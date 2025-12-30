Sin dólares, el Gobierno sale a buscar un REPO por US$ 2.000 millones para pagar deuda

El contexto de negociación del REPO se da en un panorama económico donde el acceso a financiamiento externo tradicional sigue siendo limitado, y las autoridades buscan instrumentos alternativos para administrar los vencimientos sin presionar el tipo de cambio ni agotar las reservas netas, que en algunos momentos del año permanecieron en terreno negativo.

Las dificultades del Gobierno para salir al mercado internacional

Con un riesgo país en baja, pero aun cerca de los 600 puntos –hoy cerró en 571–, sumado a la falta de confianza en el gobierno nacional, el acceso al mercado internacional sigue siendo caro. Vale recordar que en la emisión del Bonar2029, la tasa convalidada fue de 9,26%, una tasa mayor a lo que habían conseguido gobiernos provinciales con un riesgo país más alto.

Santa Fe consiguió, una semana antes que Nación, colocar US$ 800 millones a 8,38% TNA, y Ciudad de Buenos Aires, obtuvo US$ 600 millones a 7,8% TNA en noviembre, aunque el plazo fue mucho mayor. Los Bonar2029 son a cuatro años, mientras que la deuda de Santa Fe fue a nueve años y la de CABA, a siete.

El pago de vencimientos de enero es clave ya que muestra la incapacidad del Gobierno de acumular reservas, plan que proyecta llevar adelante durante el 2026 para cumplir con sus compromisos con el FMI, y que es necesario para afrontar externalidades y dar solidez a la situación cambiaria.

