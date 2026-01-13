Martes 13, "no te cases ni te embarques" y la superstición de la mala suerte

Puntualmente, en ese capítulo se describe la llegada de dos bestias: una que representa el poder maligno y otra que es el falso profeta, quien fomenta la adoración del anticristo. En Apocalipsis 13:18, el pasaje termina con una famosa advertencia sobre el número de la bestia, 666, que es descrito como "el número de un hombre". Este número se asocia tradicionalmente al anticristo o a un futuro líder maligno que traerá destrucción al mundo.

Por su parte, en la Kabbalah judía, el número trece no es "yeta" (de mala suerte), ya que se asocia con la unicidad de Dios y la integridad cósmica. Esto se debe a que el valor numérico de la palabra hebrea "Ejad" (), que significa "uno" (en el sentido de la unidad divina), es 13.

image Bestias nombradas en el capítulo 13 del Apocalipsis.

Sin embargo, puede haber una percepción negativa del número 13 en la Kabbalah, relacionada con el desorden, especialmente cuando se aleja de la unidad divina. El 13, en algunas lecturas, puede simbolizar una transición hacia una fase de desorden o conflicto, especialmente si se asocia con el "yin" o el caos, en vez de con el "yang" o la estructura.

Además, puede simbolizar una prueba de vida que, aunque pueda parecer dura o "de mala suerte" a simple vista, tiene el propósito de elevar el alma a un nivel más alto de conciencia espiritual. Cabe destacar, también, que en la Kabbalah judía, los espíritus malignos eran 13.

image La Kabbalah judía.

Con respecto al Tarot, la carta que corresponde a la muerte es el 13, conocida como El Arcano XIII, y está representada por un esqueleto con una guadaña que corta la cabeza de un niño y de un rey.

De igual forma, la cosmovisión de que el número trece encarna la desgracia o vaticina un infortunio proviene de algunas leyendas nórdicas, donde se creía que Loki, el espíritu del mal, era el invitado número trece en un banquete en Valhalla, desatando la muerte de Balder.

Esto reforzó la idea del 13 como un número de mala suerte, en conjunto con otras supersticiones producto de la hibridación cultural, especialmente al combinarse con el martes, regido por Marte, el dios romano de la guerra, según señala Steven Runciman, historiador británico y experto en el Imperio Bizantino

En su libro The Fall of Constantinople 1453, Runciman expone cómo, en la época medieval y en los primeros tiempos del Renacimiento, la influencia de Marte como dios guerrero hizo del martes un día "ineficaz" para actividades positivas, como bodas o viajes largos.

Martes, día asociado al dios de la guerra romano

“En martes, ni te cases ni te embarques”, un dicho popular, hace alusión al día de la semana dedicado a Marte, el dios romano de la guerra, quien encarna los aspectos más destructivos de la naturaleza humana. Esto hizo que este día fuera asociado al mal augurio.

image En la Antigua Roma, el martes (dies Martis) era considerado un día de mala suerte, y muchos eventos importantes, como batallas y confrontaciones, eran evitados en este día debido a la creencia en la influencia de Marte.

Asimismo, en la Antigua Grecia, antes de la influencia romana, se creía que Tifón, un monstruo terrorífico considerado el dios de los vientos huracanados, nació un martes.

También, un martes fue el día en que cayó Constantinopla. Según el historiador Steven Runciman, el martes 29 de mayo de 1453 ocurrió el final del Imperio Bizantino, con la conquista de la ciudad por el Imperio Otomano bajo el sultán Mehmed II.

"El 29 de mayo de 1453 fue un día soleado y caluroso. El último defensor de Constantinopla, el último gran imperio romano, resistió hasta el final, pero la ciudad sucumbió bajo el asedio otomano. El fin del imperio bizantino llegó finalmente el martes 29 de mayo de 1453", sostuvo en su libro The Fall of Constantinople 1453.

