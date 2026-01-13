Este youtuber destapó la fórmula secreta de Coca-Cola y derribó un mito de 139 años

image Según los resultados, más del 99% de la fórmula es azúcar, agua y cafeína; el 1% restante define el sabor único con aceites y taninos.

Él mismo contó que intentó comprarlo y que su pedido fue incautado en la frontera, por lo que tuvo que imitar ese perfil usando aceite de árbol de té y taninos de vino, hasta que los resultados químicos empezaron a coincidir.

En las pruebas a ciegas que muestra en el video, pocos participantes pudieron notar la diferencia entre la Coca original y la versión casera, y algunos incluso dijeron que comprarían la réplica si estuviera en una góndola, lo que para una marca que vive de su "sabor inimitable" es una señal de alerta bastante seria.

El verdadero secreto de Coca-Cola nunca fue la fórmula

Acá aparece la parte más interesante, que va más allá de si la receta de LabCoatz es 99,9% idéntica o no. Coca-Cola nunca patentó su fórmula porque, como explica el propio youtuber, hacerlo implicaría publicarla, así que la empresa eligió el camino del secretismo y del show, con una bóveda de tres metros, sensores, escáneres de huellas y todo lo que se vende como parte del producto.

En un análisis publicado por Hackaday, el sitio especializado en tecnología y cultura hacker, sostienen que: "El valor no está en el secreto en sí, porque no es difícil hacer una bebida cola refrescante, sino en la mística de que el producto tiene una receta secreta". Dicho con más simpleza, Coca-Cola no vende solo una bebida, vende una historia que dice que nadie puede copiarla.

image Coca-Cola nunca patentó su fórmula para mantener el secreto ni la mística de la marca. El youtuber probó que la leyenda se sostiene más con el marketing que con la receta real.

El youtuber no está violando ninguna ley porque no usa la marca ni intenta vender su "Lab-Cola", pero sí hizo algo que para el marketing de Coca-Cola es casi igual de grave: demostró que con tiempo, ciencia y obsesión se puede llegar a una versión prácticamente indistinguible, y que la famosa "Mercancía 7X" no es magia, sino una mezcla muy precisa de aceites esenciales, alcohol y paciencia.

¿Significa eso que Coca-Cola está en peligro? Probablemente no, porque la gente compra hábito, nostalgia y marca, no una fórmula química. Pero sí deja claro algo incómodo: el verdadero secreto de Coca-Cola estaba en nuestra cabeza, no en una bóveda, y un youtuber con dos SodaStreams, un espectrómetro y una planilla de Excel acaba de recordárnoslo de la forma más cruda posible.

