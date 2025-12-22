La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) introdujo fuertes cambios de normativas y exigencias para la aviación comercial en general. Como parte de la política de desregulación del Gobierno nacional, el ente encargado de regular la actividad aérea habilitó prácticas que antes estaban prohíbidas y eliminó requisitos.
STURZENEGGER CONTENTO
ANAC desregula el espacio aéreo: Chau plan de vuelo, hola vuelos nocturnos visuales y pilotos solistas
Entre los cambios más importantes resalta el fin de la exigencia de planes de vuelos para aviones privados. Según el cambio publicado en el Boletín Oficial y con firma del conductor de ANAC, Oscar Villabona, ahora los vuelos privados que surquen los cielos del país no deberán presentar un plan previo a menos que atraviesen la zona de alta vigilancia por encima del paralelo 29S, área de alta densidad de narcotráfico.
Hasta ahora, los vuelos privados ejecutados en el espacio aéreo nacional debían informar a la autoridad de aplicación cuál iba a ser su ruta. Esto simplificaba la organización para las torres de control, pero implicaba a la vez una carga burocrática para los explotadores.
A partir de la nueva norma, las comunicaciones con los controladores pasarán a ser centrales para conocer la posición y estado de un vuelo.
Además, la organización del espacio aéreo nacional tendrá otro cambio importante. Se trata de la habilitación de vuelos nocturnos visuales (VFR), en los cuales las condiciones meteorológicas permiten operaciones sin instrumentos, cuestión que hasta ahora permanecía prohibida debido a los riesgos que implican esas prácticas.
Un solo piloto y menos licencias
A estos cambios, el ANAC agregó la posibilidad de la ejecución de vuelos con un solo piloto. Ese caso quedó contemplado únicamente para aeronaves privadas de pequeño porte, generalmente empleadas por compañías regionales que enfrentan dificultades para el contrato de personal doble.
Para ese tipo de vuelo, ANAC introdujo exigencias técnicas sobre las capacidades de las aeronaves y sus pilotos automáticos. De esa manera, los vuelos de un solo piloto solo pueden ejecutarse en aviones con sistemas de control de tres ejes aprobados por la autoridad de aplicación.
Otro cambio introducido en torno a los pilotos es la caída de la exigencia en torno a la licencia de Piloto Comercial de Primera Clase para la operación de aeronaves de hasta 20.000 kilos de peso al despegue. Dicha licencia era el estadío intermedio de formación entre los pilotos comerciales y los pilotos con licencia para Transporte de Línea Aérea.
Con su eliminación, los pilotos con licencia comercial podrán acceder a certificaciones en aeronaves que antes estaban fuera de alcance, lo que ampliaría la oferta de recursos para las empresas explotadoras.
A todos esos cambios, ANAC añadió nuevas normas referidas a las exigencias técnicas para aeronaves, requisitos de documentación para las tripulaciones, nuevos procedimientos de comunicación y muchos otros.
Desregulando ANAC
El cambio introducido en el Boletín Oficial fue celebrado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. La publicación concluyó un año de intensas modificaciones en el campo aerocomercial, en torno a la política de “Cielos Abiertos”, a lo que se sumaron numerosos conflictos con el sector.
Al respecto, el funcionario ponderó la hoja de ruta trazada por la conducción de ANAC, que fue muy cuestionada por distintas entidades aeronáuticas.
