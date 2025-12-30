En plena cuenta regresiva hacia uno de los momentos más exigentes del calendario financiero argentino, el Gobierno nacional busca cerrar en las próximas horas un préstamo REPO por US$ 2.000 millones con un consorcio de bancos internacionales para afrontar el vencimiento de US$ 4.200 millones el próximo 9/1.
TENSIÓN EN MECON
Sin dólares, el Gobierno sale a buscar un REPO por US$ 2.000 millones para pagar deuda
Negocia un préstamo REPO con bancos para reforzar reservas y cubrir pagos clave de deuda en enero de 2026.
La operación, que ya está en una fase avanzada de negociación y con probabilidad de concretarse en 48 horas, surge como una alternativa paralela ante la demora del Fondo Monetario Internacional (FMI) en aprobar la revisión de fin de año del acuerdo con Argentina y liberar un tramo previsto de US$ 1.050 millones. Ambito publicó que altas fuentes del gobierno confirmaron la negociación del repo.
En este caso, las fuentes confirmaron al medio que la estructura incluiría bonos soberanos como colaterales, en particular los bonos Bonares 2035 (AL35) y 2038 (AE38), que ya habrían sido ofrecidos como garantía.
Según Clarín, los bancos internacionales que particciparán del REPO son JP Morgan, Bank of America, Santander y BNP Paribas.
En medio de estas gestiones, el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo han reiterado en los últimos días que el país está preparado para cumplir con sus obligaciones. “Estamos más que cubiertos, tenemos la plata para pagar enero, febrero y todo el primer trimestre sin ningún problema”, afirmó Milei en una entrevista radial el 23 de diciembre, mientras que Caputo aseguró que el Gobierno “tiene los fondos necesarios para pagar toda la deuda de enero, febrero y marzo sin ningún tipo de problema”.
El contexto de negociación del REPO se da en un panorama económico donde el acceso a financiamiento externo tradicional sigue siendo limitado, y las autoridades buscan instrumentos alternativos para administrar los vencimientos sin presionar el tipo de cambio ni agotar las reservas netas, que en algunos momentos del año permanecieron en terreno negativo.
Las dificultades del Gobierno para salir al mercado internacional
Con un riesgo país en baja, pero aun cerca de los 600 puntos –hoy cerró en 571–, sumado a la falta de confianza en el gobierno nacional, el acceso al mercado internacional sigue siendo caro. Vale recordar que en la emisión del Bonar2029, la tasa convalidada fue de 9,26%, una tasa mayor a lo que habían conseguido gobiernos provinciales con un riesgo país más alto.
Santa Fe consiguió, una semana antes que Nación, colocar US$ 800 millones a 8,38% TNA, y Ciudad de Buenos Aires, obtuvo US$ 600 millones a 7,8% TNA en noviembre, aunque el plazo fue mucho mayor. Los Bonar2029 son a cuatro años, mientras que la deuda de Santa Fe fue a nueve años y la de CABA, a siete.
El pago de vencimientos de enero es clave ya que muestra la incapacidad del Gobierno de acumular reservas, plan que proyecta llevar adelante durante el 2026 para cumplir con sus compromisos con el FMI, y que es necesario para afrontar externalidades y dar solidez a la situación cambiaria.
Más noticias en Urgente24
La denuncia que amenaza la tranquilidad de Beto Casella
Karina Milei quiere $611M/mes por Tecnópolis cuando Costa Salguero fue por $240M/mes
Despidos, sin indemnización en Dr Ahorro, y las consultoras avalan a la multinacional
Florencia Peña reveló finalmente qué hizo con Alberto Fernández en Olivos: "Fui a..."
La miniserie de 8 capítulos que la crítica obliga a maratonear ya