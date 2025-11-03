Martín Llaryora anticipa arbitraje en el Congreso: "Ni un paso atrás"

Hace falta una modernización laboral, sobre todo para las pequeñas empresas y los trabajadores informales, pero no se puede retroceder en los derechos conquistados, expresó el cordobés. Hace falta una modernización laboral, sobre todo para las pequeñas empresas y los trabajadores informales, pero no se puede retroceder en los derechos conquistados, expresó el cordobés.

Esa postura sería generalizada entre los gobernadores, que no verían con buenos ojos acompañar cambios bruscos aunque sí modificaciones, sobre todo en lo referido a la carga impositiva que lleva consigo el trabajo.

Necesitamos modernizar la Argentina, pero para salir adelante, no para atrasarla. Ni un paso atrás en los derechos laborales ya conquistados, insistió Llaryora.

Con ese discurso, Llaryora marcó límites precisos en la nueva etapa de la relación con Nación. Algo que quedará en manos del nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni y el flamante ministro del Interior, Diego Santilli.

milei-gobernadores Javier Milei y los gobernadores.

Golpe complejo

Mientras tanto, a nivel interno el armado de Provincias Unidas todavía intenta calcular los efectos de la derrota en las legislativas. El espacio, que había generado una importante visibilidad durante la campaña, se chocó contra el apoyo que el electorado le dio al oficialismo a pesar de las complicaciones económicas y políticas de los últimos meses.

En ese sentido, la apuesta en Córdoba fue contundente. La candidatura de Juan Schiaretti blindó la posición de poder Llaryora en el Congreso y le aseguró capacidad de negociación con la ampliación de una banca en Diputados.

Sin embargo, el resultado fue leído como una derrota por el “gasto” que el Gobierno provincial encaró, tanto a nivel de recursos como en torno a la política. Schiaretti quedó muy por debajo del ignoto candidato libertario, Gonzalo Roca.

