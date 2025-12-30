urgente24
Netanyahu aprovecha la crisis hídrica de Irán y pide que se derroque al gobierno de Teherán

El presidente Benjamín Netanyahu, se dirigió al pueblo de Irán: "Salgan a las calles a rebelarse. Tan pronto como caiga el régimen, Israel los ayudará".

30 de diciembre de 2025 - 20:47
Netanyahu y Jamenei: enemigos

Las luchas callejeras en la República de Irán entre las fuerzas gubernamentales y miles de manifestantes se han intensificado en las últimas horas de 2025: el premier de Israel, Benjamín Netanyahu, las alienta públicamente desde Tel Aviv y llega al punto de pedir el derrocamiento del gobierno persa.

La policía anti disturbios disparó munición y gas lacrimógeno para dispersar las protestas que estallaron en respuesta a una economía jaqueada por la falta de lluvias.

¿Primavera árabe en Irán?

No se trata de una "Primavera Persa" que llegue desde lo político sino de un estrés hídrico inédito que aceleró los reclamos. Varias ciudades de Irán han ordenado el cierre de sus mercados y bazares hasta que finalicen los disturbios.

La escasez no tiene precedentes y eso ha multiplicado las protestas de comerciantes y estudiantes por el alto costo de vida.

Entre tanto, el príncipe “heredero”, Reza Pahlavi, pretende mostrarse como una alternativa o “solución occidental” al régimen islámico que hoy gobierna al país.

¿Cuándo comenzó la sequía que afecta a Irán?

El agua empezó a faltar en los campos y huertas desde mediados de 2025 pero luego la crisis llegó hasta grandes ciudades como Teherán, una urbe en la que viven unos 10 millones de personas.

La falta de precipitaciones se ha extendido varios meses y hasta existe una amenaza de posible evacuación de ciudades por la falta del vital fluido.

Algunos agricultores han recurrido a medidas arriesgadas e ilegales como la perforación de pozos no autorizados. Esta actividad se lleva hasta el 90 % del líquido que arriba desde presas y acuíferos debido a la falta de lluvias que ha llegado hasta una ausencia del 96% con respecto a 2024 en los sitios más afectados según datos de la Compañía de Gestión de Recursos Hídricos.

La ola de calor eleva las temperaturas por encima de los 50 grados y las represas están a punto de secarse. Actualmente, se encuentran a menos del 5% de su capacidad total.

Las sanciones económicas dispuestas por la Unión Europea ayudaron a agravar el dramático cuadro ya que se limitaron las posibilidades de atraer inversiones extranjeras para atender el problema.

