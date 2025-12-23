El mundo de los videojuegos amaneció conmocionado por la muerte del creador de Call of Duty. Vince Zampella, una de las mentes más influyentes del gaming moderno, falleció a los 55 años tras un violento accidente vial en California, en un hecho que rápidamente sacudió a la industria global.
ESTRELLÓ SU FERRARI
Murió el creador de Call of Duty: Vince Zampella falleció en un accidente en California
El creador de Call of Duty, Battlefield, Apex y demás franquicias murió a los 55 años tras despistarse en una autopista de Los Ángeles.
Durante la tarde de ayer, la industria del gaming recordó al histórico desarrollador con mensajes de despedida, homenajes y reacciones que reflejaron el peso real de su figura. Estudios, referentes y jugadores coincidieron en señalar que su influencia marcó un antes y un después en la forma de jugar y entender los shooters.
La muerte, que continúa siendo investigada por las autoridades locales, ocurrió en una zona montañosa al norte de Los Ángeles y sumó un nuevo elemento de impacto a una noticia que rápidamente trascendió el mundo gamer. Mientras se esperan definiciones oficiales, la figura de Zampella vuelve al centro de la escena por el alcance de su obra y el vacío que deja en la industria.
El accidente que terminó con su vida
El accidente ocurrió el domingo 21 de diciembre, alrededor de las 12:45 del mediodía, sobre la autopista Angeles Crest, en las montañas de San Gabriel, al norte de Los Ángeles. Según informó la Patrulla de Caminos de California, el vehículo que conducía Zampella se salió de la calzada por razones que aún están bajo investigación, impactó contra el guardarraíl y se incendió tras el choque.
De acuerdo con medios locales como NBC Los Ángeles y TMZ, en el siniestro no participaron otros vehículos. Zampella quedó atrapado dentro del auto y murió en el lugar, mientras que el acompañante que viajaba con él fue expulsado tras el impacto y falleció más tarde en un hospital. Hasta el momento, las autoridades no difundieron la identidad del pasajero ni precisaron qué provocó el despiste.
Sin embargo, en las últimas horas el medio No Jumper difundió un video del impacto, que volvió a poner el foco sobre el hecho. En las imágenes se observa el violento choque del vehículo, un Ferrari SF90 rojo, instantes antes de incendiarse, material que ya forma parte del análisis público mientras la investigación oficial continúa su curso.
La causa exacta del accidente aún no fue determinada y las autoridades confirmaron que no se identificaron factores externos ni la intervención de otros autos. El trazado sinuoso de la ruta, habitual en esa zona montañosa del norte de Los Ángeles, es uno de los elementos que ahora evalúan los peritos.
El nombre detrás de una revolución gamer
Hablar de Call of Duty es hablar de uno de los mayores puntos de inflexión en la historia del videojuego moderno, y el nombre de Vince Zampella está en el centro de ese cambio. Como fundador de Infinity Ward, fue una de las figuras clave en la transformación del género shooter, al combinar acción cinematográfica, narrativa bélica y multijugador competitivo a gran escala, en un modelo que redefinió la experiencia gamer.
Tras su salida del estudio en 2010, luego de un conflicto con Activision vinculado a bonificaciones y control creativo, Zampella volvió a marcar el rumbo de la industria con la creación de Respawn Entertainment. Desde allí impulsó títulos como Titanfall, que introdujo nuevas mecánicas de movilidad, y Apex Legends, uno de los battle royale más influyentes de la última década (detrás del tan aclamado Fortnite). El estudio también estuvo detrás de Star Wars Jedi: Fallen Order, considerada una de las adaptaciones más sólidas del universo Star Wars al formato videojuego.
En 2017, Respawn fue adquirido por Electronic Arts, lo que amplió el alcance de Zampella dentro de la industria. Bajo el paraguas de EA, asumió un rol estratégico en la conducción de la franquicia Battlefield, en un momento clave tras el lanzamiento fallido de Battlefield 2042. Su llegada marcó un proceso de reordenamiento creativo y comercial que permitió a la saga recuperar competitividad y, con su entrega más reciente, superar en ventas al último lanzamiento de Call of Duty.
A lo largo de más de dos décadas, Zampella estuvo detrás de algunas de las franquicias más influyentes del gaming global. Su trayectoria quedó asociada a la innovación constante, a la lectura temprana de las tendencias del mercado y a una forma de entender el videojuego que combinó ambición técnica, impacto cultural y masividad.
-------------------------------
Más lecturas de Urgente24:
Franco Colapinto recibió la noticia más impactante desde Alpine
Revelan el secreto detrás de 1.200 canciones: Qué esconde el Billboard Hot 100
¿Es o no IA? Cristiano Ronaldo y Rápidos y Furiosos: la foto de Vin Diesel que disparó los rumores
Salud mental: el viral en X del taxista que no cobraba si sus pasajeros lloraban