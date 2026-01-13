La última decisión de Apple y Google que impacta al mundo: ¿As bajo la manga?

"Apple Intelligence seguirá funcionando en dispositivos Apple y en Private Cloud Compute, manteniendo al mismo tiempo los estándares de privacidad líderes de Apple en la industria", aseguraron.

La verdad incómoda para Apple

Si bien este acuerdo es considerado histórico, en realidad muchos ven esta unión como un intento de Apple de salir a flote tras los tropiezos con la IA.

Varios informes de medios sugieren que Apple recurrió a Google como un plan perfecto para culminar su intento de hacer más inteligente su asistente virtual Siri e incorporar otras funciones de IA al iPhone.

Recordemos que el lanzamiento de la versión más avanzada de Siri, potenciada por IA, se retrasó tras ser presentada en 2024.

Este retraso ha alimentado las dudas sobre si Apple está a la altura de otros gigantes tecnológicos respecto de la IA.

"Al externalizar la capa fundamental de su IA a Google, Apple está admitiendo efectivamente que sus esfuerzos internos no podrían competir con Gemini de Google en términos de capacidad y escala en el corto plazo", dijo el analista de IDC Francisco Jerónimo a The New York Times.

Para otros, esto demuestra cómo el enfoque cauteloso de Apple acerca de la IA, ha dejado al gigante tecnológico dependiente de otras empresas.

En ese sentido, el analista de Wedbush Securities Dan Ives calificó el acuerdo con Apple como "un gran momento de validación para Google", en una nota de investigación difundida el lunes, apunta Euronews.

Por otra parte, aunque los términos financieros no han sido revelados, ha trascendido que Wall Street ve la noticia como una señal positiva.

“Esto es lo que Wall Street estaba esperando, con el elefante en la habitación para Cupertino girando en torno a su estrategia de IA invisible, pero creemos que esto es un avance positivo para ambos”, dijo Dan Ives, analista tecnológico de Wedbush, en un comentario enviado por correo electrónico a CNN.

