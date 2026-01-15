urgente24
OCIO Griselda Siciliani > Luciano Castro > infidelidad

¿Y AHORA?

Griselda Siciliani le dio la peor noticia de todas a Luciano Castro: "Hubo algo"

Griselda Siciliani podría cambiar toda la historia con Luciano Castro tras los rumores de infidelidad del actor para con ella.

15 de enero de 2026 - 12:24
Griselda Siciliani y Luciano Castro están en su peor momento.

Griselda Siciliani y Luciano Castro están en su peor momento.

Griselda Siciliani quedó expuesta tras los audios de Luciano Castro que salieron a la luz la semana pasada. Ahora la actriz podría cambiarlo todo con una noticia que impactó a todos y está ligada directamente a su situación sentimental. ¿Qué es?

Si bien Luciano Castro y Griselda Siciliani parecían una pareja bien consolidada y feliz, lo cierto es que los audios que salieron a la luz recientemente, más los rumores de infidelidad, abrieron una grieta en la pareja. Hace pocos días se conoció que se dejaron de seguir en Instagram y todo podría cambiar entre ellos.

image
Griselda Siciliani y Luciano Castro.

Griselda Siciliani y Luciano Castro.

Griselda Siciliani y una noticia que arruina a Luciano Castro

Todo empezó cuando en el programa de Moria Casán habló Pitty La Numeróloga, quien siempre realiza sus predicciones sobre los famosos. En medio de este escándalo de infidelidad, audios y exposiciones, la misma soltó una noticia increíble acerca de la actriz.

Seguir leyendo

Pitty comentó que Griselda "atraviesa un año 7" el cual es una etapa "marcada por la reflexión y la revisión profunda de elecciones pasadas". Hasta ahí todo parece más o menos normal. Sin embargo, la misma soltó una noticia que dejó sorprendidos a muchos.

La numeróloga sostuvo que Griselda podría tener la aparición de un nuevo amor: "Es alguien con quien ya hubo algo, relativamente joven, mucho más joven que Luciano, que vuelve a rondarla", indicó dejando a todos como locos. Sin duda la historia entre la actriz y Luciano Castro podría cambiar de un momento a otro.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES