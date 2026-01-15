Una miniserie llena de secretos y caminos difíciles está siendo furor en Netflix. La plataforma adora este formato y los usuarios supieron adoptarlo de gran manera. Se trata de una de las series más aclamadas del último tiempo, ideal para verla completa en una sola tarde y no frenarla por nada.
La miniserie de 8 capítulos que arrasa como ninguna otra
En esta miniserie de 8 episodios de Netflix nada es lo que parece y el pasado amenaza con volver de manera fuerte tras un suceso increíble.
Las series de suspenso, secretos e intriga son de las más buscadas tanto en Netflix como en otras plataformas. En tan solo 8 episodios vas a descubrir una trama sumamente interesante que te va a atrapar desde el minuto uno.
La miniserie que es furor con solo 8 episodios
Una mujer llamada Megan lo tiene todo: vive en una buena casa, tiene una familia y todo lo que alguna vez anheló. Sin embargo, su pasado la atormenta y está siempre latente amenazando con salir a la luz. Así es la miniserie Quédate a mi lado.
Sin embargo toda esta vida perfecta que construyó Megan fue después de haber sido stripper. Si bien pudo ocultarlo, un asesinato en su anterior trabajo reabre los fantasmas más oscuros de aquellos tiempos.
Se trata de una miniserie muy adictiva que te atrapa desde el primer momento con giros inesperados, secretos y muchísimo drama constante. No te va a defraudar porque muchos la eligen como una de las mejores de la plataforma de Netflix.
