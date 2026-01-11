urgente24
River 1-0 Millonarios: dos penales, una expulsión y caras nuevas en el debut 2026

River venció a Millonarios con un gol de penal de Gonzalo Montiel. Primera prueba de Gallardo para el 'nuevo' equipo.

11 de enero de 2026 - 19:49

EN VIVO

River venció 1-0 a Millonarios, de Colombia, en el partido amistoso por la Serie Río de la Plata, uno de los torneos más importantes de la temporada de verano que, desde hace ya algunos años, se impone en la agenda con algunos de los duelos sudamericanos más interesantes.

En Montevideo, Uruguay, en el Gran Parque Central, cancha de Nacional, River y Millonarios terminaron el partido con sabores distintos. Mientras el conjunto colombiano mostró una pálida imagen, el argentino se fue con varios detalles interesantes.

Un equipo que controló mejor la pelota. Con más criterio y buscando una mejor fluidez. Intentando priorizar la asociación en corto más que el juego largo, algo que adeudaba de su 2025. Debutó Fausto Vera en la mitad de la cancha, y en la defensa dos juviles: Beltrán en el arco -por las lesiones de Armani y Centurión, y la salida de Ledesma, River no tenía arquero-, y González de lateral izquierdo -Acuña no estaba 100% físicamente-.

Matías Viña se está poniendo a punto desde lo físico tras más de un año sin rodaje constante, así que ingresó en el segundo tiempo. Ahí también saltaron al campo Subiabre, Ruberto y Galván, todos chicos de Inferiores con poca participación el año pasado.

Gonzalo Montiel convirtió de penal, y Ruberto podría haber extendido la cuenta con un segundo penal que le concedieron al elenco argentino, pero el arquero Novoa se lo tapó.

El balance más negativo se lo llevó Portillo, que también ingresó en el complemento y, poco más de 10 minutos después, se fue expulsado por una infracción que el árbitro leyó como jugada de último hombre.

Martínez Quarta y Montiel, satisfechos con la presentación de River ante Millonarios

Gonzalo Montiel

  • "Se vio una idea clara que nos pide el entrenador, con intensidad, con mucho juego. Pero tenemos que seguir mejorando, hay muchos chicos para seguir creciendo".
  • "Buscar la identidad que nos pide el entrenador. Desborde, llegadas, ser un equipo intenso, pesado".
  • "Los refuerzos se acoplaron muy bien, son grandísimos jugadores. Ojalá nos puedan ayudar".

Lucas Martínez Quarta

  • "Es el primer partido de preparación. SI bien hay cosas que tenemos que mejorar, se vio lo que venimos trabajando, lo que nos pide Marcelo".
  • "De acá tenemos que partir, de esta base. De ahí para arriba".
  • "Hacer esfuerzos repetitivos más agresivos, tratar de presionar en campo rival, recuperar arriba, como siempre se caracterizaron los equipos de Marcelo. Nosotros, desde atrás, acompañar".

Resumen del partido

Live Blog Post

Final del partido: River venció 1-0 a Millonarios

Live Blog Post

TARJETA ROJA EN RIVER: El árbitro considera que Portillo corta con falta una acción clara de gol y lo expulsa

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2010534130316960154&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

¡Atajó Novoa! VIDEO: El arquero de Millonarios le tapó el tiro a Ruberto

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2010528078074687911&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

¡Penal para River! Falta sobre Ruberto dentro del área

Live Blog Post

Más cambios en River: ingresan Portillo, Bustos y Ruberto

Salen Rivero, Montiel y Driussi.

Live Blog Post

¡GOL DE RIVER! VIDEO: Gonzalo Montiel la cruza y pone el 1-0

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2010524682018058303&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

¡Penal para River! Infracción contra Galván dentro del área

Live Blog Post

Más cambios: debut de Matías Viña

El uruguayo ingresa por el juvenil González. También ingresó Galván por Galoppo.

Live Blog Post

River sigue dominando, pero menos apurado, menos directo y más paciente

Live Blog Post

Gallardo prueba variantes: afuera Quintero y Salas

En su lugar ingresan Subiabre y Lencina.

Live Blog Post

Comienza el 2T

Live Blog Post

Final del 1T

Live Blog Post

¡Espectacular reacción de Beltrán! VIDEO: El arquero sacó la mano y salvó a River de un gol seguro

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2010510099161215459&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Cambia el dominio: River cede en su intensidad y Millonarios toma protagonismo

Live Blog Post

¡Qué zapatazo de Salas! VIDEO: El delantero sacó un disparo que casi se mete en el ángulo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2010505694542168553&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

River domina con posesiones dinámicas y busca el arco rival con rapidez

Live Blog Post

Comienza el partido

Live Blog Post

Live Blog Post

La insólita cantidad de cambios que podrán hacer River y Millonarios durante el partido

A priori, ambos equipos tendrán a disposición la posibilidad de incluir 7 variantes a lo largo del encuentro. Sin embargo, en caso de ponerse de acuerdo durante el cotejo, podrán extender los cambios a 11.

Live Blog Post

Sebastián Boselli abandonó la pretemporada porque tiene nuevo destino: ¿a dónde se va?

El defensor uruguayo se va al Getafe, de España, tras tener claro que no tiene demasiada consideración en los planes de Gallardo. Aunque todavía resta la confirmación oficial, el equipo europeo piensa comprar la mitad del pase por un millón y medio de dólares.

Live Blog Post

¿Cómo se define el partido? Qué pasa si el cotejo termina en empate

El encuentro no tendrá tiempo extra en caso de que finalice igualado en los 90 minutos regulares. Por eso, de ocurrir esa situación, el partido se definirá en los penales.

Live Blog Post

Ni Huevo Acuña ni Matías Viña: por qué no juega ninguno y Gallardo apuesta por un juvenil

El carril izquierdo, esta noche, será de Facundo González. El defensor uruguayo, de 20 años y de las Inferiores del Millonario, será el lateral titular ante Millonarios, a pesar de desempeñarse naturalmente como zaguero.

Marcos Acuña no se recupera del traumatismo de su dedo del pie que se ocasionó meses atrás, y Matías Viña no está 10 puntos físicamente.

Live Blog Post

Sebastián Villa se aleja de River: un club sudamericano aceleró y se lo roba a Gallardo

Tras las idas y vueltas de las últimas semanas, Sebastián Villa se aleja de River. El colombiano es del deseo de Marcelo Gallardo, a pesar de las dudas que genera en el hincha por su pasado en Boca.

Luego de lo que Independiente Rivadavia consideró una muy baja oferta económica por parte del Millonario, el que aceleró por Villa ahora es Cruzeiro. El conjunto brasileño, con billetera más caudalosa, está cerca de quedarse con el jugador.

Live Blog Post

El joven arquero que hará un debut inesperado en el arco de River

A Santiago Beltrán le llegó su gran oportunidad. Inesperada, tal vez. El desagarro de Franco Armani, la lesión en la mano de Ezequiel Centurión y la salida de Jeremías Ledesma a Rosario Central, dejaron los tres palos sin dueño.

Beltrán, de 21 años y figura de la Reserva, es el siguiente en la lista. Esta noche tendrá su debut.

Live Blog Post

Formación confirmada en River: sorpresas y pruebas

Beltrán; Montiel, Martínez Quarta, Rivero, González; Castaño, Vera, Galoppo; Quintero, Salas, Driussi

Live Blog Post

