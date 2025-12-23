NOVEDAD
Las mascotas podrán viajar en trenes y micros larga distancia: los detalles
Las mascotas van a poder viajar en trenes y micros de larga distancia gracias a una disposición de la Secretaría de Transporte.
Esta resolución que fue publicada recientemente por medio del Ministerio de Economía permite a las mascotas viajar en transporte de larga distancia como micros o trenes. Esto ya está permitido, por ejemplo, en aviones. De esta manera quienes lo necesiten van a poder llevar a sus peludos a cualquier parte del país.
Mascotas podrán viajar en transporte larga distancia
Las limitaciones al traslado de animales cada vez son menos y por eso mismo se dispuso esta resolución para las mascotas. Sin embargo habrá ciertas reglas que envuelven a la protección, bienestar y seguridad del animar durante todo el trayecto.
"Será necesario establecer con claridad los días, horarios y modalidades para dichos traslados", indicaron desde la misma normativa. De esta manera los dueños de los animales serán los responsables en todo momento de la custodia, bienestar, salud y seguridad de los mismos y que, además, estos no causen molestias o riesgos en los otros pasajeros.
Las mascotas deberán ser trasladadas en una transportín o contenedor apto para ellos, donde puedan estar protegidos pero que también sea adecuada para su salud. La misma deberá colocarse sobre la falda del dueño del animal, debajo del asiento o sobre el asiento pegado a la ventana pero sujeto con un cinturón de seguridad.
Por otro lado, los mismos deberán contar con vacunación antirrábica y cualquier certificación que sea requerida en cuanto a este tema. Las empresas privadas deberán ser las responsables de fijar una tarifa adecuada para aquellos que viajen con mascotas, así como también los encargados de que los animales sean trasladados con seguridad y cumplan con todos los requisitos.
