Cómo recuperar conversaciones borradas de WhatsApp: la solución que pocos conocen

El siguiente escalón consiste en tocar la opción "Restaurar historial de chats" cuando la app te lo solicite. En algunos casos, especialmente cuando hay temas de seguridad involucrados, el sistema puede pedirte que compruebes tu identidad antes de devolverte el acceso a tus mensajes antiguos. Esta validación generalmente se realiza mediante el envío de un código que recibís por SMS o llamada telefónica, a menos que ya tengas activada la verificación en dos pasos o las copias de seguridad cifradas de extremo a extremo.

No obstante, existe un detalle fundamental que no podés pasar por alto: para que esta estrategia funcione correctamente, es indispensable contar con una copia de seguridad relativamente reciente. El sistema restaurará únicamente lo último que se haya guardado en la nube, lo cual significa que cualquier mensaje enviado o recibido después de ese punto quedará irremediablemente perdido. Por ello resulta crucial revisar con cierta frecuencia que tus backups estén actualizándose correctamente, evitando así sorpresas cuando realmente necesites utilizar esta herramienta.

