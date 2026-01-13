Luego de lo que fue la victoria ante Millonarios de Colombia, River comenzó a prepararse para lo que será el amistoso ante Peñarol, último compromiso antes del inicio del Torneo Clausura. En medio de estas dos citas se confirmó que Marcelo Gallardo echó a un referente del plantel y ahora deberá buscarse nuevo club.
FIN DE CICLO
Gallardo se hartó y echó a un referente de River
Tras la victoria de River ante Millonario quedó totalmente confirmado que Gallardo no quiere contar más con un referente del plantel.
El domingo por la noche River salió a disputar el amistoso contra Millonario con el mejor equipo posible teniendo en cuenta los jugadores a disposición y lo que rápidamente se notó fue la ausencia de Paulo Díaz no solo en el once de inicio sino que también se quedó afuera del banco de suplentes. Esto fue la confirmación de que Gallardo ya no quiere saber nada con el chileno.
Paulo Díaz supo ser no solo uno de los titulares de River durante buena parte del 2025 sino también uno de los referentes del plantel teniendo en cuenta el tiempo que lleva en el club. Una serie de lesiones más el buen nivel que mostró Lautaro Rivero hicieron que el chileno pierda su lugar entre los once pero de todas maneras Gallardo seguía confiando en él como un jugador importante.
Llegó el Superclásico contra Boca el pasado 9 de septiembre en La Bombonera donde Gallardo incluyó a Paulo Díaz dentro del once inicial y el chileno tuvo una de sus peores actuaciones en el club. Desde ahí la decisión del Muñeco fue borrarlo y es por eso que lo dejó afuera de los últimos dos partidos oficiales del 2025, lo que ya era un indicio de que el ciclo estaba acabado. La confirmación llegó con la marginación absoluta en 2026.
Gallardo quiere a Paulo Díaz afuera de River
Otra señal clara de que Gallardo no quiere saber más nada con Paulo Díaz es que le pidió a la dirigencia de River que sí o sí sumen a un zaguero central, razón por la cual se está negociando con San Lorenzo por Jhohan Romaña, y a esto se le suma la decisión de descartar ofertas por Ulises Giménez y Facundo González, juveniles que vienen de jugar en Reserva.
En principio Paulo Díaz era reticente a marcharse de River e incluso rechazó varias propuestas, alegando que nadie le ofreció un salario siquiera similar al que cobra en el Millonario. Pero viendo como viene la mano y sabiendo que Gallardo ya le indicó que no lo tiene en planes ni siquiera como una primera variante, el trasandino cambió de postura y ahora sí escucha seriamente a otros clubes para salir antes que termine el mercado de pases.
