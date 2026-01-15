Facundo Buonanotte tiene nuevo destino. El futbolista de 21 años, que se ganó convocatorias de Lionel Scaloni a la Selección, dio un giro inesperado en su carrera. Dejó el Chelsea, donde estaba a préstamo, para marcharse a otro equipo, también a préstamo: el Leeds United.
VOLANTAZO A MITAD DE CAMINO
Deslumbró a Di María, lo convocó Scaloni, no hace pie en Europa y deja Chelsea
El último crack de Rosario Central. En 2023 se fue a la Premier League, Scaloni lo consideró. Lo prestaron al Chelsea, pero entendió que lo mejor era irse.
Han sido años de poca estabilidad en partidos oficiales para Facundo Buonanotte. Esa estabilidad futbolística que te da la participación en partidos, la regularidad en el equipo titular, los minutos en cancha. La sostenibilidad en el tiempo. Es joven, claro; tiene apenas 21 años y llegó a Europa en 2023.
Rosario Central, Brighton y la Selección Argentina
Su pase lo compró Brighton, luego de sorprenderse por lo que hizo como jugador de Rosario Central. Allí, en el club de la ciudad costera, fue donde mejor anduvo. Las cualidades de Buonanotte fueron tales que, a pesar de que por la edad podría haber formado parte de la Selección Argentina Sub 20, para Lionel Scaloni siempre fue una variante en la Mayor.
Tuvo algunas convocatorias a la Albiceleste, pero en el último tiempo perdió terreno. Su última citación fue en octubre de 2024, dado que empezó a competir contra otros nombres que comenzaron a aparecer y asentarse en sus clubes.
Siempre como jugador del Brighton, Facundo Buonanotte había sido prestado al Chelsea en septiembre de 2025. El chico estaba entusiasmado con ser compañero de Enzo Fernández y compañía, todavía con Enzo Maresca como entrenador. Parecía una decisión osada, teniendo en cuenta la competencia interna en los Blues.
"Cuando aparece un equipo como Chelsea es muy difícil decirle que no, y uno quiere demostrar que está preparado para jugar en uno de los equipos más importantes del mundo", aseguraba el ex Canalla tras algunas semanas en el club de Londres.
Sabía a dónde llegaba: "Lo principal es dar el 100% en cada entrenamiento. En un equipo como Chelsea es fundamental".
Así todo, no fue como hubiese imaginado. Tuvo algunas buenas apariciones, con 1 gol y dos asistencias en la cuenta personal. Pero disputó apenas 8 partidos; dos de ellos, eso sí, por Champions League: ante Ajax y Benfica.
Acuerdo entre Brighton, Chelsea y Leeds: Facundo Buonanotte tiene nuevo equipo
Le costó tener rodaje. Tanto así que dio un volantazo. Su acuerdo con el Chelsea era permanecer hasta mediados de 2026, pero cortó la cesión para mudarse a otro club de la Premier League: el Leeds.
"Facu Buonanotte pasará pronto el reconocimiento médico en el Leeds United ya que todo está aprobado también por el Chelsea y el Brighton", informó Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de pases internacional.
Comienza así una nueva etapa para el futbolista. Es joven, tiene mucho por delante aun. Si alguna vez estuvo en el radar de Scaloni, ahora quiere recuperarlo.
Tiene el voto de confianza de una leyenda como Ángel Di María, Canalla como él, que una vez dijo: "A mí me gusta mucho Facundo Buonanotte. Tiene una calidad increíble y lo demuestra en los clubes. En la Selección poco a poco va intentando mostrarse".
A mí me gusta mucho Facundo Buonanotte. Tiene una calidad increíble y lo demuestra en los clubes. En la Selección poco a poco va intentando mostrarse
+ de Golazo24
Russo lo trajo a Boca, San Lorenzo no pagó: denuncia de Instituto por su jugador
Bomba: Chiquito Romero tiene definido su futuro y no es el que todos creen
River se hartó del fútbol argentino: la decisión radical de Stéfano Di Carlo
La élite, tras los millones del Golfo: España, Italia y Francia ya no juegan en Europa