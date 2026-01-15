Deslumbró a Di María, lo convocó Scaloni, no hace pie en Europa y deja Chelsea

"Cuando aparece un equipo como Chelsea es muy difícil decirle que no, y uno quiere demostrar que está preparado para jugar en uno de los equipos más importantes del mundo", aseguraba el ex Canalla tras algunas semanas en el club de Londres.

Facundo Buonanotte, seguro: por qué cree que el Chelsea lo puede llevar al Mundial 2026 Facundo Buonanotte llegó al Chelsea a préstamo por una temporada @ChelseaFC

Sabía a dónde llegaba: "Lo principal es dar el 100% en cada entrenamiento. En un equipo como Chelsea es fundamental".

Así todo, no fue como hubiese imaginado. Tuvo algunas buenas apariciones, con 1 gol y dos asistencias en la cuenta personal. Pero disputó apenas 8 partidos; dos de ellos, eso sí, por Champions League: ante Ajax y Benfica.

Acuerdo entre Brighton, Chelsea y Leeds: Facundo Buonanotte tiene nuevo equipo

Le costó tener rodaje. Tanto así que dio un volantazo. Su acuerdo con el Chelsea era permanecer hasta mediados de 2026, pero cortó la cesión para mudarse a otro club de la Premier League: el Leeds.

"Facu Buonanotte pasará pronto el reconocimiento médico en el Leeds United ya que todo está aprobado también por el Chelsea y el Brighton", informó Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de pases internacional.

Comienza así una nueva etapa para el futbolista. Es joven, tiene mucho por delante aun. Si alguna vez estuvo en el radar de Scaloni, ahora quiere recuperarlo.

Selección Argentina: Scaloni confirmó el defensor de River que hará su debut Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina @Argentina

Tiene el voto de confianza de una leyenda como Ángel Di María, Canalla como él, que una vez dijo: "A mí me gusta mucho Facundo Buonanotte. Tiene una calidad increíble y lo demuestra en los clubes. En la Selección poco a poco va intentando mostrarse".

A mí me gusta mucho Facundo Buonanotte. Tiene una calidad increíble y lo demuestra en los clubes. En la Selección poco a poco va intentando mostrarse

