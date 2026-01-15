Griselda Siciliani quedó expuesta tras los audios de Luciano Castro que salieron a la luz la semana pasada. Ahora la actriz podría cambiarlo todo con una noticia que impactó a todos y está ligada directamente a su situación sentimental. ¿Qué es?
¿Y AHORA?
Griselda Siciliani le dio la peor noticia de todas a Luciano Castro: "Hubo algo"
Griselda Siciliani podría cambiar toda la historia con Luciano Castro tras los rumores de infidelidad del actor para con ella.
Si bien Luciano Castro y Griselda Siciliani parecían una pareja bien consolidada y feliz, lo cierto es que los audios que salieron a la luz recientemente, más los rumores de infidelidad, abrieron una grieta en la pareja. Hace pocos días se conoció que se dejaron de seguir en Instagram y todo podría cambiar entre ellos.
Griselda Siciliani y una noticia que arruina a Luciano Castro
Todo empezó cuando en el programa de Moria Casán habló Pitty La Numeróloga, quien siempre realiza sus predicciones sobre los famosos. En medio de este escándalo de infidelidad, audios y exposiciones, la misma soltó una noticia increíble acerca de la actriz.
Pitty comentó que Griselda "atraviesa un año 7" el cual es una etapa "marcada por la reflexión y la revisión profunda de elecciones pasadas". Hasta ahí todo parece más o menos normal. Sin embargo, la misma soltó una noticia que dejó sorprendidos a muchos.
La numeróloga sostuvo que Griselda podría tener la aparición de un nuevo amor: "Es alguien con quien ya hubo algo, relativamente joven, mucho más joven que Luciano, que vuelve a rondarla", indicó dejando a todos como locos. Sin duda la historia entre la actriz y Luciano Castro podría cambiar de un momento a otro.
-----------------------
Otras lecturas de Urgente24:
Los detalles inéditos del anillo de compromiso de Lali Espósito y Pedro Rosemblat
Luciano Castro encendió las alarmas con una dura declaración
¿Nicolás Vázquez se arrepiente de haberse separado? La mención a Gimena Accardi que llamó la atención
Rosalía y las fotos que sacuden Europa: ¿Romance con una modelo o solo amistad?