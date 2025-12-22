CÓRDOBA. Caliente fin de año en la Córdoba de Martín Llaryor a, quien se prepara para introducir importantes cambios en materia jubilatoria. El gobernador, con las cuentas agobiadas por el déficit de la Caja de Jubilaciones, anunciará en las próximas horas una elevación del porcentaje de aportes y un ajuste en los haberes de privilegio.
DÉFICIT
Martín Llaryora cierra el año con turbulencia jubilatoria y los estatales enojados
El cordobés Martín Llaryora se prepara para elevar los aportes mínimos a la Caja de Jubilaciones de Córdoba. Los estatales denuncian ajuste.
El proyecto, que fue aprobado la semana pasada por la Legislatura, generó rechazo entre los gremios estatales que rechazaron la maniobra oficial para equilibrar las cuentas. Con un incremento que oscilará entre el 2% y el 8% dependiendo el nivel de ingresos, los trabajadores activos de la provincia verán un descuento considerable destinado al sustento de los pasivos.
En ese sentido, distintas organizaciones se auto convocaron de urgencia este lunes en las puertas del Centro Cívico para reclamar un freno a la decisión. Ante el inminente anuncio del implemento de la medida, gremios como el SUOEM (municipales), bancarios y empleados de EPEC se dispusieron a un plan de lucha en lo que podría ser el choque más fuerte en lo que va de la gestión Llaryora.
Cabe destacar que el plan del Gobierno provincial contempla además un recorte en las jubilaciones más altas. Las mismas están concentradas en los sectores anteriormente mencionados y representan un alto porcentaje del dinero que se escapa en materia previsional.
Martín Llaryora y una maniobra ambiciosa
Para el gobernador, la cruzada de fin de año podría ser central de cara al 2026 en materia de recursos. Según proyecciones internas del Gobierno provincial, el año entrante podría ser incluso más austero en materia de recaudación que el que se va.
A partir de esto último, el rojo de la Caja de Jubilaciones representaría la mayor amenaza financiera para el Centro Cívico, que intenta despuntar un plan de obras para alcanzar el periodo del 2027 con elementos concretos para una campaña de reelección. Sin la disposición de recursos nacionales, cuidar lo propio sería indispensable.
Esto último resultó un elemento central en la decisión de Llaryora en avanzar con la modificación previsional. Sin la financiación del déficit previsto por Nación, Córdoba denuncia una pérdida mensual de 30.000 millones de pesos que deberían ser transferidos por Casa Rosada.
Durante el 2025, el Gobierno cordobés consiguió apenas un reconocimiento simbólico de Anses que derivó en un acuerdo por 60.000 millones de pesos pagaderos en varios meses, algo que no representaría algo considerable según los cálculos del monto total de la deuda. Una deuda que lleva años de acumulación y que excede la gestión de Javier Milei en Balcarce 50.
Mensaje grabado
Para comunicar la medida, Llaryora difundirá un mensaje grabado desde su oficina en horas de la tarde. La expectativa está puesta en la implementación de las medidas anticipadas como parte de la Ley de Equidad Jubilatoria.
Según el oficialismo, el espíritu del cambio introducido sería quitar la carga previsional pública del sector privado, que vía impuestos ha financiado la diferencia entre la recaudación y el gasto en haberes de los empleados provinciales.
Más noticias en Urgente24:
Javier Milei: "No voy a vetar el presupuesto"
Precarización laboral: Argentina dejó de crear empleo formal
¿El presidente Milei no tiene quien le escriba? ¿Sus discursos atrasan? (No hay Javo 2.0)