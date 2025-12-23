"Trataremos que no": Luis Caputo ahora no quiere endeudarse y busca evitar un REPO

La opción del REPO

Para la diferencia que le resta conseguir ante el pago de enero, Caputo puede emitir deuda en el exterior, hacer nuevas compras del Tesoro en el mercado de cambios o apelar a la firma de un REPO que se negocia con bancos.

Según el diario Ámbito Financiero, en el mercado no se descarta la utilización de operaciones REPO, un instrumento a través del cual el Gobierno dispone de una capacidad de financiamiento de hasta US$ 7.000 millones.

Pero esta opción implica un costo financiero más elevado en comparación con la acumulación genuina de dólares.

Mientras tanto, Caputo insistió en varias oportunidades que el pago de capital e interés a los bonistas está garantizado, aunque sigue sin dar pistas sobre cómo o de dónde sacará los dólares que le faltan.

Acerca del REPO, Caputo le contestó a otro usuario que le preguntó en X si habría “Repo o nueva emisión ley local”: “El repo ya nos asegura que podemos. Pero estamos trabajando en otras alternativas de cara al futuro. Queremos que WS sea una fuente de financiamiento marginal para Argentina (bonos soberanos al menos)”.

