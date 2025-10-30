Antes de ir a Casa Rosada, Martín Llaryora pasa la motosierra por el empleo político

Además de las mencionadas agencias, Llaryora dispuso la fusión de Agencia ProCórdoba, Agencia Córdoba Innovar y Emprender y Agencia para la Competitividad de Córdoba. La medida buscaría reducir costos públicos de estas tres reparticiones operando bajo la órbita de ProCórdoba.

De esta manera, estas instituciones continuarán cumpliendo sus funciones específicas, ahora bajo un formato que otorga mayor autonomía administrativa y financiera, preservando su rol estratégico en la gestión de políticas públicas. El decreto garantiza la reubicación del personal y la reasignación de bienes y recursos materiales a los nuevos entes autárquicos que actuarán como continuadores de las agencias actuales, aseguró el comunicado.

Cabe destacar que una de las principales críticas de la oposición cordobesa era el funcionamiento político de las agencias, a donde muchas veces iban a parar contrataciones relacionadas a la militancia. Además, al estar descentralizados, el control de gastos de los organismos reviste un mayor nivel de dificultad por integrarse por fuera de la estructura gubernamental directa.

Schiaretti Llaryora 4P Martín Llaryora y Juan Schiaretti.

A la Casa Rosada

Para Llaryora, la visita a la Casa Rosada marcará el inicio de una nueva etapa de su relación con el Gobierno nacional. En los últimos meses y en el marco de la campaña, el gobernador elevó fuertemente el nivel de crítica a la administración de Javier Milei, a la que acusó de postergar los intereses del interior y fomentar un ajuste “con la gente afuera”.

Con el nuevo panorama legislativo, donde su bloque (Provincias Unidas) puede ser decisivo para las aspiraciones reformistas de Nación, Llaryora buscaría mantener aglutinados a los gobernadores a pesar del revés electoral que sufrió la joven propuesta federalista. Para ello, el cordobés intentará convencer a sus pares de no negociar cuestiones gruesas por fuera de la estructura de PU, en lo que será una maniobra de la Casa Rosada para entablar relaciones de uno a uno.

De cualquier manera, la nueva etapa de Llaryora con el Gobierno nacional retomaría la senda dialoguista. Con la necesidad de activar la parte más importante de su gestión de cara a la reelección, el gobernador necesitará recursos coparticipables para mejorar la performance electoral rumbo al 2027.

