El número de muertos por los disturbios en distintas urbes de la República Islámica de Irán ha aumentado hasta por lo menos 35 personas, según informaciones difundidas en Estados Unidos por la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos.
SE AGRAVA LA CRISIS PERSA
Irán: 10 días de manifestaciones callejeras con 35 muertos y más de un millar de detenidos
Las protestas ya invadieron 27 de las 31 provincias de Irán. En total, 250 ciudades han experimentado demostraciones violentas y represión.
Entre los fallecimientos se cuentan 3 niños y 2 miembros de las fuerzas de seguridad de Irán.
Los motivos del estallido social en Irán
Todo comenzó el 28 de diciembre tras la irrupción de grupos de descontentos que coreaban consignas contra la teocracia gobernante.
1-Una crisis hídrica con pocos precedentes que ya lleva varios meses. El agua comenzó a escasear en las grandes ciudades. Especialmente, en la capital: Teherán.
2-La aceleración de la inflación muy por encima del 40% anual como consecuencia de la falta de productos derivada de la fuerte sequía. Cada dólar vale 1,5 millones de riales.
3-La derrota militar contra Israel y Estados Unidos en la llamada “guerra de los 12 días”. Las fuerzas iraníes se vieron superadas por la aviación de naves agresoras F35 y B2 que eliminaron las defensas terrestres del ejército iraní. Donald Trump amenazó con volver a intervenir si se siguen acribillando civiles en las calles.
4-La existencia de grupos étnicos disidentes como los kurdos, que buscan su independencia y la conformación de un estado propio.
5-Fuerzas policiales del régimen iraní en distintas provincias se están uniendo a los manifestantes en una movida que es inédita en un país con casi 100 millones de habitantes.
6-La insatisfacción de las mujeres con las estrictas normas de vestimenta y de comportamiento que padecen por parte de los sectores más conservadores del gobierno nacional.