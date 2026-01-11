River 1-0 Millonarios: dos penales, una expulsión y caras nuevas en el debut 2026

River venció 1-0 a Millonarios, de Colombia, en el partido amistoso por la Serie Río de la Plata, uno de los torneos más importantes de la temporada de verano que, desde hace ya algunos años, se impone en la agenda con algunos de los duelos sudamericanos más interesantes.

En Montevideo, Uruguay, en el Gran Parque Central, cancha de Nacional, River y Millonarios terminaron el partido con sabores distintos. Mientras el conjunto colombiano mostró una pálida imagen, el argentino se fue con varios detalles interesantes.

marcelo-gallardo-tomo-la-decision-de-no-hablar-con-la-prensa-tras-el-triunfo-de-river-foto-fotobaires-SL2GRJYRH5AWDIJO2NP4MXO34Q El Muñeco busca ideas frescas Un equipo que controló mejor la pelota. Con más criterio y buscando una mejor fluidez. Intentando priorizar la asociación en corto más que el juego largo, algo que adeudaba de su 2025. Debutó Fausto Vera en la mitad de la cancha, y en la defensa dos juviles: Beltrán en el arco -por las lesiones de Armani y Centurión, y la salida de Ledesma, River no tenía arquero-, y González de lateral izquierdo -Acuña no estaba 100% físicamente-.

Matías Viña se está poniendo a punto desde lo físico tras más de un año sin rodaje constante, así que ingresó en el segundo tiempo. Ahí también saltaron al campo Subiabre, Ruberto y Galván, todos chicos de Inferiores con poca participación el año pasado.

