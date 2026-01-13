Gallardo se hartó y echó a un referente de River

Llegó el Superclásico contra Boca el pasado 9 de septiembre en La Bombonera donde Gallardo incluyó a Paulo Díaz dentro del once inicial y el chileno tuvo una de sus peores actuaciones en el club. Desde ahí la decisión del Muñeco fue borrarlo y es por eso que lo dejó afuera de los últimos dos partidos oficiales del 2025, lo que ya era un indicio de que el ciclo estaba acabado. La confirmación llegó con la marginación absoluta en 2026.