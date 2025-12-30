El final de todos: Un agujero negro gigante en ruta directa hacia nuestra Vía Láctea

El despertar de Sagitario A*: un festín apocalíptico

Lo más impactante sucederá en el centro galáctico. El choque arrojará cantidades masivas de gas hacia Sagitario A*, nuestro agujero negro central que actualmente está "dormido". Al recibir este festín cósmico, se transformará en un quásar, brillando más que todas las estrellas de la galaxia juntas y emitiendo chorros de radiación de alta energía visibles incluso de día.

Eventualmente, ambos agujeros negros se fusionarán, generando ondas gravitacionales que se sentirán en todo el universo observable. El cielo nocturno será irreconocible: la Vía Láctea se verá distorsionada y el núcleo galáctico resplandecerá con intensidad delirante.

image

Aunque las colisiones estelares directas son improbables, existe una pequeña probabilidad de que nuestro Sistema Solar sea expulsado hacia el halo galáctico por la perturbación gravitacional.

Un aislamiento cósmico, pero al menos a salvo del caos central.

