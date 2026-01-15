Ante el avance de los incendios forestales en el sur del país, el diputado de la oposición, Esteban Paulón presentó un proyecto de ley que busca declarar la emergencia ígnea y ambiental en la Patagonia y establecer una compensación económica especial para quienes combaten el fuego en condiciones extremas.
Incendios en la Patagonia: La oposición impulsa un bono para brigadistas y bomberos
Diputados de la oposición presentaron un proyecto para que los bomberos y brigadistas reciban una compensación económica extra por su labor.
La iniciativa propone declarar zona de desastre a las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz, con el objetivo de habilitar medidas excepcionales que permitan atender el impacto ambiental, social y productivo provocado por los incendios.
El proyecto se suma a otros planteos legislativos que reclaman una intervención más activa del Estado nacional frente a la crisis.
El pedido de la oposición
Uno de los puntos centrales es la creación de un bono mensual extraordinario destinado a brigadistas forestales y bomberos que participen en tareas de combate y control de incendios. El beneficio equivaldría al 100% del salario básico de cada trabajador y se pagaría por cada mes en el que estén afectados a los operativos durante la vigencia de la emergencia.
El texto también establece que el financiamiento de las acciones de preservación y recomposición ambiental se realizará a través del Fondo de Compensación Ambiental previsto en la Ley General del Ambiente. En caso de resultar insuficiente, el Poder Ejecutivo quedaría habilitado a asignar una partida adicional en el presupuesto del ejercicio 2026.
Al fundamentar el proyecto, Paulón advirtió que los incendios registrados en distintos puntos de la Patagonia “superan ampliamente la capacidad de respuesta de las provincias” y requieren una intervención nacional coordinada, con recursos extraordinarios y políticas públicas específicas.
Incendios en la Patagonia
El diputado puso especial énfasis en la situación de quienes trabajan en la primera línea de emergencia. Señaló que brigadistas forestales, bomberos voluntarios, trabajadores de Parques Nacionales y agentes de los servicios provinciales de manejo del fuego enfrentan riesgos permanentes, con salarios bajos y condiciones laborales precarias, a pesar del rol clave que cumplen en la protección del ambiente y de las comunidades afectadas.
Según explicó, el reconocimiento económico busca no solo compensar el esfuerzo realizado durante los operativos, sino también visibilizar una problemática estructural que se repite cada temporada de incendios sin soluciones de fondo.
