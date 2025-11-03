CÓRDOBA. El nuevo mapa electoral encontró a Martín Llaryora como un actor crucial de cara al futuro del proyecto reformista del Gobierno nacional en el Congreso. El gobernador, nucleado en Provincias Unidas con otros mandatarios provinciales a los que Javier Milei calificó como “sensatos”, comenzó con un anticipo de la postura del sector respecto a los debates que se vienen.
Martín Llaryora anticipa arbitraje en el Congreso: "Ni un paso atrás"
En ese sentido, y durante una acto en conmemoración por el atentado en la Fábrica Militar de Río Tercero, Llaryora remarcó como positiva la reacción post electoral del Gobierno nacional convocando a las provincias, pero insistió que el diálogo no puede quedar estancado en gestos. Según el mandatario cordobés, la discusión legislativa está en condiciones de “avanzar” y no “retroceder”, haciendo referencia a los proyectos más duros que plantea encarar la Casa Rosada.
Tras su asistencia a Balcarce 50, Llaryora destacó la posición que el electorado le dio a Provincias Unidas, como bloque de consenso dentro de la Cámara baja en especial. El espacio, que sufrió un duro golpe a las expectativas electorales, quedó en condiciones de arbitrar en el futuro cercano.
Martín Llaryora y los derechos laborales
Dentro del espectro de proyectos que Milei plantea impulsar en los próximos meses se destaca la reforma laboral. En ese sentido, Llaryora expresó la necesidad de un cambio respecto a la normativa vigente con foco en pequeñas y medianas empresas, aunque indicó que es imposible el apoyo a un proyecto que plantee un recorte en los derechos conseguidos.
Esa postura sería generalizada entre los gobernadores, que no verían con buenos ojos acompañar cambios bruscos aunque sí modificaciones, sobre todo en lo referido a la carga impositiva que lleva consigo el trabajo.
Con ese discurso, Llaryora marcó límites precisos en la nueva etapa de la relación con Nación. Algo que quedará en manos del nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni y el flamante ministro del Interior, Diego Santilli.
Golpe complejo
Mientras tanto, a nivel interno el armado de Provincias Unidas todavía intenta calcular los efectos de la derrota en las legislativas. El espacio, que había generado una importante visibilidad durante la campaña, se chocó contra el apoyo que el electorado le dio al oficialismo a pesar de las complicaciones económicas y políticas de los últimos meses.
En ese sentido, la apuesta en Córdoba fue contundente. La candidatura de Juan Schiaretti blindó la posición de poder Llaryora en el Congreso y le aseguró capacidad de negociación con la ampliación de una banca en Diputados.
Sin embargo, el resultado fue leído como una derrota por el “gasto” que el Gobierno provincial encaró, tanto a nivel de recursos como en torno a la política. Schiaretti quedó muy por debajo del ignoto candidato libertario, Gonzalo Roca.
