Irán: 10 días de manifestaciones callejeras con 35 muertos y más de un millar de detenidos

2-La aceleración de la inflación muy por encima del 40% anual como consecuencia de la falta de productos derivada de la fuerte sequía. Cada dólar vale 1,5 millones de riales.

3-La derrota militar contra Israel y Estados Unidos en la llamada “guerra de los 12 días”. Las fuerzas iraníes se vieron superadas por la aviación de naves agresoras F35 y B2 que eliminaron las defensas terrestres del ejército iraní. Donald Trump amenazó con volver a intervenir si se siguen acribillando civiles en las calles.

You are witnessing a revolution live.

This is Iran.

The people reject the Islamic regime.

In the streets, they are shouting their Iranian identity for the world to hear. pic.twitter.com/kpT4EFGqer — Hamidreza (@justchangingun) January 6, 2026

4-La existencia de grupos étnicos disidentes como los kurdos, que buscan su independencia y la conformación de un estado propio.

5-Fuerzas policiales del régimen iraní en distintas provincias se están uniendo a los manifestantes en una movida que es inédita en un país con casi 100 millones de habitantes.

6-La insatisfacción de las mujeres con las estrictas normas de vestimenta y de comportamiento que padecen por parte de los sectores más conservadores del gobierno nacional.