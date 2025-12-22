ANAC desregula el espacio aéreo: Chau plan de vuelo, hola vuelos nocturnos visuales y pilotos solistas

Avión 3P.jpg Cambios en las exigencias de ANAC.

Un solo piloto y menos licencias

A estos cambios, el ANAC agregó la posibilidad de la ejecución de vuelos con un solo piloto. Ese caso quedó contemplado únicamente para aeronaves privadas de pequeño porte, generalmente empleadas por compañías regionales que enfrentan dificultades para el contrato de personal doble.

Para ese tipo de vuelo, ANAC introdujo exigencias técnicas sobre las capacidades de las aeronaves y sus pilotos automáticos. De esa manera, los vuelos de un solo piloto solo pueden ejecutarse en aviones con sistemas de control de tres ejes aprobados por la autoridad de aplicación.

Otro cambio introducido en torno a los pilotos es la caída de la exigencia en torno a la licencia de Piloto Comercial de Primera Clase para la operación de aeronaves de hasta 20.000 kilos de peso al despegue. Dicha licencia era el estadío intermedio de formación entre los pilotos comerciales y los pilotos con licencia para Transporte de Línea Aérea.

Con su eliminación, los pilotos con licencia comercial podrán acceder a certificaciones en aeronaves que antes estaban fuera de alcance, lo que ampliaría la oferta de recursos para las empresas explotadoras.

A todos esos cambios, ANAC añadió nuevas normas referidas a las exigencias técnicas para aeronaves, requisitos de documentación para las tripulaciones, nuevos procedimientos de comunicación y muchos otros.

Aeroparque P.jpg Año de desregulación para ANAC.

Desregulando ANAC

El cambio introducido en el Boletín Oficial fue celebrado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. La publicación concluyó un año de intensas modificaciones en el campo aerocomercial, en torno a la política de “Cielos Abiertos”, a lo que se sumaron numerosos conflictos con el sector.

Al respecto, el funcionario ponderó la hoja de ruta trazada por la conducción de ANAC, que fue muy cuestionada por distintas entidades aeronáuticas.

No es una sorpresa el éxito y la revolución que están teniendo las reformas del mercado aerocomercial. En este rubro estamos rápidamente acercándonos al ideal del Presidente @JMilei de hacer de Argentina el país más libre del mundo, planteó Sturzenegger.

