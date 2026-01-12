Fuerte impacto en River por lo último que dijeron sobre Facundo Colidio

En la misma línea, Hernán Castillo, quien sigue de cerca la actualidad del club, reveló: “Paulo Díaz y Facundo Colidio se encuentran analizando diferentes ofertas de mercado”.

Cabe recordar que a mediados de 2025, River le renovó el contrato a Colidio hasta el 31 de diciembre de 2027 y decidió blindarlo con una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares.

Habrá que estar atentos a las próximas novedades sobre el futuro del delantero de 26 años.

River venció ayer a Millonarios y ya piensa en su próximo compromiso, que será el sábado 17 de enero ante Peñarol de Uruguay, en un nuevo amistoso de preparación.

Mientras tanto, el Millonario busca mantenerse activo en el mercado de pases. Tras concretar las incorporaciones de Aníbal Moreno, Fausto Vera y Matías Viña, la dirigencia trabaja para cerrar la llegada de más futbolistas.

Por el momento, la negociación por Maher Carrizo se encuentra frenada, ya que habría sido el propio jugador quien decidió pausar momentáneamente su arribo al club de Núñez.

En cuanto al colombiano Jhohan Romaña, River y San Lorenzo continúan negociando. En este contexto, el defensor publicó una sugestiva historia en su cuenta de Instagram: “Tuvieron que hablar mal de mí para quedar bien con otros”, lo que no pasó desapercibido.

Habrá que ver si el club avanza por otros nombres, aunque por ahora esos son los futbolistas apuntados.

En lo que respecta al Torneo Apertura de la Liga Profesional, River ya tiene confirmadas sus primeras tres presentaciones:

Fecha 1: vs. Barracas Central (V) – Sábado 24 de enero, 17.00

vs. Barracas Central (V) – Sábado 24 de enero, 17.00 Fecha 2: vs. Gimnasia de La Plata (L) – Miércoles 28 de enero, 20.00

vs. Gimnasia de La Plata (L) – Miércoles 28 de enero, 20.00 Fecha 3: vs. Rosario Central (V) – Domingo 1 de febrero, 21.30

