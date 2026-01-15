Senasa cambia reglas para veterinarios y trabajadores de sanidad animal

En ese sentido, el Senasa anticipó que para sumarse al SUR, los solicitantes deberán acreditar constancia de CUIL o CUIT, poseer título habilitante en caso de médicos veterinarios, mayoría de edad, poseer título habilitante en caso de ser técnicos sanitarios, no pertenecer a la planta de empleados de Senasa y otras. La acreditación, en caso de otorgarse, tendrá una validez de 4 años.

A ello, el Senasa sumó una serie de sanciones por incumplimientos. Dentro del reglamento, se prevé la baja de la acreditación por múltiples causas de transgresión por parte de los profesionales.

Según el Gobierno, los cambios introducidos tienen como objetivo ordenar el sistema que se había dispersado en una serie de procesos burocráticos en muchas ocasiones descentralizados. En ese sentido, Senasa quedó habilitado a ejecutar medidas extraordinarias de habilitación en casos de emergencia sanitaria y otros imprevistos.

Sin un conteo oficial, y en base a estimaciones relativas a distintas entidades del rubro, se calcula que la sanidad animal en Argentina está compuesta por un sector cercano a los 20.000 profesionales.

perro Más del 75% de los argentinos considera a sus mascotas parte de la familia.

En el campo y en la casa

Además del complejo agroganadero como principal cliente, la actividad privada de la sanidad animal contó con un fuerte impulso en los últimos años a partir del aumento de la presencia de mascotas en los hogares argentinos. Con la pandemia como evento catalizador, encuestas nacionales recientes arrojaron resultados cercanos al 80% entre los hogares que poseen algún tipo de animal de manera permanente.

Esto último impulsó toda una serie de sectores económicos relacionados, como el alimenticio, que en 2024 generó una facturación de más de 2.000 millones de dólares. También se incluyeron otros tipos de servicios relacionados a las mascotas, como hospitales de alta complejidad, centros de entrenamiento, tiendas de accesorios y otros.

