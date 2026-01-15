Incendios en la Patagonia: La oposición impulsa un bono para brigadistas y bomberos

Al fundamentar el proyecto, Paulón advirtió que los incendios registrados en distintos puntos de la Patagonia “superan ampliamente la capacidad de respuesta de las provincias” y requieren una intervención nacional coordinada, con recursos extraordinarios y políticas públicas específicas.

Incendios en la Patagonia

El diputado puso especial énfasis en la situación de quienes trabajan en la primera línea de emergencia. Señaló que brigadistas forestales, bomberos voluntarios, trabajadores de Parques Nacionales y agentes de los servicios provinciales de manejo del fuego enfrentan riesgos permanentes, con salarios bajos y condiciones laborales precarias, a pesar del rol clave que cumplen en la protección del ambiente y de las comunidades afectadas.

Según explicó, el reconocimiento económico busca no solo compensar el esfuerzo realizado durante los operativos, sino también visibilizar una problemática estructural que se repite cada temporada de incendios sin soluciones de fondo.

