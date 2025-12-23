Se le termina el tiempo al ministro Luis Caputo para juntar los dólares para el pago del vencimiento de deuda del 9 de enero. Se trata de US$ 4.200 millones de Bonares y Globales de los cuales estima contar con poco más de la mitad.
VENCIMIENTO DEL 9/1
"Trataremos que no": Luis Caputo ahora no quiere endeudarse y busca evitar un REPO
El ministro de Economía, Luis Caputo, aún no juntó los dólares para el pago del vencimiento de deuda de enero pero dice que quiere evitar endeudarse.
Luis Caputo no quiere depender de Wall Street
“Trataremos que no la haya. El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street. ¿Lo vamos a poder lograr? Nosotros creemos que sí. Abrazo y feliz Navidad", le respondió Luis Caputo a un usuario de la red social X este martes (23/12).
El usuario le había preguntado: “Toto, vamos a tener emision en NY en enero? Tirate un centro para los q nos quedamos a laburar en el mkt en el verano. Abz”.
Hasta el momento, Caputo contaría unos US$1.800 millones que juntó gracias a compras en el mercado y de la colocación de BONAR 2029.
Luego, sumaría US$ 700 millones de la concesión de las represas del Comahue.
La opción del REPO
Para la diferencia que le resta conseguir ante el pago de enero, Caputo puede emitir deuda en el exterior, hacer nuevas compras del Tesoro en el mercado de cambios o apelar a la firma de un REPO que se negocia con bancos.
Según el diario Ámbito Financiero, en el mercado no se descarta la utilización de operaciones REPO, un instrumento a través del cual el Gobierno dispone de una capacidad de financiamiento de hasta US$ 7.000 millones.
Pero esta opción implica un costo financiero más elevado en comparación con la acumulación genuina de dólares.
Mientras tanto, Caputo insistió en varias oportunidades que el pago de capital e interés a los bonistas está garantizado, aunque sigue sin dar pistas sobre cómo o de dónde sacará los dólares que le faltan.
Acerca del REPO, Caputo le contestó a otro usuario que le preguntó en X si habría “Repo o nueva emisión ley local”: “El repo ya nos asegura que podemos. Pero estamos trabajando en otras alternativas de cara al futuro. Queremos que WS sea una fuente de financiamiento marginal para Argentina (bonos soberanos al menos)”.
