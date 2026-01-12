River Plate de Marcelo Gallardo disputó un amistoso ante Millonarios ayer, domingo 11 de enero, y se impuso por 1 a 0 con un gol de penal de Gonzalo Montiel. En el club de Núñez hay impacto por las últimas novedades en torno al delantero Facundo Colidio.
Fuerte impacto en River por lo último que dijeron sobre Facundo Colidio
Las últimas noticias sobre Facundo Colidio impactaron en River Plate a días de empezar el Torneo Apertura.
El ex Tigre fue considerado titular por el Muñeco durante gran parte de 2025, pero estuvo ausente en el encuentro ante el conjunto colombiano. En ese contexto, llama la atención lo dicho por el periodista Germán García Grova sobre su situación.
Impacto en River por Facundo Colidio
El 2025 no fue un buen año para River Plate bajo la conducción de Marcelo Gallardo y, por ese motivo, el Muñeco busca cambiar la imagen del equipo de cara a 2026.
Facundo Colidio atravesó una temporada irregular, con rendimientos altos y bajos a lo largo del año. En el amistoso disputado ante Millonarios ayer, domingo 11 de enero, el ex Boca Juniors estaba previsto como titular, pero finalmente no sumó minutos debido a un cuadro gripal.
La ausencia del delantero llamó la atención, especialmente por la información que había brindado horas antes el periodista especializado en mercado de pases Germán García Grova. El cronista de TyC Sports aseguró: “No está confirmado que Facundo Colidio siga en River”.
En la misma línea, Hernán Castillo, quien sigue de cerca la actualidad del club, reveló: “Paulo Díaz y Facundo Colidio se encuentran analizando diferentes ofertas de mercado”.
Cabe recordar que a mediados de 2025, River le renovó el contrato a Colidio hasta el 31 de diciembre de 2027 y decidió blindarlo con una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares.
Habrá que estar atentos a las próximas novedades sobre el futuro del delantero de 26 años.
Más sobre River de Marcelo Gallardo
River venció ayer a Millonarios y ya piensa en su próximo compromiso, que será el sábado 17 de enero ante Peñarol de Uruguay, en un nuevo amistoso de preparación.
Mientras tanto, el Millonario busca mantenerse activo en el mercado de pases. Tras concretar las incorporaciones de Aníbal Moreno, Fausto Vera y Matías Viña, la dirigencia trabaja para cerrar la llegada de más futbolistas.
Por el momento, la negociación por Maher Carrizo se encuentra frenada, ya que habría sido el propio jugador quien decidió pausar momentáneamente su arribo al club de Núñez.
En cuanto al colombiano Jhohan Romaña, River y San Lorenzo continúan negociando. En este contexto, el defensor publicó una sugestiva historia en su cuenta de Instagram: “Tuvieron que hablar mal de mí para quedar bien con otros”, lo que no pasó desapercibido.
Habrá que ver si el club avanza por otros nombres, aunque por ahora esos son los futbolistas apuntados.
En lo que respecta al Torneo Apertura de la Liga Profesional, River ya tiene confirmadas sus primeras tres presentaciones:
- Fecha 1: vs. Barracas Central (V) – Sábado 24 de enero, 17.00
- Fecha 2: vs. Gimnasia de La Plata (L) – Miércoles 28 de enero, 20.00
- Fecha 3: vs. Rosario Central (V) – Domingo 1 de febrero, 21.30
