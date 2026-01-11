River venció 1-0 a Millonarios, de Colombia, en el partido amistoso por la Serie Río de la Plata, uno de los torneos más importantes de la temporada de verano que, desde hace ya algunos años, se impone en la agenda con algunos de los duelos sudamericanos más interesantes.
River 1-0 Millonarios: dos penales, una expulsión y caras nuevas en el debut 2026
River venció a Millonarios con un gol de penal de Gonzalo Montiel. Primera prueba de Gallardo para el 'nuevo' equipo.
-
22:52
Final del partido: River venció 1-0 a Millonarios
-
22:45
TARJETA ROJA EN RIVER: El árbitro considera que Portillo corta con falta una acción clara de gol y lo expulsa
-
22:42
¡Atajó Novoa! VIDEO: El arquero de Millonarios le tapó el tiro a Ruberto
-
22:40
¡Penal para River! Falta sobre Ruberto dentro del área
-
22:31
Más cambios en River: ingresan Portillo, Bustos y Ruberto
-
22:28
¡GOL DE RIVER! VIDEO: Gonzalo Montiel la cruza y pone el 1-0
-
22:26
¡Penal para River! Infracción contra Galván dentro del área
-
22:23
Más cambios: debut de Matías Viña
-
22:18
River sigue dominando, pero menos apurado, menos directo y más paciente
-
22:05
Gallardo prueba variantes: afuera Quintero y Salas
-
22:05
Comienza el 2T
-
21:46
Final del 1T
-
21:40
¡Espectacular reacción de Beltrán! VIDEO: El arquero sacó la mano y salvó a River de un gol seguro
-
21:31
Cambia el dominio: River cede en su intensidad y Millonarios toma protagonismo
-
21:21
¡Qué zapatazo de Salas! VIDEO: El delantero sacó un disparo que casi se mete en el ángulo
-
21:10
River domina con posesiones dinámicas y busca el arco rival con rapidez
-
21:01
Comienza el partido
-
20:49
-
20:27
La insólita cantidad de cambios que podrán hacer River y Millonarios durante el partido
-
20:24
Sebastián Boselli abandonó la pretemporada porque tiene nuevo destino: ¿a dónde se va?
-
20:22
¿Cómo se define el partido? Qué pasa si el cotejo termina en empate
-
20:16
Ni Huevo Acuña ni Matías Viña: por qué no juega ninguno y Gallardo apuesta por un juvenil
-
20:12
Sebastián Villa se aleja de River: un club sudamericano aceleró y se lo roba a Gallardo
-
19:59
El joven arquero que hará un debut inesperado en el arco de River
-
19:50
Formación confirmada en River: sorpresas y pruebas
-
19:48
En Montevideo, Uruguay, en el Gran Parque Central, cancha de Nacional, River y Millonarios terminaron el partido con sabores distintos. Mientras el conjunto colombiano mostró una pálida imagen, el argentino se fue con varios detalles interesantes.
Un equipo que controló mejor la pelota. Con más criterio y buscando una mejor fluidez. Intentando priorizar la asociación en corto más que el juego largo, algo que adeudaba de su 2025. Debutó Fausto Vera en la mitad de la cancha, y en la defensa dos juviles: Beltrán en el arco -por las lesiones de Armani y Centurión, y la salida de Ledesma, River no tenía arquero-, y González de lateral izquierdo -Acuña no estaba 100% físicamente-.
Matías Viña se está poniendo a punto desde lo físico tras más de un año sin rodaje constante, así que ingresó en el segundo tiempo. Ahí también saltaron al campo Subiabre, Ruberto y Galván, todos chicos de Inferiores con poca participación el año pasado.
Gonzalo Montiel convirtió de penal, y Ruberto podría haber extendido la cuenta con un segundo penal que le concedieron al elenco argentino, pero el arquero Novoa se lo tapó.
El balance más negativo se lo llevó Portillo, que también ingresó en el complemento y, poco más de 10 minutos después, se fue expulsado por una infracción que el árbitro leyó como jugada de último hombre.
Martínez Quarta y Montiel, satisfechos con la presentación de River ante Millonarios
Gonzalo Montiel
- "Se vio una idea clara que nos pide el entrenador, con intensidad, con mucho juego. Pero tenemos que seguir mejorando, hay muchos chicos para seguir creciendo".
- "Buscar la identidad que nos pide el entrenador. Desborde, llegadas, ser un equipo intenso, pesado".
- "Los refuerzos se acoplaron muy bien, son grandísimos jugadores. Ojalá nos puedan ayudar".
Lucas Martínez Quarta
- "Es el primer partido de preparación. SI bien hay cosas que tenemos que mejorar, se vio lo que venimos trabajando, lo que nos pide Marcelo".
- "De acá tenemos que partir, de esta base. De ahí para arriba".
- "Hacer esfuerzos repetitivos más agresivos, tratar de presionar en campo rival, recuperar arriba, como siempre se caracterizaron los equipos de Marcelo. Nosotros, desde atrás, acompañar".
Resumen del partido
