La última decisión de Apple y Google que impacta al mundo: ¿As bajo la manga?

Apple y Google juntan fuerzas y anuncian una colaboración por varios años. El acuerdo que tiene a la inteligencia artificial( IA) como centro de todo es considerado histórico, aunque en realidad, algunos expertos advierten que hay una verdad incómoda detrás para Apple.
¿Por qué Apple y Google se unen?
En las últimas horas se conoció que Apple se ha asociado con Google para basar sus productos de IA, incluido su asistente virtual Siri, en tecnología desarrollada por Google.
En un comunicado conjunto, los gigantes tecnológicos informaron: "Tras una evaluación exhaustiva, Apple determinó que la tecnología de IA de Google proporciona la base más sólida para los Modelos de Fundación Apple y está entusiasmada con las nuevas e innovadoras experiencias que ofrecerá a los usuarios de Apple".
"Apple y Google han iniciado una colaboración plurianual que basará la próxima generación de Modelos Fundacionales de Apple en los modelos Gemini y la tecnología en la nube de Google. Estos modelos impulsarán las futuras funciones de Apple Intelligence, incluyendo una Siri más personalizada que llegará este año", detallan.
Para quienes se preguntan, dónde quedan los valores de privacidad de Apple al asociarse con un tercero, las empresas han respondido.
"Apple Intelligence seguirá funcionando en dispositivos Apple y en Private Cloud Compute, manteniendo al mismo tiempo los estándares de privacidad líderes de Apple en la industria", aseguraron.
La verdad incómoda para Apple
Si bien este acuerdo es considerado histórico, en realidad muchos ven esta unión como un intento de Apple de salir a flote tras los tropiezos con la IA.
Varios informes de medios sugieren que Apple recurrió a Google como un plan perfecto para culminar su intento de hacer más inteligente su asistente virtual Siri e incorporar otras funciones de IA al iPhone.
Recordemos que el lanzamiento de la versión más avanzada de Siri, potenciada por IA, se retrasó tras ser presentada en 2024.
Este retraso ha alimentado las dudas sobre si Apple está a la altura de otros gigantes tecnológicos respecto de la IA.
"Al externalizar la capa fundamental de su IA a Google, Apple está admitiendo efectivamente que sus esfuerzos internos no podrían competir con Gemini de Google en términos de capacidad y escala en el corto plazo", dijo el analista de IDC Francisco Jerónimo a The New York Times.
Para otros, esto demuestra cómo el enfoque cauteloso de Apple acerca de la IA, ha dejado al gigante tecnológico dependiente de otras empresas.
En ese sentido, el analista de Wedbush Securities Dan Ives calificó el acuerdo con Apple como "un gran momento de validación para Google", en una nota de investigación difundida el lunes, apunta Euronews.
Por otra parte, aunque los términos financieros no han sido revelados, ha trascendido que Wall Street ve la noticia como una señal positiva.
“Esto es lo que Wall Street estaba esperando, con el elefante en la habitación para Cupertino girando en torno a su estrategia de IA invisible, pero creemos que esto es un avance positivo para ambos”, dijo Dan Ives, analista tecnológico de Wedbush, en un comentario enviado por correo electrónico a CNN.
