería parte de la operación. Lo que resta acordar es el préstamo de Aguirre, que podría sellarse en 12 meses con opción de compra del 50%.

