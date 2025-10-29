"Que primero pague el presidente Javier Milei lo que nos debe, porque no le creemos nada. Se firmó en junio de 2024 una serie de acuerdos para obras y no se envió ningún fondo para hacerlas” denunció el gobernador de Salta Gustavo Sáenz en LN+.
30/10: GOBERNADORES CON MILEI
Gustavo Sáenz: "A mí me importa que le den a Salta las obras que prometieron y no cumplieron"
“Hay otra Argentina que no discute las milanesas de Macri con Milei. A los salteños, jujeños y tucumanos nos interesa un país federal” dijo el gobernador de Salta.
“Hemos acompañado a ex presidentes como Mauricio Macri y Alberto Fernández, pero hay que entender la confianza se ha roto”.
"Cristina Fernández intervino el justicialismo salteño, jujeño y misionero. Puso interventores que llevaron al partido al fracaso. La excusa era que nuestros diputados y senadores habían sido funcionales al presidente Milei. El resultado es que se perdieron legisladores en todos esos distritos”.
“¿Por qué no intervino también el partido en Tucumán y Catamarca, si ellos también tuvieron una actitud cívica y acompañaron a la Casa Rosada? Los legisladores no deben ser una máquina de impedir”.
Gustavo Sáenz: "Nunca fui kirchnerista"
“No me arrepiente de haber ayudado con la Ley Bases y otros instrumentos que necesitaba Milei.
“El Norte es un gigante dormido pero hacen falta obras de infraestructura para poder crecer. En materia alimentaria y de minería tenemos lo que hoy se consume en el planeta”.
“Pero, los gobernadores no podemos defender los intereses de un partido. Debemos defender los intereses de nuestros vecinos. No queremos mendigar, pretendemos que se nos cumpla la salida al Pacífico, por ejemplo”.
“¿Por qué no cancelan los planes sociales que cobran los extranjeros que no residen en nuestro país? En Salta lo vemos porque vivimos junto a la frontera”.