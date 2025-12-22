Martín Llaryora cierra el año con turbulencia jubilatoria y los estatales enojados

A partir de esto último, el rojo de la Caja de Jubilaciones representaría la mayor amenaza financiera para el Centro Cívico, que intenta despuntar un plan de obras para alcanzar el periodo del 2027 con elementos concretos para una campaña de reelección. Sin la disposición de recursos nacionales, cuidar lo propio sería indispensable.

Esto último resultó un elemento central en la decisión de Llaryora en avanzar con la modificación previsional. Sin la financiación del déficit previsto por Nación, Córdoba denuncia una pérdida mensual de 30.000 millones de pesos que deberían ser transferidos por Casa Rosada.

Durante el 2025, el Gobierno cordobés consiguió apenas un reconocimiento simbólico de Anses que derivó en un acuerdo por 60.000 millones de pesos pagaderos en varios meses, algo que no representaría algo considerable según los cálculos del monto total de la deuda. Una deuda que lleva años de acumulación y que excede la gestión de Javier Milei en Balcarce 50.

SUOEM 3P.jpg Mucha bronca entre los estatales cordobeses.

Mensaje grabado

Para comunicar la medida, Llaryora difundirá un mensaje grabado desde su oficina en horas de la tarde. La expectativa está puesta en la implementación de las medidas anticipadas como parte de la Ley de Equidad Jubilatoria.

Según el oficialismo, el espíritu del cambio introducido sería quitar la carga previsional pública del sector privado, que vía impuestos ha financiado la diferencia entre la recaudación y el gasto en haberes de los empleados provinciales.

Más noticias en Urgente24:

Javier Milei: "No voy a vetar el presupuesto"

Precarización laboral: Argentina dejó de crear empleo formal

¿El presidente Milei no tiene quien le escriba? ¿Sus discursos atrasan? (No hay Javo 2.0)

La miniserie de 8 capítulos perfecta para cerrar el año