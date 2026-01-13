Durante más de un siglo, Coca-Cola construyó uno de los secretos industriales más famosos del planeta, con su bóveda, empleados "guardianes" y un mito que pocos se atrevían a tocar. Ahora un youtuber se mete en la historia con ciencia, planillas y laboratorio, y en un video de YouTube deja al descubierto cómo reprodujo (casi) la gaseosa que todos consumen.
Este youtuber destapó la fórmula secreta de Coca-Cola y derribó un mito de 139 años
Un youtuber que crea contenido científico dice haber recreado la Coca-Cola en su laboratorio. Ahora, el secreto mejor guardado de la empresa tambalea.
La ciencia le gana al mito: Cómo un youtuber descifró la Coca-Cola
El responsable de este pequeño terremoto es LabCoatz, un creador de contenido científico que publicó en su canal de YouTube el video titulado "Perfectly Replicating Coca-Cola (It Took Me a Year)", que ya superó las 2,8 millones visualizaciones y se convirtió en su contenido más visto. Durante 25 minutos, muestra con lujo de detalles cómo pasó un año entero desarmando una Coca-Cola en partes, usando herramientas que hasta hace poco solo estaban al alcance de universidades o grandes laboratorios.
Lo primero que demuestra, y que deja bastante en ridículo al aura mística de la marca, es que más del 99% de una Coca-Cola es una mezcla bastante básica de agua carbonatada, azúcar, cafeína, ácido fosfórico y color caramelo. Todo el mito de los 139 años, la bóveda, la historia de los dos empleados que conocen la receta y nada más, está concentrado en ese 1% que figura en la etiqueta como "saborizantes naturales".
Ahí es donde entra la química de verdad. Con ayuda de amigos que tienen espectrómetros de masa y equipos de cromatografía, el youtuber identificó compuestos como alfa-terpineno y limoneno de aceites cítricos, cinamaldehído de la canela, sabineno y cedreno de la nuez moscada, además de algo que casi nadie tenía en el radar: taninos, unas sustancias secas y astringentes que también están en el vino o el té y que le dan a la Coca esa terminación menos empalagosa que la diferencia de una Pepsi.
Según explica el propio LabCoatz en el video, Coca-Cola también usa extracto de hoja de coca sin cocaína, algo que confirma la historia de que la empresa estadounidense The Stepan Company, en Nueva Jersey, es una de las pocas autorizadas a procesar coca para uso farmacéutico y para vender ese extracto "descocainizado" a la marca.
Él mismo contó que intentó comprarlo y que su pedido fue incautado en la frontera, por lo que tuvo que imitar ese perfil usando aceite de árbol de té y taninos de vino, hasta que los resultados químicos empezaron a coincidir.
En las pruebas a ciegas que muestra en el video, pocos participantes pudieron notar la diferencia entre la Coca original y la versión casera, y algunos incluso dijeron que comprarían la réplica si estuviera en una góndola, lo que para una marca que vive de su "sabor inimitable" es una señal de alerta bastante seria.
El verdadero secreto de Coca-Cola nunca fue la fórmula
Acá aparece la parte más interesante, que va más allá de si la receta de LabCoatz es 99,9% idéntica o no. Coca-Cola nunca patentó su fórmula porque, como explica el propio youtuber, hacerlo implicaría publicarla, así que la empresa eligió el camino del secretismo y del show, con una bóveda de tres metros, sensores, escáneres de huellas y todo lo que se vende como parte del producto.
En un análisis publicado por Hackaday, el sitio especializado en tecnología y cultura hacker, sostienen que: "El valor no está en el secreto en sí, porque no es difícil hacer una bebida cola refrescante, sino en la mística de que el producto tiene una receta secreta". Dicho con más simpleza, Coca-Cola no vende solo una bebida, vende una historia que dice que nadie puede copiarla.
El youtuber no está violando ninguna ley porque no usa la marca ni intenta vender su "Lab-Cola", pero sí hizo algo que para el marketing de Coca-Cola es casi igual de grave: demostró que con tiempo, ciencia y obsesión se puede llegar a una versión prácticamente indistinguible, y que la famosa "Mercancía 7X" no es magia, sino una mezcla muy precisa de aceites esenciales, alcohol y paciencia.
¿Significa eso que Coca-Cola está en peligro? Probablemente no, porque la gente compra hábito, nostalgia y marca, no una fórmula química. Pero sí deja claro algo incómodo: el verdadero secreto de Coca-Cola estaba en nuestra cabeza, no en una bóveda, y un youtuber con dos SodaStreams, un espectrómetro y una planilla de Excel acaba de recordárnoslo de la forma más cruda posible.
