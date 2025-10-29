Gustavo Sáenz: "A mí me importa que le den a Salta las obras que prometieron y no cumplieron"

image Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, concurrirá el 30/10 a dialogar con Milei en la Casa Rosada

Gustavo Sáenz: "Nunca fui kirchnerista"

Yo nunca fue kirchnerista, no va a encontrar una sola foto mía con la ex presidenta. Yo fui candidato a vicepresidente de la Nación junto a Massa cuando era anti kirchnerista, cuando Sergio quería barrer a La Cámpora. Yo armé mi propio partido para no depender de los Kirchner. Convivimos peronistas con el PRO, radicales y otros partidos.

“No me arrepiente de haber ayudado con la Ley Bases y otros instrumentos que necesitaba Milei.

“El Norte es un gigante dormido pero hacen falta obras de infraestructura para poder crecer. En materia alimentaria y de minería tenemos lo que hoy se consume en el planeta”.

“Pero, los gobernadores no podemos defender los intereses de un partido. Debemos defender los intereses de nuestros vecinos. No queremos mendigar, pretendemos que se nos cumpla la salida al Pacífico, por ejemplo”.

“¿Por qué no cancelan los planes sociales que cobran los extranjeros que no residen en nuestro país? En Salta lo vemos porque vivimos junto a la frontera”.