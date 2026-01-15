2 jugadores de Boca jugarán la Copa Libertadores para otro equipo y hay revuelo

Platense necesita a Orsi-Gómez y Ordoñez lleva la negociación a la arena pública Sergio Gómez-Favio Orsi, dupla campeona con el Calamar FOTO: (ARCHIVO)/ Luis Santillan/ NA.

Dos perfiles que Boca necesita y los tenía en Reserva

En muchos hinchas de Boca hubo sensaciones encontradas. Tanto Mateo Mendía como Santiago Dalmasso son parte de una camada de juveniles con muy buenas condiciones que el Xeneize forma en Boca Predio. Teniendo en cuenta, además, que son dos posiciones que el plantel de Claudio Úbeda necesita reforzar, el préstamo de ambos jugadores es algo llamativo.

Los 3 cambios de Úbeda en Boca vs. Millonarios que sorprendieron a la Bombonera Claudio Úbeda, DT del Xeneize FOTO NA:(ARCHIVO) DAMIAN DOPACIO

Mendía juega principalmente de zaguero central, y sería una buena alternativa para Lautaro Di Lollo -por ahora, solo Nicolás Figal-.

Dalmasso, por su parte, es ese volante interno, con cualidades de mixto, que Boca no tiene en su equipo de Primera División. Un perfil cuya ausencia en Primera contrasta con su necesidad, y con la presencia de otros nombres más "repetidos", como Martegani, Alarcón o Belmonte.

