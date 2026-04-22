Los supermercados Carrefour, ChangoMás y Jumbo lanzaron una liquidación masiva de televisores 4K con descuentos que llegan hasta el 42% y financiación en hasta 18 cuotas sin interés. Con precios que van desde poco más de $400 mil hasta equipos premium que superan los $9 millones.
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Supermercados liquidan TVs 4K y estalla la guerra de compras
Las cadenas de supermercados también compiten contra gigantes del e-commerce, donde los precios suelen ser dinámicos y las promociones constantes.
Estos gigantes buscan reactivar ventas apostando a productos tecnológicos de alto impacto. Y los televisores, ese “hogar dentro del hogar”, se convirtieron en la vedette del momento.
¿Qué supermercados ofrecen los mejores descuentos en televisores?
El podio de ofertas lo encabeza Carrefour, que directamente salió a romper el mercado con rebajas de hasta el 42% en modelos seleccionados. Detrás aparece ChangoMás con descuentos más moderados pero competitivos, y cierra Jumbo con promociones más acotadas pero sostenidas.
Supermercados y descuentos: ¿Qué modelos lideran las rebajas?
En Carrefour, el plato fuerte es el Samsung Crystal UN75U8000FGCZB de 75 pulgadas, que queda en $2.279.999 con 42% OFF. Para quienes buscan algo más accesible, el Noblex DV43X7180 arranca en $420.499 con el mismo porcentaje de descuento.
También hay lugar para la alta gama. El LG OLED83C4PSA baja a $9.034.239 (36% OFF), mientras que el LG OLED55C5PSA queda en $2.379.999 con 30% de rebaja.
En el medio aparecen opciones como Motorola, Philco, TCL y BGH.
¿Cómo compiten supermercados y descuentos en ChangoMás?
ChangoMás apuesta a una estrategia más focalizada, con fuerte presencia de Samsung y Philips.
El modelo Crystal UHD de 55 pulgadas de Samsung se consigue a $779.999 con 22% OFF, mientras que el de 50 pulgadas baja a $719.999. Por el lado de Philips, el modelo 55PUD8250/77 con tecnología Ambilight queda en $879.999 con 20% de descuento.
Las opciones más económicas arrancan en $329.999, con televisores HD pensados para dormitorios o espacios más chicos.
Supermercados y descuentos: ¿Qué ofrece Jumbo en esta guerra?
El Samsung UN55U8000FGCZB lidera con $779.999 y 22% OFF, mientras que el modelo de 75 pulgadas se ubica en $2.069.999 con 10% de descuento.
También aparecen alternativas de Philips y Noblex, con precios que van desde los $422.999 en gamas de entrada hasta más de $1 millón en equipos 4K de mayor tamaño.
No es la oferta más explosiva, pero sí una opción sólida para quienes quieran disponibilidad y financiación.
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