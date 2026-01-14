Las vacaciones ya llegaron y, con ellas, una modificación sustancial en la forma de viajar por el país. El Gobierno nacional acaba de implementar cambios que transformarán por completo la experiencia de quienes se desplacen largas distancias con equipaje, estableciendo controles más estrictos, pero también más eficientes para proteger las pertenencias de los pasajeros.
ES OFICIAL
El Gobierno tomó una drástica decisión sobre el equipaje: Qué cambia
Viajar tendrá un giro inesperado tras una decisión oficial que involucra al equipaje. Entérate de qué se trata.
La Resolución 4/2026 marca un antes y un después en el transporte interurbano. A partir de su entrada en vigencia, cada empresa del rubro deberá incorporar un sistema de identificación y rastreo para cada bulto que subas al micro.
La norma surge como parte de un proceso de actualización de los controles habituales, buscando modernizar un sistema que muchas veces dejaba a los usuarios sin respuestas cuando su equipaje se extraviaba o confundía con el de otro pasajero. Ahora, desde el momento en que despachás tus cosas hasta que las retirás en el destino, habrá un seguimiento ininterrumpido que te permitirá saber exactamente dónde están.
¿Cómo funcionará esto en la práctica? El Estado definirá un diseño específico de etiquetas y fajas físicas que deberán colocarse en cada bulto. Pero la tecnología no se detiene ahí: el gobierno podrá sumar dispositivos documentales o electrónicos adicionales para fortalecer la trazabilidad. Las empresas tendrán varias alternativas para cumplir con esta exigencia: desde imprimir un código directamente sobre el equipaje hasta utilizar códigos QR, dispositivos electrónicos vinculados o registros digitales integrados al sistema de emisión de pasajes. También podrán optar por etiquetas impresas por la propia transportista.
La normativa bloquea el despacho de equipaje sin control
Ahora bien, la resolución no deja espacio para excepciones. Si tu valija no tiene el sistema de identificación correspondiente, simplemente no podrá ser despachada. Las compañías de transporte deberán garantizar que cada pasajero tenga acceso permanente a la información de seguimiento, permitiendo el contacto directo con su equipaje en cualquier momento del viaje.
La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) será la encargada de fiscalizar que todas las empresas cumplan con esta nueva normativa. El plazo para adaptarse no es inmediato: las transportistas tendrán 60 días desde la publicación en el Boletín Oficial para poner en marcha todos los mecanismos necesarios y capacitar a su personal.
Este cambio representa una mejora concreta en la seguridad y confianza del pasajero. Ya no habrá espacio para la incertidumbre ni para largas esperas sin información cuando algo no sale según lo previsto. La tecnología al servicio del viajero finalmente llega para quedarse, modernizando una industria que necesitaba esta actualización hace tiempo.
