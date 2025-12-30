Netanyahu aprovecha la crisis hídrica de Irán y pide que se derroque al gobierno de Teherán

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2006146241202122799&partner=&hide_thread=false "Irán"



Por las protestas masivas en Teherán, Isfahán, Mashhad y otras ciudades, que entran en su tercer día tras el colapso del rial iraní, una inflación del 42% y la gran crisis económica.

¿Cuándo comenzó la sequía que afecta a Irán?

El agua empezó a faltar en los campos y huertas desde mediados de 2025 pero luego la crisis llegó hasta grandes ciudades como Teherán, una urbe en la que viven unos 10 millones de personas.

La falta de precipitaciones se ha extendido varios meses y hasta existe una amenaza de posible evacuación de ciudades por la falta del vital fluido.

Algunos agricultores han recurrido a medidas arriesgadas e ilegales como la perforación de pozos no autorizados. Esta actividad se lleva hasta el 90 % del líquido que arriba desde presas y acuíferos debido a la falta de lluvias que ha llegado hasta una ausencia del 96% con respecto a 2024 en los sitios más afectados según datos de la Compañía de Gestión de Recursos Hídricos.

#AHORA | Irán: Ola de protestas y huelgas en Teherán tras el desplome de la moneda nacional. Comerciantes cerraron tiendas en centros tecnológicos ante el deterioro económico, la crisis energética y la falta de agua que asfixian al país.

La ola de calor eleva las temperaturas por encima de los 50 grados y las represas están a punto de secarse. Actualmente, se encuentran a menos del 5% de su capacidad total.

Las sanciones económicas dispuestas por la Unión Europea ayudaron a agravar el dramático cuadro ya que se limitaron las posibilidades de atraer inversiones extranjeras para atender el problema.