CÓRDOBA. La reacción inicial de Martín Llaryora luego de la derrota en las elecciones legislativas frente a La Libertad Avanza y en la previa a su visita a la Casa Rosada fue contundente. El gobernador de Córdoba dispuso un recorte importante del empleo político en las agencias descentralizadas que posee su administración.
RECORTE
Antes de ir a Casa Rosada, Martín Llaryora pasa la motosierra por el empleo político
En Córdoba, Martín Llaryora dispuso una reducción del 30% de la planta de empleados en las agencias descentralizadas. Viaja a la Casa Rosada.
La maniobra es acorde a los resultados electorales, donde los votantes cordobeses manifestaron una renovación de los votos para con la administración libertaria y, con ello, la demanda de un Estado más eficiente. Compartiendo esos mismos votantes, el gobernador dispuso una serie de cambios profundos que significarán un recorte del 30% de la planta de empleados políticos que se encuentran apostados en las mencionadas agencias.
Además, el gobernador ordenó un cambio de régimen legal para la Agencia Córdoba Deportes, Agencia Córdoba Cultura, Agencia Córdoba Turismo y Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF), que de ahora en más pasarán a ser entes autárquicos dependientes del Poder Ejecutivo provincial.
Martín Llaryora y fuertes cambios
Esto último no es un dato menor. A través del modelo de agencias, Córdoba logró descentralizar reparticiones estatales y permitir que las inversiones privadas se integren a los programas de gobierno para la gestión de sectores particulares. Esto es especialmente visible en Deportes y Turismo, donde el sector privado ha alcanzado un nivel de integración importante con el Estado a la hora de pensar en maniobras de promoción y fomento.
Además de las mencionadas agencias, Llaryora dispuso la fusión de Agencia ProCórdoba, Agencia Córdoba Innovar y Emprender y Agencia para la Competitividad de Córdoba. La medida buscaría reducir costos públicos de estas tres reparticiones operando bajo la órbita de ProCórdoba.
Cabe destacar que una de las principales críticas de la oposición cordobesa era el funcionamiento político de las agencias, a donde muchas veces iban a parar contrataciones relacionadas a la militancia. Además, al estar descentralizados, el control de gastos de los organismos reviste un mayor nivel de dificultad por integrarse por fuera de la estructura gubernamental directa.
A la Casa Rosada
Para Llaryora, la visita a la Casa Rosada marcará el inicio de una nueva etapa de su relación con el Gobierno nacional. En los últimos meses y en el marco de la campaña, el gobernador elevó fuertemente el nivel de crítica a la administración de Javier Milei, a la que acusó de postergar los intereses del interior y fomentar un ajuste “con la gente afuera”.
Con el nuevo panorama legislativo, donde su bloque (Provincias Unidas) puede ser decisivo para las aspiraciones reformistas de Nación, Llaryora buscaría mantener aglutinados a los gobernadores a pesar del revés electoral que sufrió la joven propuesta federalista. Para ello, el cordobés intentará convencer a sus pares de no negociar cuestiones gruesas por fuera de la estructura de PU, en lo que será una maniobra de la Casa Rosada para entablar relaciones de uno a uno.
De cualquier manera, la nueva etapa de Llaryora con el Gobierno nacional retomaría la senda dialoguista. Con la necesidad de activar la parte más importante de su gestión de cara a la reelección, el gobernador necesitará recursos coparticipables para mejorar la performance electoral rumbo al 2027.
Otras noticias de Urgente24
Carlos Bianco; "el gobierno nacional no ha invitado a Kicillof a la reunión de gobernadores"
Caren Tepp sigue hundiendo al peronismo: Desvió fondos de una ONG para su campaña
Racing 0 - Flamengo 0: la Academia entregó todo, pero le faltaron ideas y Rossi fue figura
Gustavo Sáenz: "A mí me importa que le den a Salta las obras que prometieron y no cumplieron"