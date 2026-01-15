2 jugadores de Boca jugarán la Copa Libertadores para otro equipo y hay revuelo

Boca Juniors continúa con su política de préstamos de sus juveniles a otros equipos. En este caso se trata de dos chicos que serán cedidos a Platense, en un mercado de pases que lo tiene al Calamar moviéndose con intensidad para reforzar su plantel de cara la Copa Libertadores 2026.
Siguiendo su política de cesiones, Boca presta a dos futbolistas con mucha proyección. Jugarán en un ¿posible? rival de la Copa Libertadores 2026.
Según informó César Luis Merlo, periodista especializado en el mercado de pases nacional e internacional, dos chicos de Inferiores -ninguno con contrato en Primera División, aunque con algunos minutos sumados-, saldrán cedidos a Platense.
Mateo Mendía y Santiago Dalmasso, por ahora sin lugar en la Primera de Boca
Son Mateo Mendía y Santiago Dalmasso. Ambos de 21 años, fueron parte del Boca bicampeón en la Reserva, que en 2025 fue campeón de la liga -Torneo Proyección- y luego del Trofeo de Campeones Proyección.
"A la espera de los documentos, ambos juveniles se marcharán al Calamar a préstamo por un año", comunicó el periodista Merlo.
Platense viene haciendo un sólido mercado de pases para afrontar lo que será una cita histórica. Por primera vez en 120 años de vida, el equipo de Saavedra disputará el máximo certamen internacional -boleto que se ganó por ser campeón, también por primera vez en su historia, del Torneo Apertura.
Dos perfiles que Boca necesita y los tenía en Reserva
En muchos hinchas de Boca hubo sensaciones encontradas. Tanto Mateo Mendía como Santiago Dalmasso son parte de una camada de juveniles con muy buenas condiciones que el Xeneize forma en Boca Predio. Teniendo en cuenta, además, que son dos posiciones que el plantel de Claudio Úbeda necesita reforzar, el préstamo de ambos jugadores es algo llamativo.
Mendía juega principalmente de zaguero central, y sería una buena alternativa para Lautaro Di Lollo -por ahora, solo Nicolás Figal-.
Dalmasso, por su parte, es ese volante interno, con cualidades de mixto, que Boca no tiene en su equipo de Primera División. Un perfil cuya ausencia en Primera contrasta con su necesidad, y con la presencia de otros nombres más "repetidos", como Martegani, Alarcón o Belmonte.
