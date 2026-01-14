El Gobierno tomó una drástica decisión sobre el equipaje: Qué cambia

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) será la encargada de fiscalizar que todas las empresas cumplan con esta nueva normativa. El plazo para adaptarse no es inmediato: las transportistas tendrán 60 días desde la publicación en el Boletín Oficial para poner en marcha todos los mecanismos necesarios y capacitar a su personal.

Este cambio representa una mejora concreta en la seguridad y confianza del pasajero. Ya no habrá espacio para la incertidumbre ni para largas esperas sin información cuando algo no sale según lo previsto. La tecnología al servicio del viajero finalmente llega para quedarse, modernizando una industria que necesitaba esta actualización hace tiempo.

