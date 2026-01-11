Intentando sobrevivir a más de 538 muertos, Irán lanza una reforma económica

“El enemigo ha traído terroristas entrenados al país… Los alborotadores no protestan contra la gente. Escuchamos a los manifestantes y hemos hecho todo lo posible por resolver sus problemas”, declaró Pezeshkian.

El Presidente agregó: “Nuestro objetivo es distribuir todo lo que tenemos de manera justa entre la gente; sin importar a qué partido, facción, etnia, raza o incluso provincia, dialecto o idioma pertenezcan estas personas”.

La crisis estalló tras el desplome de la moneda iraní a finales de diciembre, consecuencia de años de dificultades económicas, lo que desencadenó protestas masivas por el alza del coste de la vida y la inflación. Desde entonces, estas protestas han adquirido un cariz más político y antigubernamental.

Las manifestaciones son las más grandes en Irán desde el movimiento de protesta de 2022-2023 impulsado por la muerte en una comisaría de Mahsa Amini, una mujer de 22 años que había sido arrestada por presuntamente violar el estricto código de vestimenta para mujeres.

Tohid Asadi, corresponsal de Al Jazeera en Teherán, dijo que los funcionarios iraníes habían pasado la última semana tratando de establecer una distinción entre

los manifestantes vs.

los alborotadores entrenados en el extranjero.

Asadi añadió que altos funcionarios habían reconocido que la ira pública estaba justificada, citando “el aumento de los precios, la alta inflación y la drástica devaluación de la moneda local que en este momento pone una enorme presión sobre los bolsillos de la población local”.

El presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, reforzó la distinción entre manifestantes pacíficos y agitadores armados durante sus comentarios a los legisladores, diciendo que Irán reconocía "las protestas pacíficas de la gente por preocupaciones económicas", pero que se opondría a los "terroristas".

Embed | Esta noche: Manifestantes destrozando los vehículos de las fuerzas de seguridad en Teherán, Irán. pic.twitter.com/0SqCIfzXh3 — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) January 11, 2026

Ghalibaf, ex comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, también lanzó una dura advertencia a Washington DC después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con tomar medidas militares si las autoridades iraníes mataban a manifestantes;

En caso de un ataque a Irán, los territorios ocupados [Israel], así como todas las bases y barcos estadounidenses, serán nuestro objetivo legítimo. En caso de un ataque a Irán, los territorios ocupados [Israel], así como todas las bases y barcos estadounidenses, serán nuestro objetivo legítimo.

Las autoridades iraníes convocaron a una manifestación nacional el lunes 12/01 para condenar las “acciones terroristas lideradas por USA e Israel” en Irán, informaron medios estatales.

Las autoridades también declararon el domingo 3 días de luto nacional “en honor a los mártires muertos en la resistencia contra USA y el régimen sionista”, según medios estatales.

Mientras tanto, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que estaba “conmocionado” por los informes de violencia contra los manifestantes en Irán y pidió al gobierno moderación.

Embed ALL EYES ON IRAN pic.twitter.com/V5p4VDXx3i — Tommy Robinson (@TRobinsonNewEra) January 11, 2026

538 muertos

Mientras el clero de la teocrática República Islámica se enfrenta a las mayores manifestaciones desde 2022, Donald Trump ha amenazado con intervenir.

Según las últimas cifras, de activistas dentro y fuera de Irán, el grupo de derechos humanos HRANA, con sede en Estados Unidos, dijo que había verificado la muerte de 490 manifestantes y 48 agentes de seguridad, con más de 10.600 personas arrestadas en 2 semanas de disturbios.

En cambio AP informa que más de 538 personas fallecidas en las protestas, 490 manifestantes y 48 miembros de las fuerzas de seguridad, y que se han reportado más de 10.600 arrestos.

Irán no ha proporcionado una cifra oficial y Reuters no pudo verificarla de forma independiente.

Trump tenía previsto reunirse con asesores de alto rango el martes para analizar las opciones para Irán, según informó un funcionario estadounidense a Reuters el domingo 11/01.

The Wall Street Journal informó que las opciones incluían ataques militares, el uso de armas cibernéticas secretas, la ampliación de las sanciones y la prestación de ayuda en línea a fuentes antigubernamentales.

Las protestas comenzaron el 28/12/2025 en respuesta al aumento de los precios.

Luego derivó contra la teocracia que han gobernado desde la Revolución Islámica de 1979.

El flujo de información desde Irán se ha visto obstaculizado por un apagón de Internet desde el jueves 08/01.

Imágenes publicadas en redes sociales el sábado desde Teherán mostraban a grandes multitudes marchando de noche, aplaudiendo y coreando. La multitud «no tiene fin ni principio», se oye decir a un hombre.

Imágenes de la ciudad nororiental de Mashhad mostraban columnas de humo que se elevaban hacia el cielo nocturno provenientes de incendios en la calle, manifestantes enmascarados y una carretera sembrada de escombros, según mostró otro video publicado el sábado. Se oyeron explosiones.

Embed ملت عزیز ایران، هموطنان شجاعم،



شما در دو هفته گذشته بویژه در چهار روز اخیر با تظاهرات میلیونی، پایههای رژیم نامشروع جمهوری اسلامی را به لرزه در آوردهاید. اینک، با اتکا به پاسخ میلیونی شما به فراخوانهای روزهای گذشته، و با مشروعیت و مقبولیتی که از شما دریافت کردهام، مرحله… pic.twitter.com/mZNo2wLlSg — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) January 11, 2026

Traducción: Querida nación iraní, mis valientes compatriotas, En las últimas dos semanas, y especialmente en los últimos cuatro días, han sacudido los cimientos del régimen ilegítimo de la República Islámica con manifestaciones de millones de personas. Ahora, confiando en la respuesta de millones de personas a los llamados de los últimos días, y con la legitimidad y aceptación que he recibido de ustedes, anuncio una nueva etapa del levantamiento nacional para derrocar a la República Islámica y recuperar el querido Irán.

1. Dentro de Irán, además de capturar y proteger las calles centrales de las ciudades, todas las instituciones y aparatos responsables de la propaganda falsa del régimen y del corte de las comunicaciones son considerados objetivos legítimos. Los empleados de las agencias gubernamentales, las fuerzas armadas y las fuerzas del orden tienen la oportunidad de unirse al pueblo y ayudar a la nación, o de optar por conspirar con los asesinos de la nación y comprar la vergüenza y la maldición eternas de la nación.

2. Fuera de Irán, todas las embajadas y consulados iraníes pertenecen a la nación iraní, y es hora de decorarlos con la bandera nacional de Irán en lugar de la vergonzosa bandera de la República Islámica. Estamos a punto de recuperar nuestro amado Irán de la República Islámica. Jamenei y su régimen han sufrido varios golpes duros por su parte, y no debemos darles más tiempo para respirar.

El régimen se enfrenta a una grave escasez de fuerzas represivas, y el aumento de los disparos contra la población no se debe a la autoridad, sino a la escasez de mercenarios y al temor a un colapso más rápido. No permitiremos que estos criminales sigan derramando la sangre de nuestra juventud. No les daremos ninguna oportunidad. No daremos marcha atrás. La libertad de Irán está cerca. La sangre derramada por los hijos inmortales de Irán nos guía hacia la victoria. No estamos solos. La ayuda internacional también llegará pronto. Estén atentos a mis próximos mensajes. Pronto recuperaremos nuestro amado Irán de la República Islámica y celebraremos la libertad y la victoria en todo Irán.

----------------------------------

Más contenido en Urgente24

Le sacaron la ficha a Luciano Castro: Quién es la nueva mujer con la que se lo vincula

Escándalo Mercado Pago: Miles de usuarios se quedan sin este beneficio

La miniserie de 6 capítulos que todos buscan en Netflix

Desmienten a Romina Gaetani: La grave acusación que podría cambiarlo todo