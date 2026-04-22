Supermercados liquidan TVs 4K y estalla la guerra de compras

En el medio aparecen opciones como Motorola, Philco, TCL y BGH.

Este supermercado ofrece descuentos y cuotas sin interés para comprar televisores baratos

¿Cómo compiten supermercados y descuentos en ChangoMás?

ChangoMás apuesta a una estrategia más focalizada, con fuerte presencia de Samsung y Philips.

El modelo Crystal UHD de 55 pulgadas de Samsung se consigue a $779.999 con 22% OFF, mientras que el de 50 pulgadas baja a $719.999. Por el lado de Philips, el modelo 55PUD8250/77 con tecnología Ambilight queda en $879.999 con 20% de descuento.

Las opciones más económicas arrancan en $329.999, con televisores HD pensados para dormitorios o espacios más chicos.

Supermercados y descuentos: ¿Qué ofrece Jumbo en esta guerra?

El Samsung UN55U8000FGCZB lidera con $779.999 y 22% OFF, mientras que el modelo de 75 pulgadas se ubica en $2.069.999 con 10% de descuento.

Estos supermercados ofrecen televisores con super descuentos: Qué ofertas hay

También aparecen alternativas de Philips y Noblex, con precios que van desde los $422.999 en gamas de entrada hasta más de $1 millón en equipos 4K de mayor tamaño.

No es la oferta más explosiva, pero sí una opción sólida para quienes quieran disponibilidad y financiación.

Más noticias en Urgente24

La estafa que finge ser el Gobierno y ya les llegó a todos

C5N dejó afuera a su periodista más polémica por pelearse con todos: Quién es

Telefe de mal en peor: El conductor que todavía no arrancó y la gente ya pide que lo saquen

Carlos Frugoni (el De Vido de Milei) tiene 8 pisos en Miami sin declarar

"Argentina Casting": El oscuro esquema de trata que engañaba por US$200