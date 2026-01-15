urgente24
POLÍTICA oposición > incendios > Patagonia

PROYECTO

Incendios en la Patagonia: La oposición impulsa un bono para brigadistas y bomberos

Diputados de la oposición presentaron un proyecto para que los bomberos y brigadistas reciban una compensación económica extra por su labor.

15 de enero de 2026 - 16:54
Diputados de la oposición piden que se de un bono a los bomberos que apagan los incendios en la Patagonia.

Diputados de la oposición piden que se de un bono a los bomberos que apagan los incendios en la Patagonia.

Foto: NA.

Ante el avance de los incendios forestales en el sur del país, el diputado de la oposición, Esteban Paulón presentó un proyecto de ley que busca declarar la emergencia ígnea y ambiental en la Patagonia y establecer una compensación económica especial para quienes combaten el fuego en condiciones extremas.

La iniciativa propone declarar zona de desastre a las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz, con el objetivo de habilitar medidas excepcionales que permitan atender el impacto ambiental, social y productivo provocado por los incendios.

El proyecto se suma a otros planteos legislativos que reclaman una intervención más activa del Estado nacional frente a la crisis.

Seguir leyendo

El pedido de la oposición

Uno de los puntos centrales es la creación de un bono mensual extraordinario destinado a brigadistas forestales y bomberos que participen en tareas de combate y control de incendios. El beneficio equivaldría al 100% del salario básico de cada trabajador y se pagaría por cada mes en el que estén afectados a los operativos durante la vigencia de la emergencia.

El texto también establece que el financiamiento de las acciones de preservación y recomposición ambiental se realizará a través del Fondo de Compensación Ambiental previsto en la Ley General del Ambiente. En caso de resultar insuficiente, el Poder Ejecutivo quedaría habilitado a asignar una partida adicional en el presupuesto del ejercicio 2026.

Al fundamentar el proyecto, Paulón advirtió que los incendios registrados en distintos puntos de la Patagonia “superan ampliamente la capacidad de respuesta de las provincias” y requieren una intervención nacional coordinada, con recursos extraordinarios y políticas públicas específicas.

Incendios en la Patagonia

El diputado puso especial énfasis en la situación de quienes trabajan en la primera línea de emergencia. Señaló que brigadistas forestales, bomberos voluntarios, trabajadores de Parques Nacionales y agentes de los servicios provinciales de manejo del fuego enfrentan riesgos permanentes, con salarios bajos y condiciones laborales precarias, a pesar del rol clave que cumplen en la protección del ambiente y de las comunidades afectadas.

Según explicó, el reconocimiento económico busca no solo compensar el esfuerzo realizado durante los operativos, sino también visibilizar una problemática estructural que se repite cada temporada de incendios sin soluciones de fondo.

_______________________________

Más noticias en Urgente24:

Un viaje a China de Diputados en receso legislativo desató críticas dentro y fuera del Congreso: Por qué

La trama detrás de la secta denunciada en el Senado bonaerense: abusos, control y poder

Alerta por un argentino detenido en Venezuela que no figura en registros oficiales

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES