Flybondi reordena la flota suma máquinas y regulariza vuelos

De esta manera y, sumadas a su flota bajo modalidad dry lease, la aerolínea operará durante la temporada de verano con un total de 11 aeronaves bajo modalidad wet lease: 4 Boeing 737-800 NG y 7 Airbus A320

Qué es wet lease

El mecanismo utilizado en el mercado aerocomercial como wet lease consiste en que una línea aérea alquila un avión que incluye también la tripulación que la opera y la cobertura de servicios de mantenimiento y seguros. La modalidad (conocida también como ACMI) tiende a usarse cuando existen picos de demanda. En la modalidad dry lease, por el contrario, el alquiler se limita al uso de la aeronave.

“Desde el inicio de la temporada alta, la compañía realizado más de 3.400 vuelos y transportado a más de 566.000 pasajeros, en un contexto de elevada demanda”, señaló Flybondi.

Como informáramos más temprano la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), informó hoy que "labró actas de infracción por cancelaciones de vuelos comerciales sin aviso previo” y que registraron quejas de pasajeros relacionadas con "incumplimientos por parte de la empresa”.

Al respecto, en Flybondi señalaron que si bien todavía no ingresaron formalmente las actuaciones de ANAC, ”la empresa está a disposición del organismo“.

Diciembre

A comienzos de diciembre, Flybondi anunció un plan de ampliación de flota con una inversión cercana a los USD 1.700 millones. Con ese desarrollo, la empresa aseguró que planea expandir su actividad tanto a nivel local como internacional, con Paraguay, Colombia, el Caribe y el norte de Brasil.

En la actualidad la compañía opera 32 rutas (22 de cabotaje y 10 regionales con conexiones de la Argentina con Brasil, Paraguay y Perú.

Hasta la reciente ampliación la flota está integrada por 14 Boeing 737-800 NG con 189 asientos de única clase y un Airbus A320 con 180 asientos.

