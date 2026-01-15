Maxi López encendió la polémica por lo que dijo de Flor de la V: Ella no se quedó callada

Luego de unos minutos, Maxi sorprendió al decir: “No tendría que ser solo masculino… ¡Flor de la V!”.

Rápidamente, Nati Jota intervino: “¡No, Maxi! ¡No es por ahí y tampoco es de la Vega, es de la V! ¡Es mujer y le mandamos un saludo porque es una capa total!”.

Flor de la V le contestó a Maxi López

Minutos más tarde, llegó el momento de Flor de la V. "Acabo de poner un pie en Argentina y... ¿Maxi López estuvo hablando de mi también?", dijo la conductora de Los Profesionales de Siempre (El Nueve) al comenzar el programa.

"Yo no estaba al tanto de todo esto pero estoy viendo distintas revistas que titulan la noticia como: 'los transfóbicos comentarios de Maxi López. Y la verdad es que muchos miedos están haciendo eco pero yo no escuché lo que dijo todavía", aseguró.

Y agregó: "Es interesante hablar de esto porque yo no puedo creer...¡Pensé que estas cosas ya estaban pasadas de moda!".

Tras ver lo que Maxi había dicho, la conductora comentó: “Para mí lo dijo como una humorada, un chiste tonto, me parece”.

"Pero lo que si me pasa con estas situaciones es que vos lo ves y todos tratan de salir de ahí pero para mi no tuvo mala intención. Yo lo veo con cero mala intención de decir nada malo. Ósea, las chicas le dijeron que soy mujer y yo me identifico como mujer, así que...", aseveró.

Lo cierto es que el comentario de Maxi generó revuelo total en redes sociales y algunos hasta pidieron cancelarlo. Por lo visto, en los últimos días, 'no ha pegado una'.

